St.Galler Gärtnerei Casa Verde profitiert vom Zimmerpflanzen-Boom

Pflanzentrends Citro für die Orchidee: St.Galler Familie betreibt Gärtnerei Casa Verde am lärmigsten Ort der Stadt – und profitiert vom Zimmerpflanzen-Boom Direkt neben der Autobahn A1 in Richtung Mörschwil wächst ein tropischer Dschungel: Im Gewächshaus der Gärtnerei Casa Verde. Inhaber Christian Knop und seine Tochter Leonie sagen, welche Zimmerpflanzen angesagt sind und was sie mit alten Büropflanzen machen, die keiner mehr will. Melissa Müller Jetzt kommentieren 16.10.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie der Vater, so die Tochter: Der St.Galler Gärtnerchef Christian Knop mit Floristin Leonie Knop im Gewächshaus der Casa Verde. Bild: Arthur Gamsa

Eine grüne Welle schwappt durch die Wohnungen: Monstera, Schwiegermutterzunge und Yucca-Palme schmücken die Stuben. Ihre satte Farbe sorgt für Frische, kostet aber weniger als ein Möbelstück. Pflanzen sind zu Designobjekten geworden. Die meisten sind zudem ziemlich anspruchslos. Einer, der von diesem Boom profitiert, ist der St.Galler Gärtner Christian Knop. Vor 22 Jahren, als Gummibaum und Co. noch ein spiessiges Image hatten, spezialisierten er und seine Frau Jeanette sich auf die Innenbegrünung von Büros und Wohnungen.

«Vor zehn Jahren wollte niemand eine Monstera.»

Doch die Pflanze mit den grossen, eingeschnittenen Blättern avancierte von der Bünzlideko zum Lifestyleobjekt.

Trends gibt’s nicht nur beim Wohnen oder bei der Mode, sondern auch bei Zimmerpflanzen. Zimmerbrunnen und Kakteen seien nicht mehr gefragt.

Adresse mit am meisten Lärm der Stadt

«Pflanzen machen Menschen glücklich», steht vor dem Eingang der Gärtnerei Casa Verde an der Rorschacher Strasse 308. Sie liegt zwischen der «Vorstadtbeiz» und der vierspurigen A1 am östlichen Stadtrand in Richtung Mörschwil – laut einer Messung der lärmigste Ort der Stadt. Man habe zwar wenig Laufkundschaft, aber die Lage der Firma sei verkehrstechnisch gut, sagt Christian Knop. «Wir hören die Autobahn schon lange nicht mehr», sagt der Chef und öffnet die Tür zum 250 Quadratmeter grossen Gewächshaus.

Die Luft ist warm und feucht wie in den Tropen. Man taucht ein in eine üppige, wuchernde Welt. Moose und Farne verflechten sich zu einer grünen Wand wie in einem Regenwald. Gelbe und pinke Orchideen leuchten neben Hunderten von exotischen Gewächsen.

Manche Orchideen blühen monatelang. Bild: Arthur Gamsa

Wie pflegt man eine Orchidee, damit sie möglichst lang blüht? «Ein Patentrezept gibt es nicht», sagt Knop. Manche tauchen die Pflanze mit dem Wurzelballen ins Wasser, andere duschen sie ab. Eine ältere Dame begiesse ihre Orchidee mit einem Schluck Citro, ihrem Lieblingsgetränk. Die Kundin sage sich: «Wenn es mir schmeckt, werden es auch die Blumen mögen.» Sie habe schöne Orchideen.

Nicht nur auf die Schönheit kommt es an

Die meisten Kundinnen und Kunden interessieren sich aber nicht nur für die Schönheit der Pflanzen, sondern auch für den gesundheitlichen Aspekt: «Zimmerpflanzen sorgen für ein besseres Raumklima. Sie produzieren Sauerstoff, befeuchten die Luft und reinigen sie von Schadstoffen», sagt der Gärtner. Je mehr Blattvolumen, desto besser. Eine Monstera produziere mehr Sauerstoff als ein ­Kaktus.

