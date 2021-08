Was eine St.Galler Spitex-Pflegefachfrau auf Tour alles erlebt

Reportage Hinter jeder Tür ein neues Schicksal: Auf Tour mit einer Spitex-Pflegerin Wachkoma, Lungenkrankheit, Diabetes. Von Termin zu Termin, von Fall zu Fall, quer durch die Stadt. Hinter jeder Tür eine unbekannte Situation: Die St.Galler Pflegefachfrau Julia Singer liebt die Herausforderung, die ihr Job mit sich bringt. Julia Nehmiz 30.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von Termin zu Termin, von Klientin zu Klient: Spitex-Pflegefachfrau Julia Singer spült die Magensonde einer Klientin. Bild: Raphael Rohner (St.Gallen, 25.8.2021)

An ihrem ersten Wochenenddienst ist ein Patient gestorben. Sie war dabei, als er seinen letzten Atemzug machte. Sie hatte die Tagesverantwortung. Am Abend brach sie weinend zusammen. Einmal hat sie eine Patientin auf dem Boden liegend im Bad gefunden. Die übergewichtige Frau konnte nicht sagen, wie lange sie dort schon lag, vielleicht das ganze Wochenende über. Die Rettung schaffte es mit Mühe, sie ins Spital zu bringen.

Es sei ein Traumjob, sagt Julia Singer, 23, diplomierte Pflegefachfrau HF bei der Spitex St.Gallen AG.

Ihre Arbeitgeberin geriet Anfang Jahr in die Schlagzeilen. Die Fusion der ehemaligen vier eigenständigen Spitex-Vereine zur Einheitsspitex hatte heftige Turbulenzen zur Folge. Im ersten halben Jahr hatten nicht nur 37 Mitarbeitende die Kündigung eingereicht, auch der Geschäftsführer warf Ende Mai hin. Jetzt habe sich die Situation beruhigt, sagt Anna Ravizza, interimistische Geschäftsführerin.

Aktuell arbeiten rund 150 Mitarbeitende bei der Spitex St.Gallen AG, sagt Ravizza. 125 bis 130 davon seien Pflegende. Sie würden 700 bis 800 Klientinnen und Klienten pro Monat betreuen. Eine der 125 Pflegenden ist Julia Singer.

Quer durch die Stadt von Termin zu Termin

Wir begleiten die Pflegefachfrau einen Tag lang. Quer durch die Stadt, von Termin zu Termin. Vom jungen Mann mit epileptischen Anfällen zur Wachkomapatientin, die im Sterben liegt, zur halbseitig gelähmten Schlaganfallpatientin. Haare waschen, wunde Hautstellen versorgen, Medikamente richten, Magensonde durchspülen. Ein eng getakteter Zeitplan. Parkplatz suchen, Treppen rauf, Treppen runter. Hinter jeder Tür ein neues Schicksal. Hinter jeder Tür eine ungewisse Situation.

Bei jedem Klienten, bei jeder Klientin erwartet einen eine andere Situation. Bild: Raphael Rohner Als Spitex-Mitarbeiterin muss man Autofahren mögen: Julia Singer auf dem Weg zum nächsten Hausbesuch. Bild: Raphael Rohner Via Tablet führt Julia Singer Buch über ihre Einsätze. Bild: Raphael Rohner Von vielen Klientinnen und Klienten haben die Spitex-Mitarbeitenden den Hausschlüssel. Bild: Raphael Rohner Auch das gehört zum Alltag: Medikamente richten. Bild: Raphael Rohner Julia Singer zählt die Tropfen ab. Bild: Raphael Rohner Augentropfen verabreichen. Bild: Raphael Rohner Julia Singer stellt die künstliche Ernährung via Magensonde ein. Bild: Raphael Rohner Auch eine wichtige Kompetenz der Pflegefachleute: zuhören. Bild: Raphael Rohner Bei jedem Klienten liegen blaue Plastiküberzieher parat. Bild: Raphael Rohner Bei der Spitex zu arbeiten, sei ihr Traumjob, sagt Pflegefachfrau Julia Singer. Bild: Raphael Rohner

Die Geschäftsstelle der Spitex St.Gallen AG ist zugleich der Stützpunkt Centrum, zwei weitere Stützpunkte gibt es noch im Westen und im Osten der Stadt ­– dort, wo früher die eigenständigen Spitex-Vereine sassen. Im Zentrum der Stadt, in der Davidstrasse, bereiten sich die Pflegenden morgens um 7 Uhr auf den Einsatz vor. Alle mit Maske, alle mit Desinfektionsmittelflasche am Hosenbund.

Julia Singer scrollt durch ihre Einsatzliste, holt die Wohnungsschlüssel der Klientinnen und Klienten aus dem Tresor, erklärt einer Kollegin, wie sie bei Klient K. in die Wohnung kommt, nimmt für Klientin S. Methadon aus dem Kühlschrank und trägt es in die Liste ein.

Um 7.15 Uhr versammeln sie sich zum morgendlichen Rapport. 18 Frauen im Besprechungszimmer; der Pflegeberuf, vor allem in der Spitex, ist deutlich weiblich geprägt. Herr P. müsse vor 9 Uhr fertig sein, Frau C. müsse vor 10 Uhr fertig sein, sagt eine. Nein, antwortet eine andere, das stimme nicht mehr, Frau C. sei mittlerweile im Heim. Kurz wird besprochen, ob am Vortag etwas geschehen war. Frau B. sei in schlechter Verfassung, berichtet eine Pflegende, aber das Thema Heim könne man nicht ansprechen.

Dann werden die Frauen auf Tour geschickt. Nur drei Minuten dauerte die Besprechung. Kurz wähnt man sich im Spital: 18 maskierte Frauen in ihren blauen oder grünen oder türkisen Spitex-Shirts, eine Armada gut gerüsteter Krankenschwestern, die ausschwärmen, um zu pflegen und um zu helfen.

Julia Singer geht nochmal auf die Toilette. Auf Tour müsste sie dafür ein Café aufsuchen. Bei Klienten geht man nicht aufs WC.

Der Schlauch von Nase zum Sauerstoffkonzentrator: Wie eine Nabelschnur

Mit dem Aufzug hinab in die Tiefgarage, auf dem Tablet eingeben, dass die Fahrt startet, und mit dem Spitex-Auto los zum ersten Klienten. 7.40 Uhr, irgendwo im Zentrum, im Tablet eingeben, dass der Termin beim Klienten startet. Die Haustüre ist offen, die Treppen hoch in den 3. Stock, Julia Singer klingelt, schliesst die Tür auf. «Guten Morgen», ruft sie. Der Mann ruft einen Gruss zurück.

Der Fernseher läuft. Es riecht streng. Singer streift blaue Plastik-Überschuhe, den Spitex-Kittel und Handschuhe über, geht durch den kleinen Flur ins Schlafzimmer. Der junge Mann liegt im Bett, entblösster Unterkörper, sie cremt ihn ein und lobt: «Das sieht gut aus.» «Dafür war ich ja in der Reha», antwortet er. Kurz noch den Nagelpilz behandeln. Handschuhe aus, Kittel aus, Überschuhe aus, Treppe runter, im Auto tippt sie den Bericht ins Tablet. Trinkt einen Schluck Wasser.

Julia Singer führt via Tablet Buch über ihre Einsätze. Bild: Raphael Rohner

Weiter, Linsebühl, 1. Stock, Klientin S., 71, schwer lungenkrank. Lebensgrosser Plüschhund im dunklen Flur, Zigarettenrauch in der Luft. Frau S. schaltet den Fernseher aus, schleppt sich vom Sofa zum Tisch, hustet, alles ist mühsam. Ohne Sauerstoffgerät kann sie nicht mehr atmen. Der dünne Schlauch von Nase zum Sauerstoffkonzentrator wie eine Nabelschnur.

Julia Singer misst Blutzucker, Blutdruck, Gewicht, gibt Medikamente, erinnert ans Inhalieren, spült die Magensonde durch, mischt Medikament und Methadon in die Flasche, hängt die künstliche Ernährung an den Tropf, zwei Stunden lang tropft nun die Nahrung in Frau S. hinein. Sie erzählt von ihren Hunden, von ihren Auftritten als Musikerin. Wohnung und Herz voller Erinnerungen. Bei jedem Einsatz an diesem Vormittag dringt man für kurze Zeit mitten hinein in ein fremdes Leben.

