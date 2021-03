Pflege Knall bei der neuen Spitex St.Gallen AG: 22 Mitarbeitende haben gekündigt Bei der Spitex St.Gallen AG haben 22 Mitarbeitende gekündigt. Sie können nicht hinter der neuen Pflegephilosophie stehen. Julia Nehmiz 10.03.2021, 05.00 Uhr

Mitarbeitende befürchten, dass die Spitex St.Gallen AG durch die vielen Abgänge den Versorgungsauftrag nicht mehr erfüllen kann.

Sie hat gekündigt. Sie und dreizehn weitere Spitex-Mitarbeitende. Alle vom ehemaligen Spitex-Verein St.Gallen Ost. Es seien viele kleine Gründe, die zur Kündigung geführt hätten, sagt die Mitarbeiterin. Der Hauptgrund: die neue Pflegephilosophie der neuen Spitex St.Gallen AG. Als Aussenstehender fragt man erstaunt: Was ist da los?

Die Spitex St.Gallen AG, die Einheitsspitex der Stadt, hat ihren Betrieb zum 1. Januar 2021 aufgenommen. Die ehemals vier unabhängigen Spitexvereine West, St.Gallen Ost, Centrum-Notker und Centrum Stadt wurden zusammengeschlossen. Hauptaktionärin ist die Stadt St.Gallen mit 80 Prozent. Eine gemeinsame Softwarelösung solle Arbeitsabläufe effizienter gestalten, die Aus- und Weiterbildung solle mit der Einheitsspitex gestärkt sowie Prozesse optimiert und professionalisiert werden, hiess es im Vorfeld.

Mangelnde Wertschätzung, andere Pflegephilosophie

Doch zwei Monate nach dem Start der Knall. Mitarbeitende suchen Hilfe bei Berufsverband und Gewerkschaft. Und kündigen. Die Vorwürfe: mangelnde Wertschätzung. Andere Pflegephilosophie. Sind das wirklich so gravierende Gründe, dass man kündigen muss?

Ja, sind es, sagt eine Mitarbeitende. «Wir arbeiten sehr wertschätzend und erwarten dies auch von unseren Vorgesetzten. Doch das wird jetzt nicht mehr gelebt», sagt sie. Was sie vor allem stossend findet: Neu stehe nicht mehr die Klientin, der Klient und deren Pflege im Mittelpunkt, sondern das Finanzielle. So sollen diplomierte Pflegefachpersonen nicht mehr die Grundversorgung eines Klienten übernehmen. Duschen, Anziehen, das sollen Pflegeassistenten machen. Fachpersonen Gesundheit sollen Aufgaben übernehmen wie Medikamentenausgabe oder Wundversorgung. Diplomierte Pflegefachpersonen sollen beratende Funktion haben.



«Bislang haben die Diplomierten in der Pflege alles gemacht. Wenn man den Klienten duscht und anzieht, kann man prüfen, wie es mit Essen und Trinken aussieht, mit der Ausscheidung und wie es ihm gesundheitlich und psychisch geht. Man kann die familiäre und die finanzielle Situation abklopfen. Und man kann sehen, ob man einschreiten muss oder nicht.» Das sei neu nicht mehr möglich. Und: Man nehme in Kauf, dass drei Spitex-Mitarbeitende zum Klienten fahren anstelle von einer. «Das ist für uns günstiger.» Über die Folgekosten bei Klient und Krankenkasse mache man sich keine Gedanken.

Für die Spitex-Mitarbeiterin ist klar: Wenn Pflege bedeutet, nicht mehr rundum zum Klienten zu schauen, dann kann sie nicht mehr dahinterstehen mit ihrem Pflegeverständnis.

Geschäftsleiter Michael Zellweger bedauert die Kündigungen

Schon 2020 gab es viele Kündigungen, sagt die Mitarbeitende. Die Spitex St.Gallen AG sei mit einem Personalminus von zirka 50 Mitarbeitenden gestartet. Jetzt noch die 14 Kündigungen am ehemaligen Standort Ost. Sie fürchtet:

«Ab Mitte Mai ist die Spitex St.Gallen wahrscheinlich nicht mehr in Lage, den Versorgungsauftrag zu erfüllen.»



Ist das so? Nein, antwortet Michael Zellweger, Geschäftsleiter der Spitex St.Gallen AG. «Die Versorgung des Pflegebedarfs gemäss Leistungsauftrag der Stadt St.Gallen ist durch die Spitex St.Gallen AG sichergestellt.»

Die Rekrutierung neuer Fachkräfte laufe auf Hochtouren, damit man auch dem grundsätzlich steigenden Bedarf nach Pflege gerecht werden könne. 18 Mitarbeitende seien bislang rekrutiert worden. Die Rückmeldungen der neuen Mitarbeitenden seien durchwegs positiv.

Die Spitex St.Gallen AG beschäftigt derzeit 140 Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen und der Administration. Seit die Spitex St.Gallen AG operativ tätig ist, haben 22 Mitarbeitende gekündigt, sagt Zellweger. Die Kündigungen betreffen vor allem die ehemalige Spitex St.Gallen-Ost.



Aber warum haben überhaupt so viele gekündigt? Die Spitex St.Gallen AG habe sämtliche Mitarbeitenden der vier Spitex-Vereine in der Stadt in einer neuen Organisation zusammengefasst, sagt Zellweger.

«Diese neue Situation schafft Unsicherheiten, verändert Prozesse und stellt neue Anforderungen an die Mitarbeitenden.»