Leonie Knop, die 22-jährige Tochter des Geschäftsführers, taucht hinter einer Palme hervor. Vor zwei Jahren verlor die Floristin in der Coronakrise ihre Arbeit – nun packt sie im elterlichen Betrieb mit an. Sie zeigt einer Kundin die Trendpflanze Cala­thea vor, zu deutsch Korbmarante. Die Blätter sind auffällig hell- und dunkelgrün gemustert. Die Calathea, die aus Brasilien kommt, hat aber noch ein anderes spezielles Merkmal: In der Nacht stellt sie ihre Blätter auf.

Die Calathea könnte der Monstera den Rang ablaufen. Bild: Arthur Gamsa

Immer mehr Liebhaberinnen und Liebhaber hat auch der Wunderstrauch, der auf den Philippinen und den Fidschi-Inseln gedeiht. «Jedes Blatt hat eine andere Färbung», sagt Leonie Knop. Die Pflanze mit den knallig bunten Blättern sei sehr pflegeleicht und eigne sich daher auch für Anfängerinnen und Anfänger ohne grünen Daumen. Das Gewächs ist je nach Grösse für 30 bis 300 Franken zu haben. So holt man sich ein Stück exotischer Wildnis in die Wohnung und sieht ihm dann beim Wachsen zu.

Der Wunderstrauch gilt als fast untödlich – und ist daher auch für Anfängerinnen geeignet. Bild: Arthur Gamsa

Das Dschungel-Gefühl für zu Hause ist im Kleinformat für ein paar Franken erhältlich. Die meisten würden aber grössere Exemplare in dekorativen Gefässen bevorzugen.

Leonie Knop und ihr Freund betreiben seit einem halben Jahr einen Online-Shop und verschicken Pflanzen schweizweit. Die Fachfrau kann sich vorstellen, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. «Die Türen stehen offen», sagt Christian Knop. Schon seine Eltern betrieben ein Gartencenter am Stadtrand. Der St. Galler musste in seiner Kindheit oft mit anpacken.

«Ich sagte mir immer: Ich will nicht so viel arbeiten wie mein Vater. Das tue ich jetzt aber.»

Wie hebt sich Casa Verde von Gartencentern wie Obi oder Landi ab? «Wir beraten bei der Auswahl der Pflanzen und liefern diese auch aus», sagt der 53-Jährige. Er versuche zudem, möglichst schön gewachsene, robuste Pflanzen ins Sortiment zu nehmen. «Grössere Stücke, die als Solitär im Topf gut wirken.»

Die Mehrheit der Pflanzen stammt aus Gewächshäusern in den Niederlanden. Zwei Mal im Jahr reist Christian Knop zu seinem Lieferanten nach Holland, um die schönsten Stücke auszusuchen. Ihr natürlicher Habitus sei aber in tropischen Wäldern in Costa Rica, Thailand und China. Zu den exklusivsten Pflanzen der Casa Verde gehört ein 60-jähriger japanischer Bonsai für 5'000 Franken.

Pflanze wandert vom Büro in den Walter-Zoo

Der Familienbetrieb bietet Pflanzenabos an. Die sieben Gärtnerinnen und Gärtner begrünen Büros und pflegen die Pflanzen dann auch, schneiden, giessen und stauben sie ab. Zu den Kunden, die diesen Rundumservice beanspruchen, gehört die St. Galler Kantonalbank. Christian Knops Team betreut 300 Pflanzenabos. «Das ist unsere Lebensversicherung.»

Eine Büropflanze müsse repräsentativ aussehen. Manche Kunden wollen sich von alten, zu grossen und verwachsenen Pflanzen trennen. Statt ausgediente Pflanzen wegzuwerfen, päppelt Knop sie wieder auf und bringt sie dann dem Walter-Zoo. Der Zoo übernehme diese gern zur Begrünung der Tier­anlagen und des Restaurants.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen