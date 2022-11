Personal fehlt: Gossau kürzt Öffnungszeiten der Ämter

Fachkräftemangel Personelle Engpässe: Gossauer Ämter müssen Öffnungszeiten kürzen Gossauer Verwaltung unter Druck: Betreibungsamt und Personaldienst sind bis auf weiteres montags und freitags nur per E-Mail erreichbar. Stadtpräsident Wolfgang Giella spricht von einer Verkettung von Zufällen. Rita Bolt Jetzt kommentieren 22.11.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Fachkräftemangel macht auch vor der Gossauer Verwaltung nicht Halt. Bild: Urs Bucher

Das Gossauer Betreibungsamt ist bis auf weiteres neu am Montag und Freitag für Kundinnen und Kunden nicht erreichbar. Weder am Schalter, noch per Telefon – nur per E-Mail. Wer keinen E-Mail-Anschluss habe, müsse es sich einrichten, zwischen Dienstag und Donnerstag vorbeizukommen, sagt Stadtpräsident Wolfgang Giella. Die neuen, ausserordentlichen Öffnungszeiten des Betreibungsamtes sind direkt neben der Eingangstür des Rathauses gut sichtbar aufgehängt.

An dieser neuen Regelung werde im Moment festgehalten, sagt der Stadtpräsident. Er erklärt, warum es zu diesem Entscheid gekommen ist. «Die Arbeit auf dem Betreibungsamt steigt kontinuierlich und die Fälle werden immer komplexer.» Es habe zudem einen normalen Abgang gegeben und die Stadt habe die Stelle wieder besetzen können. Die Nachfolgerin habe allerdings die Stelle nicht angetreten, habe einen Tag vor ihrem Antritt abgesagt. Dies führe zu einem Engpass.

Die Arbeit ist belastend

Zudem dürfe man nicht vergessen, dass das Betreibungsamt eine Vollzugsbehörde sei. Wolfgang Giella sagt:

«Die Mitarbeitenden haben nicht mit glücklichen Menschen zu tun, sondern mit Menschen, die entweder verzweifelt oder wütend sind.»

Das könne mit der Zeit belastend sein und zu Kündigungen führen.

Wolfgang Giella, Stadtpräsident Gossau. Bild: Ralph Ribi

In der Zwischenzeit habe das Amt eine temporäre Lösung gefunden. Trotzdem müsse der Berg an Arbeit zuerst abgearbeitet werden. «Erst dann werden wir wieder zu den normalen Öffnungszeiten übergehen können.»

Ebenfalls reduzierte Öffnungszeiten gibt es beim Personaldienst. Bis auf weiteres sind Schalter und Telefon am Montag und Freitag nicht bedient, per E-Mail ist der Personaldienst erreichbar. Laut Giella gibt es für die neuen Öffnungszeiten zwei Gründe: eine Kündigung und die Umstellung auf eine neue Software. Die Neubesetzung der Stelle sei im Gange.

In zwei bis drei Jahren kommt es zu einer Pensionierungswelle

Auch Stadtentwickler René Häfeli wird die Gossauer Stadtverwaltung verlassen, er hat die «Stadtentwicklung» seit 2017 geleitet. Im Hinblick auf seine baldige Pensionierung hat er auf eigenen Wunsch die Leitungsfunktion Mitte dieses Jahres abgegeben. Er wolle aber als Stellvertreter weiterhin in der Stadtentwicklung tätig sein.

Zu seinem Nachfolger hat der Stadtrat den 53-jährigen Christof Huber (Waldstatt) gewählt. Huber hat die Leitung im August übernommen und Häfeli wird die Tätigkeit als Stellvertreter Ende Jahr beenden. Der Rekrutierungsprozess für einen Nachfolger Häfelis als Stellvertreter laufe, sei aber nicht ganz einfach, weil Raumplaner nicht einfach zu finden und das Aufgabengebiet anspruchsvoll sei. Giella listet einige Aufgaben auf: Ortsplanungsrevision, Schutzverordnung, strategische Verkehrsplanung und Stadtentwicklung, Koordination Sana Fürstenland, Mitwirkung Areal St.Gallen-West, Neubau von zwei Deponien zwischen Gossau und Niederwil. Gossau sei bei weitem nicht die einzige Gemeinde, die auf der Suche nach einem Raumplaner sei.

Die Stadt Gossau zählt 146 Vollzeitstellen. Wolfgang Giella erklärt, dass es in zwei bis drei Jahren zu einer Pensionierungswelle kommen werde. Es betreffe einige langjährige Mitarbeitende in leitenden Positionen. Die Stadt werde die Suche nach Nachfolgern rechtzeitig in die Wege leiten.

Permanent steigender Arbeitsanfall

«Die Stadt Gossau hat keine Personalprobleme», antwortet der Stadtpräsident auf die entsprechende Frage. Er bejaht, dass es personelle Engpässe gebe. Er nennt es «eine Verkettung von verschiedenen Zufällen». Der Fachkräftemangel sei auch auf Verwaltungen ein ernstzunehmendes Thema. Giella nennt das Beispiel eines Mitarbeitenden im Grundbuchamt. Für die öffentliche Beurkundung von Rechtsgeschäften in Grundbuchsachen sei der entsprechende Fähigkeitsausweis erforderlich. Ein Verwaltungsangestellter ohne Ausweis könnte also bei viel Arbeitsaufwand nicht einspringen. Und nicht einmal Arbeitsvermittlungen könnten aushelfen. Auf dem Arbeitsmarkt gebe es derzeit nicht nur zu wenige Raumplaner, sondern auch zu wenig Grundbuchverwaltende.

Der Arbeitsanfall auf der Gossauer Verwaltung sei extrem gross, sagt Wolfgang Giella, der in die Personalplanung und -rekrutierung involviert ist. Und die Arbeit nehme permanent zu. Ein Grund für den steigenden Arbeitsaufwand seien die Mitwirkungsverfahren, die das Raumplanungsgesetz und das neue St.Galler Baugesetzt bei Teilzonen- und Sondernutzungsplänen verlangen. «Ein Mitwirkungsverfahren zieht sich durch viele Abteilungen der Stadtverwaltung», sagt Giella. Angefangen bei den Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit, bevor die Mitwirkungsverfahren eröffnet würden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen