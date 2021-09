Pfadi St.Martin plant ein neues Pfadiheim

Pfadfinder So steht es um den Neubau der Pfadi St.Martin im Westen der Stadt St.Gallen Die Pfadi St.Martin plant im Westen der Stadt, beim Schlösslihang, ein neues Pfadiheim. Bis die Arbeiten starten können, muss das Projekt aber noch einige Hürden überwinden. Marlen Hämmerli 29.09.2021, 05.00 Uhr

Bruno Metzger, Vereinspräsident des Heimverein Pfadi St.Martin. Die Pfadi plant beim Schlösslihang einen Neubau und sammelt dafür Geld. Bild: Marlen Hämmerli

Das 40-jährige Pfadiheim der Pfadi St.Martin hat ausgedient. Die Baracke an der Ecke Haggenstrasse/Oberstrasse, gegenüber vom Schlösslihang, ist ganz offensichtlich baufällig. Deshalb plant die Pfadi ein neues Heim. Der neue Standort liegt an der Oberstrasse beim Schlösslihang, kaum einen Steinwurf vom heutigen Standort entfernt.

Das Geld für eine Minimalvariante ist zusammen. Nun fehlen noch rund 200'000 Franken für Mobiliar, den Ausbau des öffentlich nutzbaren Saals und die Fähnlizimmer, also die Räume, in denen sich die Pfadfinderinnen und Pfadfinder treffen. Insgesamt würde der Neubau dann rund 1,2 Millionen Franken kosten.

Der Neubau wird doppelstöckig und aus vorgefertigten Holzmodulen gebaut. Visualisierung: PD

Die Pfadi St.Martin hat aktuell rund 100 Mitglieder und zählt damit zu den grössten Abteilungen im Kanton St.Gallen. Unterstützt wird sie in ihrem Vorhaben vor allem auch durch die katholische Pfarrei Bruggen und die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Straubenzell. Beide haben Beträge zugesichert.

Kirchen ziehen mit ihren Jugendarbeit ins Gebäude

Der Neubau wird zweistöckig, um die Fläche effizient zu nutzen. Stichwort Verdichtung. Im Erdgeschoss werden eine kleine Küche und der Saal untergebracht, der auch gemietet werden kann. Zudem befinden sich dort die Räume der zwei Landeskirche, die hier ihre Jugendarbeiten unterbringen werden. Vereinspräsident Bruno Metzger sagt:

«Das Pfadiheim soll auch ein Zentrum für das Quartier werden.»

Natürlich sei es primär auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet, doch im Saal können auch vielerlei andere Veranstaltungen stattfinden. Bereits der heutige Saal kann gemietet werden. Das sei gefragt, sagt Metzger. «Wir haben viele Kindergeburtstage hier.»

Der Eingang zum Pfadiheim in Haggen. Bild: Marlen Hämmerli

Im Winter ist der Saal jedoch kaum noch benutzbar. Die Baracke verfügt über keine Heizung mehr. Die Alte musste ausgebaut werden. Die Rohre waren regelmässig eingefroren, was anschliessend zu Überschwemmungen führte. Im Saal selbst mussten an den Wänden Stützen angebracht werden. Das Fundament bewegt sich leicht, was zu Spannungen in Wänden und Fensterscheiben führte. Die Folge: kaputte Fenster.

Bauarbeiten sollen im Frühling beginnen

Das neue Gebäude wird als Holzbau erstellt. Die Bauarbeiten sollen im kommenden Frühling starten. Davor stehen aber noch zwei wichtige Meilensteine an: Die Baubewilligung, wozu vor allem noch der Baurechtsvertrag fehlt, und die Kirchenparlamente müssen über den Betrag ans Pfadiheim befinden.

Hier beim Schlösslihang ist der Neubau geplant. Links bei den Bäumen befinden sich die Kompostplätze, dahinter führt die Oberstrasse vorbei. Bild: Marlen Hämmerli

Eigentlich hatte Bruno Metzger gehofft, bis September den Baurechtsvertrag unterschreiben zu können. Die Verhandlungen mit der Stadt St.Gallen dauern etwas länger. Die Pfadi kann das Baugesuch erst einreichen, wenn der Vertrag unterzeichnet ist. Daher stehen am Schlösslihang noch keine Visiere.

Sobald Baurechtsvertrag und Baubewilligung unter Dach und Fach sind, wird die Projektgruppe definitiv über den Innenausbau entscheiden. Sodass, wenn alles glatt läuft, das neue Pfadiheim im Frühling 2023 eingeweiht werden kann.

www.pfadistmartin.ch