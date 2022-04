Peter und Paul: Wirtin Hedi Schiess verlässt Ausflugsrestaurant

Gastronomie Hedi Schiess macht Schluss: Warum die Wirtin nach 31 Jahren das St.Galler Ausflugsrestaurant Peter und Paul verlässt Seit mehr als drei Jahrzehnten wirtet Hedi Schiess im Restaurant Peter und Paul mit Herzblut. Sowohl Ausflügler als auch Feinschmeckerinnen und Feinschmecker fühlen sich im Lokal wohl. Doch nun hat sie genug. Im Sommer übergibt Hedi Schiess den Betrieb in neue Hände. Christina Weder Jetzt kommentieren 03.04.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch ist im Restaurant Peter und Paul alles beim Alten. Mitte Juni aber übergibt Hedi Schiess, die langjährige Wirtin, den Betrieb in neue Hände. Bild: Belinda Schmid

In der schnelllebigen Gastroszene der Stadt ist es rekordverdächtig: Seit 31 Jahren wirtet Hedi Schiess im Restaurant Peter und Paul beim gleichnamigen Wildpark. «Doch nun brauche ich eine Pause», sagt die 58-Jährige. Im Sommer schliessen ihre zwei letzten Lehrlinge die Ausbildung ab. Dann sei für sie der Zeitpunkt gekommen, den Betrieb in neue Hände zu geben.

«Ich muss jetzt zu mir schauen und die Augen für etwas Neues offenhalten.»

Bei ihrem Entscheid, im Sommer aufzuhören, spielte nicht zuletzt die Coronapandemie eine Rolle. Während der vergangenen zwei Jahre sei alles anstrengender als sonst gewesen, sagt sie. Da waren die wechselnden Massnahmen, die finanziellen Sorgen, die Unsicherheiten und fehlenden Begegnungen mit Mitarbeitenden und Gästen. Das ist nicht spurlos an ihr vorübergegangen.

Kinderwagen und Kaugummiautomat

Doch nun gehe sie mit einem positiven Gefühl, sagt Hedi Schiess und denkt an ihre Stammgäste, die nochmals bei ihr vorbeischauen wollen, bevor sie das Restaurant in neue Hände übergibt. Noch bis Mitte Juni bleibt auf «Peter und Paul» alles beim Alten. Die Tische sind weiss gedeckt. Kleine Töpfe mit Orchideen stehen darauf. Die Atmosphäre ist gediegen und gleichzeitig verspielt: Liköre und Schnäpse lagern in einem antiken Kinderwagen, der als mobile Bar dient. Neben dem Tresen steht ein riesiger, knallroter Kaugummiautomat, den Hedi Schiess vor 20 Jahren in den USA bestellt hat. Und überall im Lokal begegnet man Elchen. Sie zieren als Restaurantlogo die Fensterscheiben und die Menukarte.

Ein antiker Kinderwagen dient im Restaurant als mobile Bar. Bild: Belinda Schmid

«Ich habe immer gerne gearbeitet», sagt die Wirtin. Das Restaurant sei ihr Leben, das Team mit den 14 Mitarbeitenden wie eine Familie. Lange Arbeitstage und Hektik ist sie sich gewohnt. Sie mag den Trubel: «Ich freue mich, wenn das Lokal voll ist, wenn etwas läuft und es fröhlich zu- und hergeht.» Beim Gedanken, im Sommer aufzuhören, schwingt Wehmut mit. «Als Erstes muss ich wohl lernen herunterzufahren.»

Vom Wurstsalat zum Chateaubriand

Hedi Schiess ist auf einem Bauernhof im Bühler aufgewachsen, sie hat Köchin gelernt und die Wirtefachschule besucht. Im März 1991 übernahm sie die Pacht des Restaurants Peter und Paul, das sich im Besitz der Ortsbürgergemeinde befindet. Sie erinnert sich gut an den sonnigen Frühlingstag. Die Leute seien von Anfang an gekommen. Das Restaurant war damals kleiner, einfacher, enger und rustikaler. Hedi Schiess startete mit Salsiz, Wurstsalat, Sonntagsbraten und Glace. Wenn sie davon erzählt, spricht sie vom «alten ‹Peter und Paul›».

Das «neue» Restaurant konnte sie 2005 nach viermonatiger Umbauzeit eröffnen. Es ist heller, moderner und bedeutend grösser. Rund 110 Plätze stehen seither zur Verfügung, 50 davon befinden sich im neuen Wintergarten. Durch grosse Glasscheiben geniessen die Gäste eine fantastische Aussicht bis zum Bodensee. Die Wirtin schwärmt von der Weite, den Sonnenuntergängen und den Wetterstimmungen.

Im angebauten Wintergarten bietet sich eine Aussicht bis zum Bodensee – wenn nicht gerade Saharasand in der Luft liegt. Bild: Belinda Schmid

Vor dieser Kulisse serviert sie längst nicht mehr nur Wurstsalat. Die Karte ist gutbürgerlich. Soeben sind die österreichischen Wochen mit Suppentöpfli, Gulasch und Apfelstrudel zu Ende gegangen. In den Wintermonaten hätten es ihre Gäste gerne deftig. Derzeit steht ein Kalbssteak an Morchelsauce auf der Karte. Besonders beliebt sei Chateaubriand, ein Filetsteak. Hedi Schiess und ihre Mitarbeitenden tranchieren das Fleisch direkt am Tisch vor den Augen der Gäste.

Der Sugus zum Abschied hat Tradition

Die 58-Jährige hat sich hochgearbeitet, war ehrgeizig. «So bin ich aufgewachsen. Man hat Ziele verfolgt, durchgehalten und Herzblut reingesteckt.» Sie war 2003 die erste Frau in der Ostschweiz, die in die Gilde etablierter Köche aufgenommen wurde. Und sie hat sich als Wirtin einen Namen gemacht, die den Spagat zwischen Nussgipfel und Chateaubriand schafft. Bei ihr kommen Spaziergängerinnen und Ausflügler genauso auf ihre Kosten wie Feinschmeckerinnen und Feinschmecker. Im Lokal kehren zudem viele Stammgäste mit ihren Familien ein, die Hedi Schiess über Generationen kennt. Sie hat für sie Geburtstags-, Tauf- oder Hochzeitsessen ausgerichtet. Besonders gerne mag sie die älteren Gäste –die Seniorinnen und Senioren, die bei ihr zum Kaffee kommen, einen Schwatz halten und ihr auch einmal das Herz ausschütten.

Die Begegnungen und schönen Gespräche sind es auch, die Hedi Schiess am meisten vermissen wird. Sie ist im Restaurant stets präsent und legt Wert darauf, die Gäste persönlich zu begrüssen und zu verabschieden. Wer das Lokal verlässt, darf sich aus dem Sugus-Glas bedienen. Das hat bei ihr Tradition.

Am 19. Juni wird das Sugus-Glas zum letzten Mal zum Einsatz kommen. Dann verabschiedet sich Hedi Schiess von «Peter und Paul». Die Ortsbürgergemeinde sucht derzeit per Inserat nach einer neuen Pächterin oder einem neuen Pächter. Wie es für sie danach weitergeht, weiss Hedi Schiess noch nicht. Sie wolle es auf sich zukommen lassen und Sachen machen, für die sie bisher keine Zeit fand, sagt sie: «Reisen, Theaterbesuche, etwas anderes – das wäre schön.» Als Erstes freut sie sich nun darauf, einen freien Sommer zu haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen