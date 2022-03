PERSONAL Langer Vaterschaftsurlaub, viele Teilzeit-Frauen: Mit diesen Massnahmen fördert die Stadt St.Gallen als Arbeitgeberin die Vereinbarkeit von Beruf und Familie Stadträtin Sonja Lüthi erwartet im Juli ihr drittes Kind und möchte wenige Wochen nach der Geburt in die Politik zurückkehren. Das lässt die Stadt familienfreundlich wirken. Doch wie sehr ist sie das als Arbeitgeberin tatsächlich? Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Stadträtin Sonja Lüthi bring Amt und Familie unter einen Hut. Die Stadtverwaltung unterstützt andere Mitarbeiterinnen etwa mit verlängerter Babypause dabei. Bild: Benjamin Manser

Stadträtin ist wohl nicht der familienfreundlichste Beruf, den es gibt. Viele Termine, gerade abends, sogar am Wochenende. Und doch lässt sich das Amt mit der Familie vereinbaren, wie die St.Galler Politikerin Sonja Lüthi beweist. Sie ist zum zweiten Mal während ihrer Amtszeit schwanger und erwartet Anfang Juli ihr drittes Kind. Nach den Sommerferien möchte sie, soweit es die Gesundheit von Kind und Mutter zulassen, möglichst bald wieder ihre Tätigkeit aufnehmen. Lüthi bestätigt:

«Die vielen Abendtermine sind eine Herausforderung für die Vereinbarkeit.»

Prioritäten setzen, lautet ihre Lösung, um abends doch mal zu Hause bei Mann und Kindern zu sein. Grundsätzlich schätze sie diese Anlässe aber sehr. «Eine schöne Abwechslung. Ich bin froh, hat sich die Pandemie so entwickelt, dass sie wieder vermehrt stattfinden können», sagt Lüthi.

Nanny kommt zum Einsatz

Lüthis Kinder sind drei und sechs Jahre alt, ihr Mann ist selbstständig und «zwar flexibel, aber ab und zu eben auch im Ausland tätig». Aktuell organisiert sich die Familie mit Kindertagesstätte sowie Kindergarten, Tagesbetreuung und Babysitterin. Bald wird sie erneut eine Nanny engagieren. «Ab Sommer, wenn das dritte Kind da ist, wird sie uns vermehrt unterstützen. Das vereinfacht vieles», sagt Lüthi.

Die 40-Jährige beantwortet die Fragen, die ein Politiker selten gestellt bekommt, freundlich und geduldig. «Es besteht einfach noch viel Nachholbedarf in diesem Bereich. Wir stehen als Gesellschaft noch lange nicht da, wo wir stehen sollten. Deshalb rede ich darüber.» Früher noch mussten sich beruflich ambitionierte Mütter wie Lüthi laute Kritik anhören, heute bleiben die Kommentarspalten unter diesen Meldungen meist leer.

Sie und ihr Mann hätten eine Auslegeordnung gemacht, wie und ob es überhaupt machbar sei, auch mit drittem Kind Stadträtin zu bleiben.

«Der Entscheid hat Mut gebraucht. Es wäre schön, wenn es mehr Frauen mit Kindern in Führungspositionen gäbe.»

Bis es soweit sei, diene sie gerne als Vorbild für andere Frauen, andere Familien.

Sonja Lüthi und ihr Babybauch rücken St.Gallen in ein gutes Licht. Sie zeichnen ein Bild von einer fortschrittlichen, verschiedenen Familienmodellen gegenüber aufgeschlossenen Stadt. Dabei wird die Gallusstadt stets als prüder und langweiliger als das grössere, urbanere Zürich abgetan. «Ich selber kenne keine andere Stadträtin, die während der Amtszeit ein Kind bekommen hat», sagt Lüthi. Immerhin, die Anzahl der Politikerinnen mit Kindern, auch mit kleinen, nehme zu. Die Freiburger Kollegin in der Städteinitiative Sozialpolitik etwa lebe ein ähnliches Modell wie sie. «Das bringt mehr Diversität in die Politik.»