Hinzu komme, dass unterschiedliche Kulturen aufeinanderprallen – auch in einem Mikrokosmos wie der Stadt St.Gallen. «Wir bedauern, dass dieser Veränderungsprozess zu vermehrten Kündigungen von Mitarbeitenden der ehemaligen Spitex St.Gallen-Ost geführt hat.» Die Fluktuationsrate bewege sich entsprechend den organisatorischen Veränderungen und den Erfahrungen im Pflegeumfeld im zu erwartenden Bereich.



Stadträtin Sonja Lüthi: Die Fluktuation sei branchenüblich

Das bestätigt Stadträtin Sonja Lüthi, die über die Vorgänge informiert wurde: «Gewisse Wechsel sind bei einer Reorganisation immer zu erwarten, insofern bin ich nicht überrascht.» Die Fluktuation bewege sich, auch jetzt in der Anfangsphase, auf einem branchenüblichen Niveau. Der Versorgungsauftrag für die Bevölkerung sei aber gewährleistet.

Für die anspruchsvolle Aufgabe, vier sehr unterschiedliche Betriebe mit ihren Kulturen unter einem Dach zusammenzuführen, brauche es die Mitwirkung, Geduld und das Verständnis aller Beteiligten, um diese Herausforderung zu bewältigen. «Ich habe grosses Vertrauen in den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung, dass sie mit den Mitarbeitenden einen guten Weg finden werden.»



Andere sind sich da nicht so sicher. Edith Wohlfender ist Geschäftsleiterin des Schweizerischen Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und -männer der Sektionen St.Gallen, Appenzell und Thurgau. Bei ihr suchten in den vergangenen Monaten viele Pflegende der Spitex St.Gallen AG Beratung. Sie sagt:

«Es wurde viel Geschirr zerschlagen.»

«Wenn so viele Mitarbeitende gehen, wird das Auswirkungen haben.» Die Spitex Ost habe die letzten Jahre bestens funktioniert. So viele Abgänge aus einem Fachteam werde man nicht so schnell ersetzen können. «Der Markt ist ausgedünnt.»



Auch Alexandra Akeret erhält viele Anfragen von Mitarbeitenden der Spitex St.Gallen AG. Akeret ist Gewerkschaftssekretärin beim Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) Ostschweiz und 2021 Präsidentin des St.Galler Stadtparlaments. Sie sagt:

«Es gibt viel zu wenige Pflegende.»

Sie fragt sich, warum man als Arbeitgeber nicht alles daransetze, Pflegekräfte zu halten. Die SP-Politikerinnen Maja Dörig und Akeret werden dazu im Stadtparlament eine Interpellation einreichen (siehe Interview unten).



Natürlich solle die Spitex sich auch betriebswirtschaftlich orientieren und nicht nur pflegerisch-sozial. Aber Menschlichkeit und Geld müssten sich die Waage halten. Das tue es aktuell nicht. Auch vorher sei nicht alles rosig gewesen, sagt eine Mitarbeitende. Klar biete eine Neuorganisation die Chance auf Verbesserungen. Aber im Moment würde das Negative überwiegen.

«Nachgefragt»: «Die Probleme in der Spitex St.Gallen müssen ernst genommen werden»

Die Querelen um die Spitex St.Gallen AG haben auch die Politik erfasst. Die beiden SP-Stadtparlamentarierinnen Maja Dörig und Alexandra Akeret werden eine Interpellation einreichen. Dörig hatte bereits den Prozess hin zur Einheitsspitex kritisch begleitet.

Warum wollen Sie die Spitex-Unruhen ins Parlament bringen?

Maja Dörig: Die neue Spitex-Organisation hat erst kürzlich den operativen Betrieb aufgenommen. Eine signifikante Anzahl von diplomierten Pflegefachkräften hat bereits die Kündigung eingereicht.

Wir finden, die Probleme in der Spitex St.Gallen müssen ernst genommen werden.

Es ist wichtig, zu erfahren, ob und wie die Spitex den Versorgungsauftrag wahrnehmen kann. Ich bin besorgt, es scheint dort drunter und drüber zu gehen.

Wie haben Sie von den Unruhen bei der Spitex St.Gallen AG erfahren?

In der letzten Legislaturperiode habe ich den Prozess hin zur Einheitsspitex eng und kritisch begleitet. Etliche Mitarbeitende haben nun mich und Ale­xandra Akeret kontaktiert, um uns auf Missstände aufmerksam zu machen. Zudem habe ich das Thema weiterverfolgt, im privaten Umfeld Gespräche mit Pflegenden und Klienten gesucht.

Was wollen Sie nun vom Stadtrat wissen?

Wir haben uns auf drei zentrale Fragen fokussiert. Wir wollen genaue Zahlen haben über die vielen Abgänge bei der Spitex St.Gallen AG im 2021 und bei den vier Spitex-Vereinen in den Vorjahren. Dann stellen wir die Frage, wie der Versorgungsauftrag in der Stadt St.Gallen sichergestellt werden kann. Und drittens wollen wir wissen, wie das Personal in Entscheidungen miteinbezogen worden ist und wie die Angestellten der Spitex St.Gallen AG zukünftig involviert werden.

Was erhoffen Sie sich von der Interpellation?

Dass das Thema endlich ernst genommen wird. Wir haben von vielen Mitarbeitenden gehört, dass sie sich eben nicht ernst genommen fühlen.

Ich will, dass hingeschaut wird.

Wir als Stadt haben die Verantwortung, dass Bedürftige eine würdige, gute Pflege erhalten.