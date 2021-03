Petition «Gefährlich und unzumutbar»: Darum fordert dieser Mann eine Velobrücke zwischen Engelburg und St.Gallen Armin Kappeler findet den Weg von Engelburg über die Spisegg nach St.Gallen für Velofahrer gefährlich, vor allem die zweite Hälfte. Darum sammelt er Unterschriften für eine Petition, mit der er eine «sichere und direkte Verbindung» in Form einer Hängebrücke fordert. Michel Burtscher 15.03.2021, 05.00 Uhr

Armin Kappeler mit seinem E-Bike zwischen Engelburg und St.Gallen. Bild: Michel Canonica (12. März 2021)

Seit er ein E-Bike hat, lässt Armin Kappeler sein Auto öfters stehen. Mit dem Velo fährt der 72-jährige Engelburger dann etwa nach St.Gallen, um seine Einkäufe zu erledigen. Doch da gibt es ein Problem: «Leider ist für uns eine Fahrt mit dem Zweirad in die Stadt nicht gerade velofreundlich», sagt er. Was Kappeler damit meint: Zwar sei der Weg von Engelburg bis zur Spisegg auf der alten St.Gallerstrasse noch akzeptabel. Aber der nächste Abschnitt, wenn es auf der Hauptstrasse am rechten Strassenrand hochgeht bis zum Stahl, sei «geradezu gefährlich und unzumutbar», sagt er.

«Die Strasse ist eng, darauf fahren viele Autos, auch Busse und Lastwagen.»

Das Postauto könne jeweils nicht überholen, für den Velofahrer könne das schnell stressig werden. Zusammenfassend meint Kappeler: «Die heutige Situation ist nicht gut. Es wäre schon längst eine velogerechte Alternative fällig.» Doch der 72-Jährige ist nicht einer, der sich nur beschwert, er hat auch eine Idee, wie man das Problem lösen könnte. Sie schwirrt schon länger in seinem Kopf herum, eigentlich schon seit Jahren. Doch bisher ist sie dort geblieben. Dann hat er kürzlich den Artikel im «Tagblatt» über eine Petition für eine velofreie St.Galler Innenstadt gelesen und sich gedacht: «Das mache ich auch.» Gesagt, getan.

Eine Brücke mit einer Länge zwischen 250 und 800 Metern

Am 21. Februar hat Kappeler auf der Plattform Petitio.ch seine eigene Petition eingereicht. Die Forderung: eine «direkte und sichere Veloverbindung von Engelburg nach St.Gallen» – und zwar in Form einer Hängebrücke von der Rüti in Engelburg hinüber zum Hätterenwald in St.Gallen. Klar könnte man heute runter durch den Wald und vorbei am Sitterhöfli fahren, gibt Kappeler zu, doch dieser Weg sei nicht ideal.

Petitio.ch Unterstützung für lokale Anliegen finden (red) Hinter Petitio.ch steht CH-Media, zu der auch das «St.Galler Tagblatt» und dessen Regionalausgaben gehören. Entstanden ist das Projekt 2016 in der Nordwestschweiz. Seit kurzem ist die Plattform auch in der Ostschweiz in Betrieb. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann darauf ein Anliegen erfassen und während 30 Tagen dafür Unterstützerinnen und Unterstützer suchen.

Dieses Strässchen sei kein Verkehrsweg, sonder eher für das sportliche Biken geeignet. «Wer will schon ausser Atem den Markt besuchen oder mit Schweissgeruch die Arbeit beginnen?» Kappeler wünscht sich eine schnelle und sichere Verbindung zwischen Engelburg und St.Gallen. Gerade auch, weil Velos boomen.

So sehen die zwei Varianten von Armin Kappeler aus. Screenshot: Petitio.ch

In seiner Petition schlägt er gleich zwei Varianten vor, wo diese Brücke zu stehen kommen könnte. «Ich habe mir überlegt, an welcher Stelle sie am besten passen würde von der Höhe her.» In der einen Variante wäre die Brücke etwa 800 Meter lang, in der anderen rund 250 Meter. Der einzige Unterschied ist der Startpunkt in Engelburg, in beiden Versionen würde die Hängebrücke in die Hätterenstrasse münden. Kappeler sagt:

«Viele Leute, mit denen ich rede, fänden so eine Lösung cool. Doch es passiert nie etwas.»

Die Ortsbürgergemeinde St.Gallen plante eine Brücke

Mit seiner Petition wolle er eine Diskussion auslösen, etwas in Gang bringen. Kappeler sagt denn auch: «Es ist eine Ideenskizze und nicht in Stein gemeisselt.» Vielleicht ergebe sich daraus auch ein Anstoss für eine Interessengruppe, sich aktiv an der konkreten Umsetzung einer verbesserten Veloverbindung zur Stadt zu beteiligen. Für ihn ist klar:

«So wie heute kann es nicht weitergehen.»

Kappeler ist nicht der Erste, der einen schnelleren Weg zwischen Engelburg und St.Gallen schaffen will: So hat die Ortsbürgergemeinde St.Gallen in der Vergangenheit schon über eine Hängebrücke diskutiert, etwa beim Schützengartenwehr. Dieses befindet sich unterhalb des Engelburger Quartiers Chapf und auf St.Galler Seite unterhalb des Waldstückes Chatzenstrebel. Diese Brücke wäre aber nur für Fussgänger. Sowieso sagt Kappeler: «Dieses Projekt ist überflüssig.» Eine Brücke an diesem Ort ergebe keinen Sinn.

Untereggen plant auch eine Velobrücke

Ob sich seine Idee politisch und auch technisch tatsächlich umsetzen liesse, ist unklar. Ganz abwegig ist sie aber nicht, wie ein Blick nach Untereggen zeigt. Dort sind die Pläne für eine Velo- und Fussgängerbrücke nach St.Gallen schon ziemlich konkret. Vor knapp einem Monat teilte die Gemeinde mit, dass das Projekt zur kantonalen Vorprüfung eingereicht worden sei. 170 Meter lang und 3,5 Meter breit soll die Hängebrücke über das Goldachtobel werden. Dabei handelt es sich um ein Projekt aus der dritten Generation des Agglomerationsprogramms St.Gallen-Bodensee.

Das Tiefbauamt der Stadt St.Gallen und die Gemeinde Untereggen hatten Ende 2015 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese zeigte, dass eine Brücke technisch machbar wäre. Die Idee stammte gemäss damaligem Communiqué von einem Einwohner Untereggens. Der Gemeinderat sei davon begeistert gewesen und habe das Projekt im Rahmen des Agglomerationsprogramms eingebracht.

Ob die Idee von Armin Kappeler aus Engelburg den gleichen Weg gehen könnte? Wer weiss. Zuerst muss er bis am 23. März 200 Unterschriften zusammen bekommen, damit die Petition der Gemeinde übergeben wird. Stand Sonntagnachmittag zählte sie 50 Unterstützerinnen und Unterstützer.