In St.Gallen arbeiten weniger Männer Teilzeit als im Schweizer Durchschnitt

Doch wie familienfreundlich ist die Stadtverwaltung als Arbeitgeberin, wenn es um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, die nicht in der Öffentlichkeit stehen wie Sonja Lüthi? Wie fördert St.Gallen bei ihnen Vereinbarkeit von Beruf und Familie?

Die Stadtverwaltung befinde sich bezüglich Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf gutem Weg, ist Stadträtin Sonja Lüthi überzeugt. «Teilzeit bei Frauen und Männern ist verbreitet. Wir sind auf die weiblichen Arbeitskräfte angewiesen, wir spüren den Fachkräftemangel – zum Beispiel bei der Berufsbeistandschaft, auch bei der Polizei», sagt sie. Was Kaderpositionen anbelange, «suchen wir noch nach besseren Lösungen für Frauen». Auch Irene Züblin, Leiterin der Personaldienste der Stadt, betont:

«Uns ist Gleichberechtigung sehr wichtig. Bei uns kann jede und jeder Teilzeit arbeiten, wenn er möchte. Auch der Mann.»

Die Zahlen dazu: 311 Männer (14,2 Prozent) von 2189 Angestellten arbeiten auf der Stadtverwaltung Teilzeit. Wie viele davon Väter sind, wird nicht erhoben. Gemäss dem Bundesamt für Statistik gehen in der Schweiz zurzeit 1,8 von 10 Männern (18 Prozent) einer Teilzeitarbeit nach. Im Vergleich dazu liegt St.Gallen mit seiner Teilzeitquote bei Männern unter dem Durchschnitt. «Es dürfen gerne noch mehr werden. Manchmal wollen Männer aber einfach nicht weniger arbeiten, sondern fühlen sich als Ernährer zu einem hohen Pensum gedrängt», sagt Züblin.

Oder sie befürchten, mit einer Teilzeitstelle keine Karriere machen zu können. Eine Angst, die nicht unbegründet ist, wie eine Studie der Konjunkturforschungsstelle der ETH belegt. Sie kommt zum Schluss: Frauen, die Teilzeit arbeiten, erhalten 10 Prozent weniger Job-Angebote, bei Männern sinkt die Auswahl an Stellen um 22 Prozent.

Was die Pensen betreffe, so Züblin, gebe es auf der Stadtverwaltung «ein bisschen von allem». 4,7 Prozent aller Angestellten würden weniger als 30 Prozent arbeiten. Die meisten Stellen betragen 50 bis 80 Prozent. Frauen machen auf der Stadtverwaltung 24,6 Prozent des Kaders aus, 40 Prozent davon sind Mütter mit Kindern bis 16 Jahre. Und welches Pensum ist für eine Kaderstelle nötig? Züblin wird diesmal nicht ganz so deutlich:

Irene Züblin, Leiterin der Personaldienste der Stadt. Bild: PD

«Mit einem 20- oder 40-Prozent-Pensum kann man nicht führen. Aber eine konkrete Regel gibt es diesbezüglich nicht. Wir prüfen jeden einzelnen Fall.»

Mütter können Babypause verlängern

Auf der Stadtverwaltung sind 813 Frauen und 1376 Männer angestellt. Neben 311 Männer arbeiten 652 Frauen Teilzeit (29,8 Prozent). 234 davon sind Mütter. Sie machen 10,7 Prozent der Belegschaft aus. Ihr durchschnittliches Pensum? Züblin liegt die Zahl nicht vor. Was sie weiss: Die meisten Mütter verlängern den 16-wöchigen Schwangerschaftsurlaub mit unbezahlten Ferien. «Bis zu sechs Monaten, je nachdem was für die Familie stimmt. Gesuche für eine noch längere Auszeit gingen bisher nicht ein.»

