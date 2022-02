Spitex St.Gallen AG mit 1,7 Millionen Franken Verlust

Pflege 1,7 Millionen Franken Verlust: Warum das erste Geschäftsjahr der Spitex St.Gallen AG so schlecht lief und was die Stadt plant Unruhe unter den Mitarbeitenden, 87 Kündigungen, der Abgang der Geschäftsführers: Die Spitex St.Gallen AG hatte keinen leichten Start. Das belegen jetzt auch die Zahlen: Der vorläufige Jahresabschluss benennt einen Verlust von 1,7 Millionen Franken. Nun ist die Stadt gefragt, um die drohende Unterkapitalisierung abzuwenden. Julia Nehmiz Aktualisiert 23.02.2022, 18.53 Uhr

Erklären, wie es zum Spitex-Defizit kam: Geschäftsführerin und Verwaltungsrätin Anna Ravizza, Stadtpräsidentin Maria Pappa, Verwaltungsratspräsident Daniel Mächler, Stadträtin Sonja Lüthi (von links). Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 23. Februar 2022)

1,7 Millionen Franken Verlust. So lautet der Abschluss der vorläufigen Jahresrechnung 2021 der Spitex St.Gallen AG. Diese Zahlen präsentierten Stadtpräsidentin Maria Pappa, Stadträtin Sonja Lüthi, und von Seiten der Spitex St.Gallen AG Verwaltungsratspräsident Daniel Mächler sowie Verwaltungsrätin und interimistische Geschäftsführerin Anna Ravizza. Es scheint, als komme die Spitex St.Gallen AG aus den Turbulenzen nicht heraus.

Schon der Start der Einheitsspitex, die aus der Fusion der vier ehemaligen städtischen Spitex-Vereine hervorging, war holprig. Der Unmut der Vereine war gross, etliche Mitarbeitende kündigten im Vorfeld der Fusion. Zwei Vereine mussten wegen Personalmangel zwangsfusioniert werden. Kaum war dann die Spitex St.Gallen AG gestartet, kam es zu zwei Kündigungswellen, 40 Mitarbeitende verliessen die Spitex in kurzer Zeit. Nach nur einem halben Jahr kündigte auch der Geschäftsführer.

Die Stadt muss ein Massnahmenpaket schnüren

Jetzt belegen die Zahlen diesen Fehlstart. Kein erfreuliches Ergebnis. Keine erfreuliche Präsentation. Die Mitglieder des Stadtparlaments waren bereits am Dienstag informiert worden. Mit ernster Miene standen die beiden Stadträtinnen am Mittwochvormittag vor den Medien. Die vorliegenden Zahlen seien zwar noch nicht revidiert, aber sie würden einen guten Einblick geben, sagte Stadträtin Sonja Lüthi an der Medienkonferenz.

Stadtpräsidentin Maria Pappa hat zum ersten Geschäftsjahr der Spitex St.Gallen AG eine vertiefte Analyse angefordert. Bild: Tobias Garcia

Die provisorische Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem deutlichen Verlust ab. Die Stadt muss ein Massnahmenpaket schnüren. Das Ziel: Die Spitex St.Gallen AG soll rekapitalisiert werden. Wie viel Geld dafür nötig sein wird, kann Stadtpräsidentin Maria Pappa noch nicht sagen. Das werde die vertiefte Analyse zeigen, die man in Auftrag gegeben habe.

Nicht mit dem Ausmass an Unruhe gerechnet

Man wolle Transparenz herstellen und Vertrauen schaffen, sagte Stadträtin Sonja Lüthi. Es seien in der Vergangenheit Fehler passiert. In der zwei Jahre dauernden Projektphase, die auch von Corona geprägt war, sei man nicht so weit gekommen wie geplant. Die Folgen würden heute auf der Spitex St.Gallen AG lasten. «Dem Stadtrat ist bewusst, dass die Spitex nach dem ersten Betriebsjahr noch nicht wie gewünscht funktioniert.»

Stadträtin Sonja Lüthi, Vorsteherin Departement Soziales und Sicherheit, an der Medienkonferenz zum ersten Betriebsjahr der Spitex St.Gallen AG. Bild: Tobias Garcia

Der Change-Prozess habe, wie erwartet, Unruhe bei der Spitex St.Gallen AG ausgelöst. Man habe aber nicht mit der Heftigkeit und dem Ausmass an Unruhe gerechnet.

«Die Transformation war anspruchsvoller, aufwendiger und kostspieliger, als wir erwartet haben.»

Doch die Versorgungssicherheit sei immer gewährleistet gewesen.

