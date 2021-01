Personeller Wechsel Nach Ausfall wegen Krankheit: Ein Urner springt in die Lücke und übernimmt vorübergehend die Leitung des Textilmuseums St.Gallen Die Coronakrise legt den Museumsbetrieb lahm. Zusätzlich ist das Textilmuseum St.Gallen aufgrund personeller Veränderungen gefordert. Nach einem krankheitsbedingten Ausfall der bisherigen Direktorin wird das Museum übergangsmässig von Historiker Stefan Aschwanden geführt. Die Direktionsstelle wird neu ausgeschrieben. Christina Weder Bruderer 06.01.2021, 05.00 Uhr

Historiker und Betriebswirtschafter Stefan Aschwanden an seiner neuen Wirkungsstätte: Er hat übergangsmässig die Leitung des Textilmuseums St.Gallen übernommen.



Bild: Arthur Gamsa

Besucherinnen und Besucher müssen draussen bleiben, der Ausstellungsbetrieb ist auf Eis gelegt, die Türen sind aufgrund der Coronabestimmungen des Bundesrats geschlossen. Den Museen der Stadt geht es allen gleich. Doch das Textilmuseum St.Gallen an der Vadianstrasse war in den vergangenen Monaten noch zusätzlich gefordert: Es kam überraschend zu personellen Veränderungen.

Die bisherige Direktorin Barbara Karl ist seit Mai krankheitshalber ausgefallen. Im vergangenen Sommer sprangen zwischenzeitlich Vorstandsmitglieder des Vereins Textilmuseum in die Lücke. Bald war klar, dass dies keine langfristige Lösung sein konnte, wie Silvia Gross, die Kommunikationsverantwortliche des Museums, sagt: «Ein mittelgrosses Haus wie das Textilmuseum sollte nicht über einen längeren Zeitraum ohne Direktion auskommen müssen.»

Eine befristete Lösung

Der Verein Textilmuseum suchte eine Übergangslösung und engagierte per Anfang September Stefan Aschwanden als interimistischen Direktor. Der 62-jährige Historiker und Betriebswirt stammt aus dem Kanton Uri und ist in der Nähe von Zürich zu Hause. Aschwanden ist seit über 30 Jahren in verschiedenen Museen tätig; er leitete das Forum Schweizer Geschichte in Schwyz und sass in der Geschäftsleitung des Schweizerischen Nationalmuseums in Zürich. Aschwanden sagt zu seiner neuen Funktion als Leiter des Textilmuseums:

«Es ist eine wunderbare Arbeit, die ich sehr gerne mache.»

Doch für ihn ist klar: Es handelt sich um eine befristete Lösung.

Die bisherige Direktorin kehrt in neuer Funktion zurück

Barbara Karl, die bisherige Direktorin des Textilmuseums, leitet neu Forschungs- und Ausstellungsprojekte. Benjamin Manser

Barbara Karl gehe es unterdessen wieder viel besser, sagt Aschwanden. «Wir freuen uns, dass sie wieder im Museum anfängt.» Karl, die seit September 2017 das Textilmuseum leitete, wird ihre Arbeit diese Woche wieder aufnehmen – allerdings in einer neuen Funktion. Die 43-Jährige, die als ausgewiesene Textilspezialistin gilt, wird künftig als Leiterin von wissenschaftlichen Projekten im Textilmuseum tätig sein.

Es handelt sich gemäss Aschwanden um eine neu geschaffene Stelle. Damit soll der Forschungsbereich im Textilmuseum ausgebaut und gestärkt werden. «Wir haben gemerkt, dass wir in diesem Bereich bisher zu wenig investiert haben», sagt der Interimsleiter. Das zeige sich etwa daran, dass das Textilmuseum keinen Katalog über die eigene bedeutende Sammlung vorweisen könne. Dieses Manko wolle man beheben.

Neue Direktorin oder neuer Direktor gesucht

Die Stelle der Direktion des Textilmuseums soll demnächst ausgeschrieben und im Laufe des Jahres neu besetzt werden. Derzeit wird gemäss Aschwanden diskutiert, wie das Stellenprofil genau aussehen soll. Er selbst wird so lange als Interimsleiter im Museum bleiben, bis eine neue Direktorin oder ein neuer Direktor gefunden ist. Er sagt:

«Eine jüngere Person soll das Textilmuseum in die Zukunft führen.»

Der plötzliche Ausfall der Direktorin habe für die Mitarbeitenden des Textilmuseums eine grosse Verunsicherung bedeutet. Doch unterdessen habe sich die Lage stabilisiert, man sei «gut aufgestellt und gut unterwegs» - auch wenn Corona den Museumsalltag und die Kulturvermittlung nun bereits zum zweiten Mal lahmgelegt hat. Besonders für Mitarbeitende auf Mandatsbasis, die Führungen machen oder für den Besucherservice zuständig sind, sei es eine sehr schwierige Zeit.

Nächste Ausstellung in Vorbereitung: Kleider von Politikerinnen

Doch hinter den geschlossenen Museumstüren wird gearbeitet. Ausstellungen werden vorbereitet, es wird am Programm gefeilt und über Vermittlungsaufgaben nachgedacht.

«Dafür haben wir jetzt mehr Zeit.»

Die neue Struktur des Textilmuseums, das seit 2018 nicht mehr unter dem Dach der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK) firmiert, hat sich gemäss Aschwanden bewährt. Durch die Subventionserhöhungen, die Stadt und Kanton im Dezember 2019 beschlossen haben, habe sich auch die finanzielle Situation des Museums stabilisiert. Zudem hat das Textilmuseum einen erneuten Anlauf genommen und sich um Bundesgelder beworben. Der Entscheid wird dieses Jahr erwartet.

Stefan Aschwanden, Interimsleiter des Textilmuseums St.Gallen, mit Kleidern, die in der kommenden Ausstellung «Robes politiques» zu sehen sein werden: Links das gelöcherte Kleid, das alt Bundesrätin Doris Leuthard anlässlich der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels trug.

Bild: Arthur Gamsa

Trotz des lahmgelegten Ausstellungsbetriebs blickt Aschwanden zuversichtlich in die Zukunft. Er freut sich besonders auf die Ausstellung «Robes politiques: Frauen, Macht, Mode», die derzeit vorbereitet wird. In Zusammenhang mit dem 50-Jahr-Jubiläum des Schweizer Frauenstimmrechts befasst sich das Textilmuseum mit den Kleidervorschriften und -zwängen, mit denen sich Politikerinnen in Geschichte und Gegenwart konfrontiert sahen oder sehen.

Es werden Kleider von Margaret Thatcher, Jacky Kennedy oder Kaiserin Sissi zu sehen sein. Aber auch Schweizer Politikerinnen wie Elisabeth Kopp, Doris Leuthard oder Karin Keller-Sutter stellen Stücke aus der eigenen Garderobe zur Verfügung. Derzeit treffen die Leihgaben nach und nach im Museum ein. Zudem werden Stücke aus der Sammlung hervorgesucht, restauriert und auf Träger montiert. Am 19. März soll die Ausstellung eröffnet werden. Aschwanden hofft, dass spätestens bis dann im Museum wieder der Alltag einkehrt.