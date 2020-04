Pflege für Vögel ist vorerst gesichert: Stadt St.Gallen reicht Baugesuch für Aussengehege ein Die Finanzierung der Vogelpflegestation bis 2022 steht. Und die Stadt hat das Baugesuch für den neuen Standort der Gehege eingereicht. Christoph Renn 01.04.2020, 16.56 Uhr

Diese Gehege vor dem Naturmuseum werden an dem neuen Standort an der Brauerstrasse gezügelt. Bild: Hanspeter Schiess

Die leidige Geschichte um die Wildvogelpflege in der Stadt St.Gallen scheint doch noch ein gutes Ende zu nehmen. Die Stadt hat ein Baugesuch für die Auswilderungsgehege an der Brauerstrasse 71/73 in der Nähe des Naturmuseums eingereicht. Der Bau steht also kurz bevor, vorausgesetzt, es gibt keine Einsprachen gegen das Bauvorhaben. Dieser Entscheid ist vor allem für die Stiftung Wildvogelpflegestation wichtig. «Nun wissen wir, dass die Gehege definitiv versetzt und sie wieder benutzt werden können», sagt Stiftungspräsidentin Elisabeth Zwicky-Mosimann.