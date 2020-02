FCSG-Trainer Peter Zeidler im Fanlokal: «Es ist schon etwas ganz Besonderes in St.Gallen»

Mit Tempofussball an die Tabellenspitze: Der FC St.Gallen besiegt Basel und ist nach sieben Jahren wieder am Sehnsuchtsort der Super League

Mit Tempofussball und dem 2:1 in der Schlussminute setzen die St.Galler gegen Basel zwei Ausrufezeichen. Erstmals wieder seit siebeneinhalb Jahren ist der FC St.Gallen am Sehnsuchtsort der Super League angelangt. Trotzdem übt man sich bei den Espen in Bescheidenheit.