Doch es geht weiter, 8:49 Uhr, mit zwei Fingern tippt Julia Singer den Bericht ins Tablet, auf zu Herrn K. Ja, man muss sich extrem anpassen können, je nach Klient, sagt Julia Singer. Sie habe gelernt, sich abzugrenzen. Wenn sie heimgehe in ihre Wohnung im thurgauischen Roggwil, dann schalte sie ab.

Die Tagesration an Medikamenten: 13 Tabletten, Kapseln, Pillen

Wieder dringt man für wenige Minuten in ein fremdes Leben ein. Fragen, wie es geht, Kompressionsstrümpfe anziehen, Augentropfen verabreichen. Verabschieden, Bericht tippen, weiter. Auf der Fahrt am Bäcker Rohner vorbei, eine Spitex-Kollegin winkt, aber Julia Singer hat noch keine Zeit für eine Znünipause. 9:35 Uhr, einen Schluck aus der Wasserflasche, Patientenberichte im Tablet durchsehen, an der nächsten Haustür klingeln.

Kaum wahrnehmbar wie ein Schatten liegt die zierliche alte Dame unter der Bettdecke. Seit einer OP vor fünf Jahren im Wachkoma. Jetzt mag sie nicht mehr essen und trinken. Sie habe Schmerzen, sagt die Angehörige, die sie pflegt. Julia Singer wird nach dem Einsatz den Hausarzt kontaktieren, ob man nicht Morphin geben soll. Sie wäscht die alte Dame, entdeckt eine wundgelegene Stelle am Kopf.

Um 10:35 Uhr trinkt sie beim Bäcker eine heisse Ovi. Geht aufs WC. Um 10:50 geht es weiter. Frau I., 64, frühere Barbesitzerin, deftiger Humor. Unter Aufsicht von Singer richtet sie ihre Tagesrationen an Medikamenten für die nächste Woche. 13 Tabletten, Kapseln, Pillen pro Tag. Singer hilft ihr beim Duschen, cremt sie ein. Frau I. reisst Sprüche, erzählt, dass sie in Ferien fährt mit einer Freundin.

Regelmässig wird der Blutzucker der Klientin gemessen. Bild: Raphael Rohner

Um 12:04 ist Julia Singer zurück im Stützpunkt. Mittagspause. Büroarbeit. Singer arbeitet seit April 2020 bei der Spitex St.Gallen, seit Mai dieses Jahres ist sie stellvertretende Teamleiterin. Morgens ist sie meist auf Tour, nachmittags steht bei ihr Büroarbeit an – und heute ausnahmsweise noch ein Einsatz.

Nächste Wohnung, nächstes Leben, nächstes Schicksal.

Eine Nachbarin öffnet die verschlossene Haustür. Rauf in den dritten Stock. Dass Frau M., halbseitig gelähmt, jetzt im Rollstuhl sitzt, ist Singer neu. Sie sei gestürzt, erzählt Frau M.

Singer fragt, ob sie nicht öfter Hilfe der Spitex benötige. Nein, sagt Frau M., drei Mal pro Woche genüge. Julia Singer mischt sich nicht ein. Nein, missionarisch dürfe man nicht unterwegs sein. Die Klientinnen und Klienten dürfen und sollen ihr Leben selbstbestimmt führen.

Der Bevölkerung soll bewusst werden, wie anspruchsvoll Spitex-Arbeit sei

Zum Abschalten wird sie heute Abend nicht joggen gehen, sagt Julia Singer. Sie putze auch gerne ihre Wohnung, das beruhige. Doch heute sei sie recht kaputt. Einfach kochen, den Freund anrufen, Netflix schauen.

Was sie sich wünsche für ihre Arbeit? Dass der Bevölkerung bewusst werde, wie anspruchsvoll und abwechslungsreich die Arbeit in der Spitex sei. «Man muss anpassungsfähig sein für neue individuelle Situationen», sagt Singer. Die Arbeit in der Spitex sei spannend und mache enorm Spass. Negative Schlagzeilen und Turbulenzen hin oder her.