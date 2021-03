Pflege «Die vielen Abgänge schockieren mich»: So reagieren St.Galler Politikerinnen und Politiker auf den Streit in der neuen Einheitsspitex Die neue St.Galler Spitex AG startet mit erheblichen Turbulenzen. Die Kündigungen von 22 Mitarbeitenden lassen aufhorchen. Die St.Galler Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten sind gespalten: Die einen stärken die Spitexverantwortlichen, andere fordern die Stadt auf, offene Fragen zu prüfen. Julia Nehmiz 10.03.2021, 20.00 Uhr

Die ehemals vier St.Galler Spitexvereine wurden zusammengeschlossen. Die Spitex St.Gallen AG hat am 1. Januar 2021 den Betrieb aufgenommen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

In der neuen Spitex St.Gallen AG rumort es. Wie Recherchen dieser Zeitung offenlegten, haben seit dem Betriebsbeginn der Einheitsspitex Anfang Jahr bereits 22 Mitarbeitende gekündigt. Sie könnten sich nicht mit der neuen Pflegephilosophie identifizieren. Diese Vorgänge haben bereits die Politik auf den Plan gerufen. Die beiden SP-Stadtparlamentarierinnen Maja Dörig und Alexandra Akeret werden einen Vorstoss einreichen. Was sagen die Fraktionspräsidentinnen und Fraktionspräsidenten in Sachen Spitex?