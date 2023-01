Pflege Trotz unmissverständlicher Vorgabe des Parlaments: Die Stadt hat noch niemanden delegiert in den Verwaltungsrat der Spitex St.Gallen Die Spitex St.Gallen AG hat von der Stadt eine Finanzspritze von drei Millionen Franken bekommen mit der Auflage, bis Ende 2022 müsse die Stadt im Verwaltungsrat vertreten sein. Passiert ist noch nichts. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Eine Pflegefachfrau der Spitex St.Gallen AG versorgt eine Patientin in deren Wohnung. Raphael Rohner

Die Spitex St.Gallen AG, die nach der Fusion von vier Spitex-Vereinen in der Stadt Anfang 2021 den Betrieb aufnahm, ist schlecht gestartet. Pflegerinnen und Pfleger liefen scharenweise davon, der Geschäftsführer ging - rote Zahlen machten eine Finanzspritze der Stadt nötig, welche das Stadtparlament der Spitex AG im Sommer vergangenen Jahres verabreichte. Diese finanzielle Hilfe knüpfte das Stadtparlament an mehrere Auflagen.

Eine davon lautete: Die Stadt St.Gallen muss bis Ende 2022 jemanden in den Verwaltungsrat der jungen Gesellschaft delegieren. Wie das bei den Olma Messen oder der City Parking St.Gallen AG Usus ist; an beiden Organisationen ist die Stadt mit grossen Anteilen beteiligt.

In den Verwaltungsrat der Spitex St.Gallen AG, bei der die Stadt ebenfalls die grösste Aktionärin ist, hat sie noch niemanden delegiert - obschon das eine klare Auflage des Stadtparlaments war, als dieses Anfang Juli einem Hilfspaket über drei Millionen Franken à fonds perdu zustimmte.

Stadträtin Sonja Lüthi (GLP). Bild: Michel Canonica

«Wir haben wenig Verspätung», antwortet Stadträtin Sonja Lüthi (Grünliberale), Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit, auf die Frage, wen die Stadt in den Verwaltungsrat der Spitex St.Gallen AG delegiert habe. «Sobald die Stadt die Person bestimmt hat, werden wir dies kommunizieren.»

Die GPK hat es registriert und bereits reagiert

In der Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat man registriert, dass der Stadtrat den Auftrag des Stadtparlaments nicht termingerecht erfüllt hat. GPK-Mitglied Evelyne Angehrn (SP) sagt, die GPK habe an ihrer Sitzung letzte Woche entschieden, Stadträtin Sonja Lüthi zu einer Stellungnahme aufzufordern. Angehrn spricht stellvertretend für den GPK-Präsidenten Andreas Dudli. Er tritt bei Spitex-Geschäften jeweils in den Ausstand, weil er im Vorstand des städtischen Spitex-Hilfsverein ist.

Evelyne Angehrn, Präsidentin der SP/Juso/PFG-Fraktion. Bild: Anna Tina Eberhard

Die Aufforderung ist gemäss Angehrn versandt worden, eine Antwort sei noch ausstehend. Warum binnen fünf Monaten niemand vom Stadtrat in den Spitex-Verwaltungsrat delegiert worden sei, will Angehrn nicht kommentieren.

Gut möglich aber, dass sich die eine oder andere Parlamentarierin oder der eine oder andere Parlamentarier verschaukelt vorkommt, nachdem im Juli 2022 ein grosses Hilfspaket geschnürt worden war und rechtzeitig an die Adresse der Spitex St.Gallen AG abgeschickt wurde - und jetzt nichts geht.

Es ist etwas Ruhe eingekehrt

Die Spitex St.Gallen AG konnte im Advent ihre Geschäftsleitung komplettieren: Am 1. März beginnt Alexander Ott als Geschäftsführer, bereits einen Monat früher übernimmt Nermina Beganovic das Zepter als neue Personalchefin. Die operative Führung der Spitex St.Gallen AG hat seit Mitte 2021 Anna Ravizza als Delegierte des Verwaltungsrates inne. Nach der Einführung von Ott und Beganovic wird sie ihr Mandat niederlegen und weiterhin als Verwaltungsrätin tätig sein.

