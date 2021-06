Pferdesporttage in Gossau können (fast) wie früher stattfinden

Pferdesporttage Ein Sprung zurück in die Normalität: An den nächsten zwei Wochenenden wird in Gossau wieder um die Wette geritten – fast ohne Einschränkungen Über 2100 Startende werden sich an den nächsten zwei Wochenenden bei der siebten Ausgabe der Pferdesporttage auf der Sommersweid in Gossau einfinden. Mit den neusten Lockerungen der Coronamassnahmen kann der Anlass schon fast wie früher durchgeführt werden. Michel Burtscher 28.06.2021, 05.00 Uhr

Zum siebten Mal finden auf der Sommersweid in Gossau die Pferdesporttage statt. Ralph Ribi (15. Juni 2018)

Lange war nicht klar, in welcher Form die Gossauer Pferdesporttage dieses Jahr durchgeführt werden. Die Coronapandemie macht die Planung solcher Anlässe schwierig. Mehrere Varianten wurden diskutiert: ohne Publikum oder nur mit einer sehr beschränkten Zahl, mit Festwirtschaft oder mit anderen Verpflegungsmöglichkeiten. Wichtig war Mirella und Marcel Rutz vor allem, dass die Veranstaltung überhaupt stattfindet. Sie organisieren sie bei ihrem Stall auf der Sommersweid in Gossau.

Bisher hätten 2021 im regionalen und nationalen Turnierkalender abgesagte Termine dominiert, sagt Mirella Rutz. Die Reiterinnen und Reiter hätten Lust, wieder einmal auf ihre Pferde zu steigen.

«Darum wollten wir alles daransetzen, die Veranstaltung durchzuführen – auf welche Art auch immer.»

Nach den neuesten Lockerungen der Coronamassnahmen ist klar: Die Veranstaltung kann schon fast stattfinden wie früher vor der Pandemie. Die Freude darüber ist bei Familie Rutz gross. «Wir sind ziemlich die Ersten, die wieder einen solchen Reitsportanlass durchführen können», sagt Mirella Rutz.

Am zweiten Wochenende sind die Senioren und die Kinder dran

Am nächsten und am übernächsten Wochenende, vom 1. bis 4. Juli und 9. bis 11. Juli, werden sich an insgesamt sieben Tagen über 2100 Startende in Gossau einfinden. Rund 1300 am ersten, dem «grossen» Wochenende. An den Start gehen Brevetierte, regional und national Lizenzierte. Dabei liegt der Fokus bei den Junioren U25 bis 140 Zentimeter. Krönender Abschluss des ersten Wochenendes seien die letztes Jahr «mit grossem Erfolg» erstmals durchgeführten nationalen Prüfungen für die Elite über 140 Zentimeter, so Rutz.

Am zweiten Wochenende werden nochmals mindestens 800 Startende auf der Sommersweid erwartet. Dort liegt der Schwerpunkt auf den Senioren-Prüfungen und den Children-Wettkämpfen für Kinder mit Jahrgang 2007 und jünger. «Wir engagieren uns bewusst beim Aufbau der Children Masters», betont Rutz. Hier werde der Grundstein für die spätere Schweizer Elite gelegt.

Durch Zufall entstanden

Der Anlass ist jedoch nicht nur den Reiterinnen vorbehalten, auch Besucher sind willkommen. Zwar gilt noch immer eine Beschränkung auf 1000 Teilnehmende sowie eine Sitzpflicht. Abstandsvorschriften und Maskenpflicht im Freien sind jedoch gefallen. Auch ein Coronazertifikat ist nicht nötig. Es gibt zwar eine Festwirtschaft, ein Rahmenprogramm neben dem Reiten ist aber nicht geplant. Anders als früher gibt es am Samstagabend auch keine Party. Rutz sagt:

«Der Sport steht bei uns im Mittelpunkt.»

Wie jedes Jahr wird es eine Terrasse geben. Diesmal werde sie grösser ausfallen, um möglichst vielen Zuschauern den Überblick zu geben und auch gemäss den Schutzmassnahmen genügend Sitzplätze, um den Parcours zu ermöglichen, betont sie.

Mirella und Marcel Rutz mit ihrer Tochter Tina (Mitte). Bild: PD

Entstanden ist der Anlass auf der Sommersweid mehr oder weniger durch Zufall. Im Jahr 2014 musste der Reit- und Fahrverein Waldkirch seine Pferdesporttage wegen Dauerregen von der heimischen Dorfegg nach Gossau verlegen. Die Wiese in Waldkirch war zu gefährlich, als dass für Ross und Reiter gefahrlose Prüfungen hätten garantiert werden können. Darum wich der Verein auf den Stall in der Sommersweid aus. «Da haben wir gemerkt: Das funktioniert», sagt Rutz.

Familie Rutz organisiert erstmals beide Wochenenden

Mittlerweile habe man sich national einen Namen gemacht, sei eines der grösseren Turniere in der Ostschweiz. Mittlerweile seien für alle Prüfungen sogar Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Tessin und der Westschweiz am Start, so Mirella Rutz. Bisher organisierte die Familie Rutz jeweils ein Wochenende, der Reit- und Fahrverein Waldkirch und der Kavallerie- und Reitverein Gossau und Umgebung (KRV) abwechslungsweise das andere. Dieses Jahr ist das anders: Die Familie Rutz hat beide Wochenenden und damit alle sieben Tage übernommen.

Diesen Schritt habe man sich lange überlegt, denn die Organisation eines solchen Anlasses sei schon ein «Lupf». Doch weil ihnen die Senioren und die Kinder wichtig seien, hätten sie sich dafür entschieden. Auch das Aufstellen der Infrastruktur lohne sich mehr für zwei Wochenenden. Wie immer können Mirella und Marcel Rutz auf die Unterstützung zahlreicher Helferinnen und Helfer zählen. «Nach sieben Jahren sind wir mittlerweile ein eingespieltes Team.»

Weitere Informationen unter www.sommersweid.ch