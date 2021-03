Pflege «Das ist ein Maulkorb für die Mitarbeitenden»: Turbulenzen um St.Galler Spitex AG gehen weiter Bei der neuen St.Galler Einheitsspitex rumort es weiterhin. Mitarbeitende fühlen sich gegängelt, weil sie über Betriebsinterna schweigen müssen. Julia Nehmiz 13.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemäss Personalreglement sind die Mitarbeitenden der Spitex St.Gallen AG zur Verschwiegenheit verpflichtet. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Am Mittwoch machten Recherchen dieser Zeitung öffentlich, dass in der neuen Spitex St.Gallen AG grosse Turbulenzen herrschen. Seit dem Betriebsstart der Einheitsspitex am 1. Januar dieses Jahres haben bereits 22 Mitarbeitende gekündigt. Sie können nicht mehr hinter der neuen Pflegephilosophie stehen.

Am Mittwoch veranlasste Geschäftsleiter Michael Zellweger, dass in den Geschäftsstellen eine Kopie des Personalreglements der Spitex St.Gallen AG ausgehängt wurde. Dieses wurde vom Verwaltungsrat am 14. August 2020 verabschiedet. Ausgehängt wurde der Passus «4.4. Berufsgeheimnis/Schweigepflicht».

Darin heisst es: «Die Mitarbeiterin ist zur Verschwiegenheit über betriebsinterne Angelegenheiten sowie über solche über Klientinnen und Klienten (...) verpflichtet. Diese Vorschriften gelten auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses und über den Tod einer betroffenen Person hinaus.» Bei Missachtung drohen strafrechtliche Konsequenzen, Abmahnung oder fristlose Kündigung.

«Was gibt es denn zu verschweigen?»

Edith Wohlfender, Geschäftsleiterin SBK Berufsverband Pflege der Sektionen St.Gallen, Thurgau, beide Appenzell. Bild: PD

Für Edith Wohlfender ist klar: Das ist ein Maulkorb für die Mitarbeitenden. Wohlfender ist Thurgauer Grossrätin und Geschäftsleiterin des SBK Berufsverbands Pflege der Sektionen St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell. Sie sagt: «Dieser Aushang ist unmissverständlich.»

Mitarbeitende hätten das Gefühl, mit niemanden mehr über die Probleme der Spitex sprechen zu dürfen. Das löse noch mehr Verunsicherung aus– und Missmut. Über Monate hätten Mitarbeitende versucht, ihre Anliegen für eine gute Pflegequalität zu äussern. Sie schrieben an Geschäftsleiter Michael Zellweger, an den Verwaltungsrat, an Stadträtin Sonja Lüthi. Gehört worden seien sie nicht. «Dieses Nicht-Hören hat zu ihren Kündigungen geführt», sagt Wohlfender.

«Und jetzt will man verhindern, dass sie etwas über ihre Kündigungen sagen.»

Sie fragt sich: «Was gibt es denn zu verschweigen?» Sie hat den Rechtsanwalt des Berufsverbandes kontaktiert. Der sagte, die Klausel sei üblich, sie widerspreche tendenziell der Meinungsfreiheit.

An wen sollen sich Mitarbeitende wenden mit ihren Sorgen und Fragen? Wo können sie auf Missstände aufmerksam machen? Es gibt keine Ombudsstelle, bei der sie sich melden könnten. Und: Die Spitex St.Gallen AG hat aktuell noch nicht einmal eine Personalkommission.

Der Aushang? Der dient der Erinnerung

Michael Zellweger, Geschäftsleiter der Spitex St.Gallen AG. Bild: Arthur Gamsa

Michael Zellweger, Geschäftsleiter der Spitex St.Gallen AG, sagt, die Personalkommission werde im Mai 2021 gewählt. Die Wahlkommission bestehe aus Mitarbeitenden, die in den Personalkommissionen der Vereine waren. Sie hätte am 2. März das Wahlreglement der Personalkommission finalisiert.

Mit ihren Sorgen, Anliegen oder um auf Missstände aufmerksam zu machen, könnten sich die Mitarbeitenden jederzeit an die Teamleitungen, Geschäftsleitungsmitglieder, das für das Ressort Human Ressources verantwortliche Verwaltungsratsmitglied und ab 1. Juli an die bis dahin sicher gewählte Personalkommission wenden.

