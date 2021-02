Coronakrise Den Mutigen gehört die Welt: Wie drei St.Galler Gastronomen und Kulturschaffende mit Erfindergeist der Krise trotzen In Lockdownzeiten ist vieles nicht möglich. In der Stadt gibt es aber findige Unternehmer, die der Pandemie innovativ begegnen. Sandro Büchler 09.02.2021, 19.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Was zaubert Florian Nolting, Geschäftsleiter und Koch des Restaurants Schwarzer Bären, unter der Glosche hervor? Bild: Michel Canonica (4. Februar 2021)

Neuerdings fahren die Gäste von Florian Nolting mit dem Wohnmobil vor. Der Wirt des Restaurant Schwarzen Bären hat einen speziellen «Drive-in» lanciert: Auf dem hauseigenen Parkplatz mit Sicht zum Bodensee können die Gäste in ihrem Camper übernachten und ein Essen à la carte geniessen. Am Sonntag zum Valentinstag kreiert Nolting gar ein Vier-Gänge-Menu.

«Ich bringe das Essen bis zur Tür des Wohnmobils – auch wenn Schnee liegt.»

Normalerweise empfängt der 42-jährige Gastronom seine Gäste an den weiss gedeckten Tischen im Restaurant drinnen. Doch da die Beizen landesweit seit Dezember geschlossen sind, musste sich auch Nolting nach Alternativen umsehen, um seine Gäste bewirten zu können. Er hat sich bei Kollegen vom Wohnwagen-Dinner inspirieren lassen: «In einer Viertelstunde habe ich das auf meinen Betrieb umgemünzt.» Die Resonanz sei gut. «Am vergangenen Samstag standen bereits zwölf Wohnmobile gleichzeitig da», sagt Nolting.

«Da lief es rund.»

Zudem bietet er von Dienstag bis Samstag jeweils ab 16.30 Uhr und sonntags ab 11 Uhr auch einen Take-away an. Nebst winterlichen Blattsalaten stehen Chäs-Hörnli, ein veganes Broccoli-Süsskartoffeln-Dal, Cordon bleu, Ente oder Lachs auf der Karte. Zum Dessert gibt es beispielsweise Crème brulée.

Das Restaurant Schwarzer Bären Bild: Michel Canonica (4. Februar 2021)

Im April wird Nolting zwei Jahre im «Schwarzen Bären» wirten. Zuvor stand er schon im Hotel Giardino in Ascona in der Küche und war Küchenchef im Restaurant Falkenburg. Mit dem speziellen Abendessen will der Gastronom seinen Gästen einen schönen Abend gestalten. Er wolle stets neue Wege finden, wie er seine Gäste überraschen könne.

«So bleibe ich aktiv und positiv und habe gar keine Zeit für schlechte Gedanken. Sonst käme ich ins Grübeln.»

Das Wohnwagen-Dinner sei zwar lediglich eine geringe Einnahmequelle, vielmehr sei das Projekt getrieben von der Leidenschaft zur frischen Küche. «Denn ich kann den Kopf nicht einfach in den Sand stecken und zusehen, wie das Geld immer weniger wird.»

Doch trotz der beiden Angebote seien seine Umsatzeinbussen in den Büchern beträchtlich. Das weggefallene Weihnachtsgeschäft liegt laut Nolting ebenfalls schwer auf. Ohne Umschweife gibt er zu: «Ohne Covid-Kredite könnte ich aktuell nicht überleben.» Er hofft jetzt, dass die Härtefallentschädigung hilft. «Sodass wir nach dem Lockdown halbwegs gut wieder starten können – in gewohnt guter Qualität und herzlicher Atmosphäre.»

«Nehmen Sie Platz»: Roche Hufnagl, Betreiber des Kulturlokals im Bahnhof Bruggen, mit zwei stapelbaren Hockern.

Bild: Arthur Gamsa (5. Februar 2021)

Man kann Roche Hufnagl durchaus als Pfiffikus bezeichnen. Der 35-Jährige hat sich seine Ein-Mann-Kreativ-und-Webdesign-Agentur im Bahnhof Bruggen aufgebaut, daneben bespielt er seit vier Jahren den ehemaligen Wartsaal des Gebäudes mit verschiedenen Kulturveranstaltungen. Er wohnt im Obergeschoss des Gebäudes; dort hat sich eine umtriebige WG zusammengefunden. Hufnagl ist gelernter Polygraf, bezeichnet sich selbst aber als multidisziplinärer Designer.

Das grosse Bahnhofsgebäude ist für ihn Dreh- und Angelpunkt. Kein Wunder also, dass Hufnagl mit den immer neuen Coronamassnahmen arg in Bedrängnis kommt, denn die Miete muss trotzdem bezahlt werden. Hufnagl sagt:

«Der Mensch ist am kreativsten, wenn er unter Druck ist.»

Normalerweise finden im umgebauten Wartsaal Tanzkurse, Yogalektionen, Konzerte, Geburtstage oder gar Hochzeiten statt. Jetzt ist das alles nicht mehr möglich. Doch, obwohl die Massnahmen teils im Wochentakt strikter werden, zaubert der St.Galler stets neue Konzepte aus dem Hut.

Wenn der Zug durchfährt, rumpelt es schon einmal im Bahnhofsgebäude. Bild: Urs Bucher (26. Januar 2018)

Bereits bevor das Tanzverbot kam und Konsumieren nur noch im Sitzen erlaubt war, hatte Hufnagl das Konzept «Take a Seat» lanciert. Dabei geht es um einen von einem Holzbauer designten Hocker, den man kaufen und individuell gestalten kann und dadurch eine Saison lang Zutritt hat zum Kulturprogramm. «Eine Art GA für den Bahnhof Bruggen», so Hufnagl.