Verwaltungsratspräsident Daniel Mächler sagt, es kehre allmählich Ruhe ein bei der Spitex St.Gallen AG. Seit die Stadt die Gesellschaft mit drei Millionen Franken zur Rekapitalisierung unterstützte, habe die Spitex St.Gallen AG keine Liquiditätsprobleme mehr zu beklagen, sagt er. Zur Erinnerung: Im ersten Betriebsjahr, 2021, schrieb die Spitex AG eine Defizit von rund 1,7 Millionen Franken; die finanzielle Situation war prekär.

Daniel Mächler, Verwaltungsratspräsident der Spitex St.Gallen AG. Bild: Michel Canonica

Die Fluktuation bei den Mitarbeitenden habe sich inzwischen auf einem normalen Level eingependelt. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres, als klar gewesen sei, dass der Spitex St.Gallen AG finanziell geholfen werde und sie deswegen überlebensfähig sei, habe die Zahl der Spontanbewerbungen bei der Spitex St.Gallen zugenommen, sagt Mächler. Der Fachkräftemangel in der Pflege setze der Spitex St.Gallen AG aber genauso zu wie den Mitbewerbern.

Wie viele offene Stellen die Spitex St.Gallen AG gegenwärtig zu besetzen habe, kann Mächler spontan nicht im Detail beziffern. Er sagt aber, der Leistungsauftrag der Stadt könne erfüllt werden. Es müssten als Folge des Fachkräftemangels keine Klientinnen oder Klienten abgelehnt werden. Allerdings könne nicht bei allen Pflegebedürftigen sämtliche gewünschten Leistungen erbracht werden. Mächler sagt, der Personalmangel sei gegenwärtig die grösste Sorge der Spitex in der Stadt.

SVP-Präsident spricht von Gleichgültigkeit

Mindestens einem Parlamentarier stösst sauer auf, dass der Stadtrat den Auftrag des Stadtparlaments im Fall des Spitex-Verwaltungsrats noch nicht ausgeführt hat: Donat Kuratli. Der Präsident der SVP der Stadt St.Gallen spricht Klartext:

«Der Stadtrat hat noch immer nicht realisiert, wie ernst die Situation ist.»

Es habe wohl mit Gleichgültigkeit zu tun, dass der Stadtrat noch niemanden installiert habe im Aufsichtsgremium der Spitex AG. Das sei beängstigend, sagt Kuratli. Die Organisation sei mit reichlich öffentlichen Geldern unterstützt worden, weswegen auch die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt verschaukelt würden, wenn der Stadtrat die Aufträge des Stadtparlaments nicht erfülle.

Gäbe es im Stadtparlament eine Fragerunde wie in anderen Parlamenten, würde Kuratli der zuständigen Stadträtin Lüthi heute Abend in der Sitzung die Frage stellen, welches die Gründe für die Verzögerung beim Installieren eines Spitex-Verwaltungsrates seien. Donat Kuratli:

«Es kann nicht derart schwierig sein, eine geeignete Person zu finden. Fünf Monate müssten dafür reichen.»

Als das Stadtparlament im Sommer 2022 die Spitex-Finanzspritze verabschiedete, hiess sie vier daran geknüpfte Bedingungen der GPK gut: Der Stadtrat muss eine Eignerstrategie erstellen, in der Einflussnahme und Information der Mehrheitsaktionärin zu regeln sind. Bis Ende 2022 sollte der Stadtrat einen Verwaltungsratssitz bei der Spitex St.Gallen AG bestellen. Der Stadtrat muss der GPK periodisch Bericht erstatten über das Monitoring. Von Externen soll das Projekt von Initiierung bis und mit Übergabe an die Spitex St.Gallen AG evaluiert werden.

