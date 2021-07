Pflege Nach Kündigungswellen und abruptem Abgang des Geschäftsführers: So steht es um die Spitex St.Gallen Kaum gestartet, ist die Spitex St.Gallen AG in heftige Turbulenzen geraten. Jetzt scheint sich die Situation langsam wieder zu beruhigen. Doch wie konnte es zum Knall kommen? Und wie steht es in Sachen neue Geschäftsführung? Julia Nehmiz 12.07.2021, 05.00 Uhr

Die Arbeit der spitalexternen Pflege ist anspruchsvoll – und gefragt. Bild: PD

Zum 1. Januar dieses Jahres nahm die neue Einheitsspitex der Stadt den Betrieb auf. Nur wenige Wochen später kam es zur ersten Kündigungswelle von frustrierten Mitarbeitenden. Die Eskalation erreichte mit dem abrupten Abgang des Geschäftsführers Anfang Juni einen traurigen Höhepunkt. Wie steht es heute um die Spitex St.Gallen AG? Wie läuft die Suche nach einer neuen Geschäftsführung? Und wie konnte es überhaupt zum Eklat kommen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Stand 30. Juni haben in diesem Jahr 49 Mitarbeitende die Spitex St.Gallen AG verlassen. 37 davon haben selber die Kündigung eingereicht, sieben Mitarbeitenden wurde seitens der Arbeitgeberin gekündigt, fünf Mitarbeitende wurden pensioniert.

Daniel Mächler, Verwaltungsratspräsident Spitex St.Gallen AG. Bild: PD

Auf die Frage, wie viele Mitarbeitende aktuell bei der Spitex St.Gallen AG arbeiten, antwortet Verwaltungsratspräsident Daniel Mächler: Per 31. Mai 2021 arbeiteten 141 Mitarbeitende bei der Spitex St.Gallen AG. Man habe im 2021 mit 47 Mitarbeitenden Arbeitsverträge abschliessen dürfen. Und wie viele Stellen sind noch offen? Mächler schreibt dazu:

«Die Spitex St.Gallen AG wird immer rekrutieren, um mit dem erwarteten wachsenden Bedarf an ambulanten Betreuungsleistungen mithalten zu können.»

Stand 8. Juli sind auf der Website der Spitex St.Gallen AG sieben Stelleninserate aufgeschaltet. Zudem wird ein neuer Geschäftsführer, eine neue Geschäftsführerin gesucht.

Blieb nur ein halbes Jahr: Michael Zellweger, ehemaliger Geschäftsführer der Spitex St.Gallen AG. Bild: Arthur Gamsa

Interimistisch hat Anna Ravizza die Geschäftsführung übernommen. Sie leitete zuvor interimistisch im Verwaltungsrat das Ressort Human Resources – dies bis zum Eintritt der Personalleiterin HRM Liliane Niederer. Anna Ravizza sei innerhalb der Spitex St.Gallen AG gut verankert. Man habe im Verwaltungsrat entschieden, keine Person von aussen als interimistische Leitung einzusetzen, so Verwaltungsratspräsident Daniel Mächler damals auf Anfrage. Erst, wenn eine gewisse Ruhe eingekehrt sei, wolle man eine neue Leitungsperson suchen.

Die scheint jetzt eingekehrt zu sein, denn, wie Daniel Mächler jetzt sagt:

«Die Suche nach der Geschäftsführung starteten wir am vergangenen Freitag.»

Das Mandat führe die in St.Gallen ansässige Unternehmung PMS-Schönenberger aus. Das Inserat sei auf einschlägigen Onlinekanälen erschienen. Bis 30. Juli kann man sich bewerben. Bis wann die neue Geschäftsleitung gefunden sein muss? Mächler sagt:

«Wir geben uns die Zeit, die richtige Kandidatin oder den richtigen Kandidaten für die sehr anspruchsvolle Aufgabe zu rekrutieren.»

Daniel Mächler verweist auf das Inserat. Nebst einer betriebswirtschaftlichen Ausbildung (FH/Uni) braucht es mehrjährige Führungserfahrung auf Geschäftsleitungsstufe aus dienstleistungsorientierten Organisationen im Gesundheitswesen. Und: Gesucht wird eine Person mit hohem Mass an Team- und Integrationsfähigkeit, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und Erfahrung in Change-Management-Projekten hat.

Die Antwort fällt, je nachdem wen man fragt, ganz unterschiedlich aus.

Stadträtin Sonja Lüthi, Vorsteherin Departement Soziales und Sicherheit.

Bild: Tobias Garcia

Stadträtin Sonja Lüthi, Vorsteherin des Departements Soziales und Sicherheit, sagte, man müsse der Spitex St.Gallen AG Zeit geben, um anzukommen und notwendige Massnahmen zu ergreifen. Aber wenn man sich die Zeit nicht geben wolle, dann sei die Spitex St.Gallen AG nicht der richtige Arbeitsort:

«Es ist für mich okay, wenn sich jemand neu orientiert. Ich habe lieber motivierte Mitarbeitende.»

Lüthi hatte zuerst auch davon gesprochen, dass die Fluktuation branchenüblich sei. Später entschuldigte sie sich für diese Aussage. Jeder Abgang sei bedauerlich, sagte sie bei der Diskussion im Stadtparlament.

Der ehemalige Geschäftsführer der Spitex St.Gallen AG, Michael Zellweger, sagte im März auf Anfrage, dass die neue Situation der Einheitsspitex Unsicherheiten schaffe, Prozesse verändere und neue Anforderungen an die Mitarbeitenden stelle. Man bedaure die Kündigungen, doch die Fluktuation bewege sich im zu erwartenden Bereich.

Fragte man die Mitarbeitenden, warum sie kündigten, wurde vor allem die andere Pflegephilosophie und mangelnde Wertschätzung genannt. Die Mitarbeitenden konnten und wollten so die Verantwortung für die Patientinnen und Patienten nicht mehr tragen. Sie hatten kein Vertrauen mehr in die Geschäftsführung. Sie hatten Angst, Fehler zu machen – die in der Pflege schnell fatale Auswirkungen haben können. Und sie hatten Angst, dass wenn ihnen ein Fehler passieren sollte, dann niemand hinter ihnen steht. Sie fühlten sich in ihren Sorgen und Nöten allein gelassen, nicht angehört.

Verantwortungsvoller Beruf: Spitex-Mitarbeitende hatten Angst, Fehler zu machen ‒ die in der Pflege schnell fatale Auswirkungen haben können. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Weil sie es nur bedingt kann. Stadtrat und Stadtparlament einigten sich im Mai 2020 darauf, dass die Einheitsspitex als gemeinnützige Aktiengesellschaft geführt wird, mit der Stadt als Mehrheitsaktionärin (80 Prozent). 20 Prozent hält der Verein Spitex Centrum – Stadt Spitex. Bei einigen anderen Spitex-Organisationen, die als AG geführt werden, haben die Gemeinden oder Städte, die sie tragen, Einsitz: im Verwaltungsrat, in einem Spitex-Ausschuss. In St.Gallen hatte man sich dagegen entschieden. Laut Stadträtin Sonja Lüthi vertrete die Stadt als Hauptaktionärin ihre Anliegen gegenüber dem Verwaltungsrat in periodischen Gesprächen und an der Generalversammlung. Zudem könne man über die Leistungsvereinbarung eingreifend wirken.

Das ist eine lange Geschichte. Schon vor 20 Jahren gab es Vorschläge, die vier Spitex-Vereine in der Stadt St.Gallen zu einem zusammenzuschliessen. Das wurde aber nie konkret oder scheiterte am Widerstand der vier Vereine-Spitex West, St.Gallen Ost, Centrum-Notker und Centrum-Stadt. Als der Stadtrat 2018 auf das Postulat aus dem Jahr 2013 «Braucht St.Gallen vier Spitexorganisationen?» antwortete, dass man den gesetzlichen Versorgungsauftrag künftig nur noch einer einzigen Organisation erteilen werde, war klar: Die Einheitsspitex wird kommen. Denn somit war klar, wer sich dem nicht fügt, wird als Spitex-Verein kein Geld mehr bekommen. Es wurde ein externer Gesamtprojektleiter beauftragt, der nach zweijähriger Projektarbeit zum Schluss kam, dass für die Stadt einzig bei einer Organisation als Aktiengesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung bis hin zu einer 100-Prozent-Eignerschaft möglich sei. Also kein Verein, keine Stiftung, keine Genossenschaft als Organisationsform. Am 20. Mai 2020 stimmte das Stadtparlament der neuen Einheitsspitex, die ab 2021 als Aktiengesellschaft geführt wird, zu.

Nein. Im 2020 kam es zu vielen Kündigungen bei den damaligen vier Spitexvereinen. Die Vereine Centrum-Notker und Centrum-Spitex mussten im 2020 notfusioniert werden, da Centrum-Notker aufgrund vieler Abgänge die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleisten konnte. Gemäss Aussage einer ehemaligen Spitex-Leitung hätten die Vereine Personal nicht mehr nachrekrutieren dürfen. Und es hätten im 2020 über 30 Mitarbeitende gekündigt.

Eine Mitarbeiterin der früheren St.Galler Stadtspitex im Einsatz. Im August 2020 mussten die Verein Centrum-Notker und Centrum-Spitex wegen vieler Kündigungen notfusionieren. Bild: Hannes Thalmann

Im Mai 2020 arbeiteten bei den vier Spitexvereinen rund 180 Personen, sagt Sonja Lüthi damals an einer Pressekonferenz. Anfang März 2021 waren es 140. Stand Mai 2021 sind es 141. Die Spitex St.Gallen AG startete also mit einem Personaldefizit. Und sie startete übereilt: Zum 1. Januar war der Verwaltungsrat nicht komplett besetzt. Die Stellen waren vergeben, aber eine wegen Kündigungsfrist noch nicht angetreten. Die Personalkommission wurde erst im Mai gewählt. Es gab keine ZSR-Nummer, die man braucht, um mit den Krankenkassen die Leistungen abrechnen zu können. Die Klientinnen und Klienten bekamen erst am 27. März die Rechnungen der Spitex St.Gallen AG von Januar und Februar.

Die ist gemäss Stadträtin Sonja Lüthi und gemäss Verwaltungsrat der Spitex St.Gallen AG gewährleistet – trotz der vielen Abgänge von Mitarbeitenden. Um alle Klientinnen und Klienten versorgen zu können, bezieht die Spitex St.Gallen AG aktuell externe Leistungen, auch von privaten Spitexorganisationen. Wie viele Pflegeleistungsstunden im Juni im Auftrag der Spitex St.Gallen AG von privaten Anbietern übernommen wurden, nennt Verwaltungsratspräsident Daniel Mächler nicht. «Die externen Leistungen, unter Fallführung der Spitex St.Gallen AG, variieren stark und basieren auf Kooperationsverträgen mit den einzelnen Partnern», so Mächler.

«Die Verträge regeln die Zusammenarbeit zwischen den Parteien und werden vertraulich behandelt.»

Aus diesem Grund würden die Pflegeleistungsstunden nach Leistungserbringer nicht publiziert.

Nein, sagt Daniel Mächler. Private Organisationen würden ergänzend eingesetzt.

«Die Aufträge werden daher nicht kompensiert und eine Redimensionierung steht nicht zur Debatte.»

Im Gegenteil: Die Spitex St.Gallen AG müsse sich nach dem stark ansteigenden Betreuungsbedarf ausrichten.