Auf die Frage, warum ein Auszug des Personalreglements ausgehängt wurde, sagt Zellweger, der Auszug diene der Erinnerung an den Schutz der Persönlichkeitsrechte und schützenswerte Daten von Mitarbeitenden und besonders von Klientinnen und Klienten.

«Ich will damit erreichen, dass sich alle Mitarbeitenden des Inhaltes dieses Artikels des Personalreglements für jeden Menschen, Mitarbeitende und Klienten, bewusst werden.»

Der Passus zur Schweigepflicht sei ein Bedürfnis der an der Erarbeitung beteiligten Mitarbeitenden gewesen. Das Personalreglement sei von Vertretern der Personalkommission der Vereine in gemeinsamer Arbeit ausgearbeitet worden.

22 Kündigungen: «Das ist nicht branchenüblich»

Die Mitarbeitenden haben sich nicht nur an den Berufsverband gewandt, sondern auch an die Gewerkschaft VPOD. Alexan­dra Akeret, Gewerkschaftssekretärin beim Verband des Personals öffentlicher Dienste Ostschweiz, sagt: «So ein Passus im Personalreglement ist völlig normal.» Mitarbeitende dürften keine Berufsgeheimnisse nach aussen tragen. Doch arbeitsrechtliche Angelegenheiten oder auch, wie der Umgang miteinander sei, seien davon ausgenommen.

Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin Verband Personal öffentlicher Dienst Ostschweiz VPOD. Bild: Anna Tina Eberhard



Alexandra Akeret, SP-Stadtparlamentarierin, stört sich an den Reaktionen auf die vielen Kündigungen bei der Spitex. Dass Stadträtin Sonja Lüthi und Geschäftsleiter Michael Zellweger die 22 Kündigungen innerhalb weniger Wochen «branchenübliches Niveau» und «im zu erwartenden Bereich» nennen? Akeret lacht am Telefon kurz bitter auf. «Nein, das ist nicht branchenüblich», sagt sie. Diese Aussagen machten die Mitarbeitenden so wütend, weil ihre Anliegen abgetan werden.

«Keiner der Verantwortlichen stellt sich hin und sagt, wir haben ein Problem, lasst uns das klären.»

Die Mitarbeitenden hätten alle ins Blaue hinaus gekündigt, ohne eine Anschlusslösung zu haben – weil sie die neue Pflegephilosophie nicht mehr mittragen können. Akeret sagt, sie habe noch nie erlebt, dass bei einer Reorganisation so viele Angestellte zugleich kündigen.

Das bestätigt Edith Wohlfender. Sie hat in den vergangenen Jahren die vielen Zusammenschliessungen von Spitex-Vereinen im Thurgau verfolgt. «Nie kam es auch nur annähernd zu so vielen Abgängen.» Vereinzelt hätten Mitarbeitende gekündigt. Aber nie seien ganze Teams gegangen.

Spitex-Mitarbeitende setzen sich für die Pflege ein – nicht mehr für sich

Bei anderen Spitex-Organisationen, die als AG geführt werden, haben die Gemeinden oder Städte, die sie tragen, Einsitz: im Verwaltungsrat, in einem Spitex-Ausschuss. Nicht so bei der Spitex St.Gallen AG. Laut Sonja Lüthi vertrete die Stadt als Hauptaktionärin ihre Anliegen gegenüber dem Verwaltungsrat in periodischen Gesprächen und an der Generalversammlung. Edith Wohlfender sagt:

«Die Stadt hat sich aus der Verantwortung herausgeschlichen.»

Die Mitarbeitenden hätten keinerlei Lobby. Es stimme sie wirklich traurig, dass man den Betroffenen nicht zuhöre. Und sie fragt, ob sich die Stadt das erlauben könne, so viele qualifizierte Pflegefachpersonen gehen zu lassen? «Wir alle wissen ganz genau: Fachpersonal verhindert Folgekrankheiten.» Und vor allem: Was passiert mit der Pflegequalität? Wohlfender sagt: Die Mitarbeitenden würden sich trotz ihrer Kündigungen für ihren Job einsetzen. Für eine gute Pflege. Aber für sich kämpfen, das wollten sie nicht mehr. Sie hätten resigniert