Viele nicht vorhersehbare Mehrausgaben

Daniel Mächler, Verwaltungsratspräsident der Spitex St.Gallen AG. Bild: Tobias Garcia

«Wir sind nicht zufrieden mit dem ersten Geschäftsjahr», sagte Verwaltungsratspräsident Daniel Mächler. Die drohende Unterkapitalisierung müsse in Kürze abgewendet werden. Den Grund für den Verlust sieht Mächler in der tieferen Anzahl Leistungsstunden. Und im Sachaufwand: Es habe viele nicht vorhersehbare Mehrausgaben gegeben. Man habe den Schulungsstand unterschätzt, das Wissen der Mitarbeitenden in Sachen Digitalisierung habe nicht dem entsprochen, wie man sich das vorgestellt habe.

Im Ertrag rechnet Mächler mit 31,8 Prozent weniger Leistungsstunden als angenommen. Im Aufwand nennt Mächler einen 1,5 Prozent höheren Personalaufwand als angenommen. Und einen um 238 Prozent höheren Sachaufwand. Knapp zwei Drittel (59 Prozent) davon entfallen auf IT und Lizenzen, Outsourcing- und Verwaltungskosten.

87 Mitarbeitende haben 2021 gekündigt

Anna Ravizza, Geschäftsführerin und Verwaltungsrätin der Spitex St.Gallen AG. Bild: Tobias Garcia

Auch die personelle Situation präsentiert sich nicht rosig. Beim operativen Start der Spitex St.Gallen AG habe man einen Unterbestand von 30 Mitarbeitenden gehabt, sagte Anna Ravizza, Geschäftsführerin und Verwaltungsrätin. Innerhalb von zwei Monaten seien zudem 40 Kündigungen eingegangen. Im 2021 habe es total 87 Kündigungen gegeben. Dem gegenüber stehen 59 Neueintritte. Diesen Engpass habe man mit temporären Kräften überbrückt.

Stadtpräsidentin Maria Pappa sagte, der Verwaltungsrat habe die Stadt sofort kontaktiert als er merkte, dass die finanzielle Stabilität nicht mehr gegeben ist. Die Stadt habe mit dem Verwaltungsrat entschieden, dass eine ordentliche Revision mehr Antworten geben könne. Es gehe nicht nur darum, Zahlen zu kontrollieren, man wolle eine Analyse. Diese soll Grundlagen geben für den politischen Prozess der Sanierungsmassnahmen. Sprich: Was am Defizit ist den Initialisierungskosten geschuldet und was vielleicht möglichen strukturellen Fehlern.

Es seien Fehler passiert, aus diesen wolle man lernen, sagte Stadträtin Sonja Lüthi. Der Stadtrat stehe hinter der Spitex St.Gallen AG. Die Vorlage fürs Parlament soll im Sommer vorliegen.

Interview mit Verwaltungsratspräsident Daniel Mächler: «Ich gehe auch für 2022 von einem Defizit aus»

Im Sommer entscheidet das Stadtparlament über die Rekapitalisierung der Spitex St.Gallen AG. Was, wenn das Geld nicht gesprochen wird?

Daniel Mächler: Dann müsste die Spitex St. Gallen AG die Bilanz deponieren. Sie wäre Konkurs. Es muss eine Lösung gefunden werden!

Warum kam es zu so vielen unvorhergesehenen Kosten, gerade im IT-Bereich? Hätte die Projektleitung das nicht einschätzen können?

Die Projektleitung kann nicht ins operative Geschäft hineinsehen. Man konnte nicht einschätzen, wie der Wissensstand des Personals ist. Viele Kosten sind entstanden durch Schulungen und Nachschulungen durch externe Partner. Die Revisionsgesellschaft OBT wird analysieren, was in der Projektphase gelaufen ist.

Wird das Geschäftsjahr 2022 besser laufen als 2021?

Dieses Jahr wird es einen besseren Abschluss geben. Aber wir sind immer noch in einer Übergangsphase. Die IT-Schulungsphase ist noch nicht fertig, dort stehen wir bei rund 50 Prozent. Auch in Sachen Kulturwandel wird es weiter gehen. Wir erwarten keine Quantensprünge. Ich gehe auch für 2022 von einem Defizit aus. Ich hoffe, es bewegt sich nicht im selben Rahmen wie 2021. Noch kann ich es nicht abschätzen.

Wie steht es um die Suche nach einer neuen Geschäftsführung?

Die lassen wir ruhen, bis der Kredit gesprochen ist. Ich kann ja nicht eine neue Geschäftsführung einstellen und wenn dann das Stadtparlament vielleicht das Geld nicht spricht, steht die Spitex St.Gallen AG vor dem Konkurs. Wir haben zudem realisiert, dass es Stabilität braucht, bevor man einen neuen Geschäftsführer, eine neue Geschäftsführerin beruft. Das konnten wir bislang nicht bieten. Deswegen wird Anna Ravizza weiterhin die Geschäftsführung innehaben, um für Stabilität zu sorgen, gerade auch gegenüber den Mitarbeitenden. Wir sind zuversichtlich, mit der Stabilität dann auch eine gute Geschäftsführung zu finden. (miz)