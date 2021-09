Warum es in Gossau seit fast 100 Jahren zwei Pfadis hat

Pfadfinder Keine Fusion der Pfadis geplant: Warum es in Gossau seit fast 100 Jahren zwei Abteilungen hat und wie sie funktionieren Pfadi Helfenberg-Oberberg und Pfadi St.Georg Gossau-Niederwil betreiben in Gossau je eine Abteilung und denken nicht an eine Fusion. Das Thema war aber vor 20 Jahren schon einmal angesprochen worden. Rita Bolt 10.09.2021, 05.00 Uhr

«Das Pfadiheim Buechenwald ist gut in Schuss», sagt Felix Koller, Stiftungsratspräsident der Pfadi Helfenberg-Oberberg. Es wurde vor 20 Jahren gebaut; das Grundstück gehört der Stadt und die Pfadi konnte einen Baurechtvertrag mit der Stadt Gossau bis 2054 abschliessen. «Wir müssen keinen Baurechtszins abliefern», sagt Koller. Die Stadt hat damals zudem 150'000 Franken an die Baukosten des Pfadiheims gezahlt. Kürzlich wurde die Heizung erneuert und geplant sei, eine Fotovoltaikanlage zu installieren.

Anlässlich der Jubiläumsfeier des Pfadiheim Buechenwald erklärte der Stiftungsratspräsident, dass das Pfadiheim noch immer nicht an die Kanalisation angeschlossen sei. Die Baukosten dafür betragen zwischen 40‘000 und 60‘000 Franken. Wenn die nahe gelegene Brücke zum Unterwerk saniert werde, könnte ja auch der Kanalisationsanschluss gemacht werden. Er hoffe, dass die Stadt der Pfadi bei diesem Vorhaben entgegenkomme. «Wir sind auf die Stadt angewiesen», so Koller.

Pfadiheim Lindenberg muss noch warten mit der Sanierung

Auf Spender, Sponsoren und Stiftungen angewiesen ist die Pfadi Georg Gossau-Niederwil, die ihr Pfadiheim auf dem Lindenberg sanieren muss. Es wurde 1964 eingeweiht und 1988 erweitert. Erneuert werden muss das Dach, die Küche muss angepasst werden und es wird über einen Anbau mit separatem Eingang nachgedacht. Die Erneuerung werde einiges kosten, eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor, sagt der Elternratspräsident Thomas Egli.

Die Pfadiabteilung habe in ihren Reihen mit Philipp Koller einen Architekten, der in die Planung involviert sei. Der Boden gehört der Katholischen Kirchgemeinde, es steht die Verlängerung des Baurechtvertrags an. Zudem seien die Katholische Kirchgemeinde und die Stadt Gossau im Gespräch betreffend Weiterentwicklung des Gebietes auf dem Lindenberg. «Bis konkrete Pläne vorliegen und wir das Pfadiheim sanieren können, wird wohl noch einige Zeit vergehen», sagt Egli.

Beide Abteilungen finanzieren sich zu einem grossen Teil mit den Einnahmen aus den Vermietungen der Pfadiheime. Das Pfadiheim Buchenwald bietet Platz für etwa 50 Personen, jenes im Lindenberg für etwa 40 Personen. «Unser Pfadiheim war vor 20 Jahren modern und ist auch heute noch modern», sagt Koller. In beiden Pfadis würden von den Aktiven viel Fronarbeit geleistet, anerkennen die Elternratspräsidenten.

Kein Handlungsbedarf für eine Fusion

Die Pfadi Helfenberg-Oberberg feiert 2024 das 100-Jährige Bestehen, die Pfadi St.Georg ist zehn Jahre jünger, sie wurde 1934 von einem Kaplan Metzger ins Leben gerufen. In beiden Abteilungen kamen erst 1988 Mädchen dazu. Ist eine gemeinsame grosse Pfadi auf das Jubiläum hin ein Thema? «Derzeit ist nichts in diese Richtung geplant», antwortet Elternratspräsident Andreas Pironato. Vor 20 Jahren sei es ein Thema gewesen. Eine Verschmelzung sei damals nicht zu Stande gekommen. Es habe nicht gepasst. Er könnte sich gut vorstellen, dieses Thema nochmals aufzugreifen; eine Schritt-für-Schritt-Annäherung wäre ein möglicher Ansatz. Der dreifache Familienvater sagt:

«Gemeinsame Aktivitäten und gemeinsame Lager. Wir sind offen dafür.»

Seine Frau Doris und seine drei Kinder sind mit der Pfadi gross geworden.

Thomas Egli spricht sich nicht gegen eine Fusion aus, sieht aber im Moment keinen Handlungsbedarf und auch keinen Vorteil einer grossen Pfadiabteilung. Er sagt:

«Beide Abteilungen sind gesund und funktionieren bestens.»

Er ist der Meinung, dass es viel mehr Pfadis möglich sei, Verantwortung als Leitende zu übernehmen, wenn die Gruppen kleiner sind. Er ist ebenfalls ein leidenschaftlicher Pfadfinder: Er engagiert sich zum zweiten Mal als Bereichsleiter am Bundeslager 2022, an dem 30‘000 Pfadis teilnehmen und zelten werden. Eglis Frau Christina ist zudem Präsidentin des Kantonalverbandes Zürcher Pfadis.

Standort kann für Eltern ein Kriterium sein

Die beiden Pfadi-Gruppen sind durch die Hauptverkehrsachse in Gossau, die St.Gallerstrasse getrennt. «Für Eltern kann die Lage der Pfadiheime Buchenwald oder Lindenberg ein Kriterium sein, wenn sie ihre Kinder für die Biber-oder Wölfli-Gruppe anmelden», sagt Egli.

«Denn je nach Wohnort müssten die Mädchen und Buben die St.Gallerstrasse überqueren.»

Die beiden Abteilungen halten sich betreffend Grösse der Abteilung die Waage: Beide haben gegen 100 Aktive. «Beide Abteilungen funktionieren bestens unabhängig voneinander», bestätigt auch Pironato. Beide Abteilungen sind gleicht aufgebaut: Biber, Wölfe, Pfadi, Pios, Rover. Beide Abteilungen sind dem Pfadigedanken verbunden, Buben und Mädchen in ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen zu unterstützen und die Kameradschaft zu leben. Eines hat die Pfadi Helfenberg-Oberberg allen Pfadis voraus: Sie ist «Sport-verein-t» zertifiziert.