Und die Eintrittskarte dürfe auch gerne weitergegeben werden. Wer schlussendlich auf den Hocker draufsitzt, sei egal. Das könne auch jemand sein, der sich sonst eine solche Veranstaltung nicht leisten kann.

«Uns interessierte die Herkunft einer Person nicht.»

Der St.Galler Autor Ralph Weibel liest bei der ersten Ausgabe der «Cabaret minimal»-Reihe. Bild: Michel Canonica (5. Dezember 2020)

Dann kam die Zehn-Personen-Regel. Hufnagl präsentiert wenige Tage später das «Cabaret Minimal»: ein Konzertabend für zehn Personen mit Essen und Trinken inklusive. Und jetzt, da Veranstaltungen verboten sind und sich maximal fünf Leute treffen dürfen, vermietet Hufnagl flugs den volleingerichteten Saal mit vollem Kühlschrank für 80 Franken. Das «Piece à cinq».

Was man dabei machen will, ist jeder und jedem selbst überlassen. Gründe dafür gebe es genug:

«Womöglich ist das Verhältnis zum Partner angespannt, oder das Homeoffice auf engstem Raum macht einem müde.»

Vergangenen Freitag haben sich vier Jugendliche getroffen: Sie trinken Weisswein, machen es sich auf den antiken Sofas gemütlich, hören Musik, gamen. Ein fröhlicher Abend. Ablenkung für eine junge Frau aus der Gruppe, die im Pflegeheim arbeitet und eine schwierige Zeit hinter sich hat. Am Sonntag hat eine Fünfergruppe den Raum gemietet, um gemeinsam den Super Bowl zu schauen. Vor kurzem haben zwei mit einem romantischen Abend hier ihren Hochzeitstag gefeiert, zählt Hufnagl auf.

«Es soll ein Tapetenwechsel sein, wem die Decke zu Hause auf den Kopf fällt.»

Im Bahnhof Bruggen darf man im kleinen Rahmen tun und lassen, was man will. Die einen nutzen den Wartsaal für ein Rendezvous, die anderen, um einfach wieder einmal laut Musik hören zu können, die Sau rauszulassen.

Die Brüder Nemanja und Sasa Vujanic, die an der Gallusstrasse in St.Gallen das Restaurant Umami Taste eröffnet haben.

Bild: Arthur Gamsa (5. Februar 2021)

«Ein Tag im Juni 2019 hat meine Welt auf den Kopf gestellt», sagt Sasa Vujanic. Der heute 23-Jährige erzählt von seinem Töffunfall. Der Fuss ist kompliziert gebrochen, jetzt halten ihn zig Schrauben und Platten zusammen. Doch das hält ihn nicht von seinem Traum ab. Schon als Kind will er nur eins: Koch werden. Bereits mit sechs Jahren kann er die Rösti in der Pfanne wenden. Früh wünscht er sich ein japanisches Messer – zum Rüsten. Und bereits vor seiner Lehre kann Vujanic Gemüse in Perfektion schneiden.

«Ich hatte nie einen Plan B, ich wollte einfach immer Koch werden.»

Im «Netts» wird seine Begeisterung für die gehobene Küche geweckt. «Danach wollte ich in die Koch-Champions-League.» Vujanic arbeitet im «Mammertsberg» in Roggwil, lernt filigrane Gerichte lieben. Nach einer Auszeit heuert er im Restaurant La Bocca an. Dann kommt der Unfall. Lange war nicht klar, ob er je wieder in einer Küche stehen würde. «Ich kann noch nicht allzu lange stehen. Aber das Mise en Place oder Rüsten kann ich vorerst auch im Sitzen.»

Nemanja Vujanic ist der Mann für die Säfte. Die Kombination sind teils exotisch. Bild: Sandro Büchler (5. Februar 2021)

Seit vier Jahren sucht Vujanic ein passendes Lokal für sein eigenes Restaurant. An der Gallusstrasse wurde er nun fündig. Anfang Februar – mitten im Beizenlockdown – war Eröffnung.

Nun kommt sein 28-jähriger Bruder ins Spiel. Nemanja Vujanic hatte schon viele Jobs. In Bregenz lässt er sich zum Restaurantfachmann ausbilden, pendelt von Haggen nach Bregenz. Später zieht es ihn nach Wien, er arbeitet im Hotel Sofitel beim Stephansdom. Doch eigentlich will er Profisportler werden. Boxen. Der sportliche Ehrgeiz bringt ihn sogar bis zu den Gebirgsjägern in Österreichs Armee. Dann lässt er es etwas ruhiger angehen, macht eine Ausbildung zum Barista.

«Das ist nicht mit den Mädels tratschen, sondern harte Arbeit. Teils habe ich 400 Cappuccino am Tag gemacht.»

Solch filigrane Speisen zaubert Sasa Vujanic auf den Teller. Bild: PD

Nun spannen die beiden Brüder zusammen: Nemanja kümmert sich ums Flüssige, mixt Exotisches und Ungewohntes zusammen zu frischen Säften. Sasa widmet sich den raffinierten Speisen – ein kleines Angebot gibt es aktuell als Take-away. Ihr einendes Markenzeichen: umami. «Das ist neben süss, sauer, salzig und bitter der fünfte Geschmackssinn.» In jedem Gericht versuchen sie, alles miteinander zu kombinieren.

«Je mehr Einflüsse zusammenkommen, desto mehr Endorphin wird im Körper ausgeschüttet.»

Angst vor der Selbstständigkeit hat Sasa Vujanic nicht, vielmehr sei es Freude und eine Prise Ehrfurcht: «Kochen ist für mich keine Arbeit, sondern eine Erfüllung.»