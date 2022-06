Spitex St.Gallen AG: Das sagen Parteien zum Millionen-Hilfspaket

Pflege «Müssen die Kröte wohl schlucken»: So reagieren die St.Galler Parteien auf das geplante Rettungspaket nach dem Spitex-Debakel Die Spitex St.Gallen AG ist jung, und sie braucht Geld: Die Stadt will mit einem Hilfspaket von drei Millionen Franken der defizitären Organisation unter die Arme greifen. Was halten die städtischen Parteien und Fraktionen vom geplanten Rettungsbeitrag? Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Bittere Pille für die Stadt: Die Spitex St.Gallen AG hat ein Defizit von 1,76 Millionen Franken eingefahren. Bild: Gaëtan Bally / Keystone

Drei Millionen Franken. Mit dieser Summe will die Stadt die Spitex St.Gallen AG retten. Das erste Geschäftsjahr der jungen Einheitsspitex endete desaströs mit einem Defizit von 1,76 Millionen Franken. Man sei der Überzeugung, dass man mit dem millionenschweren Hilfspaket der Spitex St.Gallen AG zur Funktionstüchtigkeit verhelfe, so der Tenor von Stadtpräsidentin Maria Pappa und Stadträtin Sonja Lüthi, als sie die Massnahmen vergangene Woche vorstellten.

Doch was sagen die Parteien und Fraktionen dazu? Auf politischer Ebene wird über die Spitex St.Gallen AG heftig gestritten, seit angekündigt wurde, dass man eine Einheitsspitex schaffen wollte. Die Diskussionen flammten wieder auf, als es im Frühjahr 2021 zu Massenkündigungen bei der Spitex kam. Und sie werden auch jetzt nicht abebben, wenn es um die Finanzspritze geht.

Klar ist: Noch kann keine Fraktion eine definitive Haltung verkünden, zuerst müssen Geschäftsprüfungskommission und die Kommission für Soziales und Sicherheit die Vorlage diskutieren, dann wird in den Fraktionen entschieden. Doch eine erste Stossrichtung ist erkennbar.

Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Mitte/EVP. Bild: PD

Der Zeitpunkt für eine Stellungnahme sei unglücklich, sagt Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Mitte/EVP. Denn er habe für die vorberatende Diskussion der Geschäftsprüfungskommission (GPK) diverse Fragen. Deren Antworten seien für seine Entscheidungsfindung wichtig.

Doch Angehrn hält fest:

«Fakt ist, es sind diverse Fehler gemacht worden.»

Der Verwaltungsrat habe teilweise unkluge Entscheidungen gefällt. Die Direktion Sicherheit und Soziales (als Vertretung des Aktionariats) habe das Umsetzungsprojekt zu wenig begleitet und kontrolliert. Die bisherigen Spitexvereine hätten ihr jahrzehntelanges Engagement nicht bis zum Ende durchgezogen. Auch Corona habe Spuren hinterlassen. Und:

«Der erste Geschäftsführer war eine Fehlbesetzung.»

Angehrn fügt an: «Weil die Stadt jedoch einen Leistungsauftrag zu erfüllen hat und mir aktuell keine Alternativen für dessen Erfüllung bekannt sind, werden wir nicht darum herumkommen, die Einheitsspitex mit neuem Geld auszustatten.» Ob es dafür tatsächlich drei Millionen Franken brauche, werde man prüfen. So könnte sich Angehrn vorstellen, die Hälfte des Beitrags, also 1,5 Millionen Franken, nicht als A-fonds-perdu-Beitrag, sondern als Darlehen zu geben. Aber diesbezüglich möchte er noch die Diskussionen in der GPK abwarten.

Felix Keller, Fraktionspräsident FDP/Jungfreisinn. Bild: PD

«Für uns ist klar: Die Stadt hat einen Versorgungsauftrag, den gilt es wahrzunehmen», sagt Felix Keller, Fraktionspräsident von FDP/Jungfreisinn. Die Spitex St.Gallen AG sei von der Organisationsform her richtig aufgestellt. Es sei unglücklich gewesen, dass die Coronapandemie Auswirkungen zeigte, und dass gewisse Annahmen wie die Anzahl verrechenbarer Leistungsstunden nicht korrekt waren.

Er gehe davon aus, dass seine Fraktion dem drei-Millionen-Beitrag, den die Stadt der Spitex St.Gallen AG à fonds perdu zahlen möchte, zustimmen werde. Man werde die Gewährung des Beitrags nicht mit Forderungen verknüpfen. «Ich wüsste nicht, welche die richtigen wären.» Der Bericht, den die Revisionsstelle OBT verfasste, habe die offenen Fragen in Sachen Spitex-Defizit beantwortet.

Jacqueline Gasser-Beck, Fraktionspräsidentin GLP/JGLP. Bild: PD

Unter dem Vorbehalt, dass weder die zuständigen Kommissionen noch die Fraktion über die Vorlage beraten haben, äussert sich Jacqueline Gasser-Beck, Fraktionspräsidentin GLP/JGLP. Voraussichtlich werde ihre Fraktion der Rekapitalisierungsvorlage zustimmen. Man sei noch immer von den Effizienz- und Professionalisierungsvorteilen einer Einheitsspitex überzeugt.

Bedauerlich sei allerdings, dass die Kosten der Reorganisation massiv zu tief eingeschätzt wurden und auch die Herausforderungen des anspruchsvollen Changeprozesses unterschätzt worden seien. Gasser-Beck sagt:

«Die Verantwortlichen müssen sich eingestehen, dass Fehler gemacht wurden und diese mit einem teuren Lehrgeld bezahlt werden müssen.»

Mit der Rekapitalisierung der Spitex AG würden die Weichen neu gestellt. Im Gegenzug erwarte ihre Fraktion eine transparente und klare Kommunikation der nächsten Schritte auf dem Weg zu einer qualitativ hochstehenden, effizienten Einheitsspitex, die von Klientinnen, Klienten und Mitarbeitenden gleichermassen geschätzt werde.

Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne. Bild: PD

Auch seine Fraktion hat die Spitex-Vorlage noch nicht besprochen. Andreas Hobi, Fraktionspräsident der Grünen/Jungen Grünen, hat trotzdem eine Vermutung, wie seine Fraktion auf das drei-Millionen-Paket reagieren werde:

«Ich denke, man muss die Kröte schlucken. Ich sehe keine Alternative.»

Es bleibe einem nichts anderes übrig, als der Vorlage zuzustimmen. Ethisch sei es nicht vertretbar, das Geld nicht zu sprechen und die Spitex St.Gallen AG pleitegehen zu lassen. Man könne nicht ein neues Modell aus dem Boden stampfen. Er habe aber grosse Vorbehalte, ob diese Finanzspritze ausreiche – und ob sie einmalig bleibe.

Es seien noch viele Fragen offen in Sachen Spitex St.Gallen AG. So müsse man zurück in die Historie des Fusionsprozesses blicken: «Der ist nicht geglückt. Das Fundament der Spitex St.Gallen AG steht auf wackligen Füssen.» Es sei weder dem Beratungsbüro, das für den Fusionsprozess fast eine halbe Million Franken erhalten habe, noch dem Amt für Gesellschaftsfragen gelungen, die ehemaligen Spitex-Vereine ins Boot zu holen.

Stadträtin Sonja Lüthi habe lange Zeit Kritik abwiegelnd behandelt, auch in politischen Diskussionen. Im Bericht fehle das Thema Zufriedenheit der Klientinnen und Klienten – es habe also keine Befragung der Nutzerinnen und Nutzer der Spitex St.Gallen AG gegeben. Dabei sei es entscheidend, wie diese die Betreuungssituation erleben.

Evelyne Angehrn, Fraktionspräsidentin SP/Juso/PFG. Bild: PD

«Die Probleme bei der Spitex St.Gallen AG reissen nicht ab», heisst es in der Stellungnahme der SP der Stadt St.Gallen. Dass innerhalb von knapp zwei Jahren mehr als die Hälfte des Grundkapitals aufgebraucht sei, gebe zu denken, so Fraktionspräsidentin Evelyne Angehrn. Man habe bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass die überstürzte Zusammenlegung der bisherigen vier Spitexvereine in eine AG systematisch unterschätzt wurde.

Die SP werde die Vorlage sowie den Bericht über die Sanierungsfähigkeit genauestens prüfen.

«Es muss auf alle Fälle verhindert werden, dass sich die Spitex St.Gallen AG zu einem Fass ohne Boden entwickelt.»

Der SP liege viel an der Spitex. Sie leiste einen enormen Beitrag an die Pflegeleistungen in der Stadt St.Gallen. Man fordere, dass der Verwaltungsrat und die politische Führung dafür zu sorgen haben, dass dieser Service public gewährleistet sei und die Spitex ihrem Leistungsauftrag vollständig und nachhaltig nachkommen könne.

Donat Kuratli, Präsident SVP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Man habe sich mit der Vorlage intensiv auseinandergesetzt, sagt Donat Kuratli, Präsident der städtischen SVP. Es gebe sehr viele offene Fragen. Doch diese wolle man zuerst in der Kommission und anschliessend in der Fraktion behandeln. Man werde sich an der Parlamentssitzung entsprechend äussern.