Frisch gebackenen Vätern gewährt die Stadt St.Gallen nach der Geburt mehr Ferien, als im Gesetz verankert sind. Zwei Wochen beträgt der Vaterschaftsurlaub seit der nationalen Abstimmung im Sommer 2020, 20 Tage stellt die Stadtverwaltung zur Verfügung. «Feudal. Wird sehr geschätzt», sagt Züblin. Wie die Städte Bern oder Biel zeigt sich St.Gallen damit grosszügig gegenüber Vätern. Mit viel Vorsprung an der Spitze liegen diesbezüglich aber internationale Konzerne wie Volvo mit über 20 Wochen Vaterschaftsurlaub.

Grundsätzlich strebe die Stadtverwaltung durchmischte Teams an. Diese erbringen bessere Leistungen, fällen klügere Entscheide, zeigt die Wissenschaft immer wieder auf. Diversity bedeutet für die Stadt aber nicht nur Mann und Frau, sondern auch Jung und Alt und verschiedene Nationalitäten. «Sofern der Arbeitsmarkt es erlaubt.»

Nine to five existiert nicht mehr

9 bis 17 Uhr: Einst war eine Stelle auf der Stadtverwaltung bei Familienmenschen auch wegen der geregelten Arbeitszeiten und der frühen Feierabende beliebt. Das treffe auf Verwaltungsjobs nicht mehr zu, kontert Züblin. «Wir haben Blockzeiten, Gleitzeiten und Homeoffice.» Bedeutet: Während der Blockzeiten von 8.30 Uhr bis 11 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sind alle Mitarbeitenden im Dienst. Die restliche Arbeitszeit leistet das Personal in der Gleitzeit, von 6.30 bis 8.30 Uhr, von 11 bis 14 Uhr oder von 16 bis 19 Uhr. Findet das Elterngespräch um 16 Uhr oder das Fussballtraining des Kindes um 17 Uhr statt, kein Problem. Vollzeitangestellte dürften bis zu 60 Prozent des Pensums im Homeoffice verbringen, bei Teilzeitstellen beträgt die Arbeitszeit daheim weniger.

«Corona hat uns gelehrt, mit Teams und Skype zu arbeiten. Wir sind nun flexibler, was den Arbeitsort anbelangt», sagt Stadträtin Sonja Lüthi. Ein Vorteil der Pandemie, der die Vereinbarkeit von Beruf und Familie voranbringe, ist sie überzeugt.

Auch ihr würden, wie jeder anderen Arbeitnehmerin auf der Stadtverwaltung, 16 Wochen Mutterschaftsurlaub zustehen. Sie wird nur ein paar Wochen beziehen.

«Ich kann nicht so lange von meinem Job als Stadträtin weg sein. Ich will am Ball bleiben, meine Geschäfte vorwärtsbringen.»

Mit jeder Stadtratsitzung, der sie fernbleibe, verpasse sie viel. Sehr viel. «Ich werde deshalb auch während des Mutterschaftsurlaubs in engem Kontakt mit meiner Stabschefin sein.» Bei Bedarf kommt die reguläre Stellvertreterlösung zum Zuge. Stadtrat Mathias Gabathuler würde dann einspringen.

Lüthi wünscht sich Elternzeit

Das heutige System sei nicht gemacht für Mütter in Kaderpositionen, so Lüthi weiter. «Entweder man bezieht 100 Prozent Mutterschaftsurlaub oder keinen. Ein Teilzeiteinstieg ist leider nicht vorgesehen.» Was wünscht sie sich und den Angestellten der Stadt? «Eine Elternzeit, die sich Frau und Mann aufteilen können, wie es für sie passt.»

Doch solche strukturellen Veränderungen brauchen Zeit, wie der Ausbau des Vaterschaftsurlaubs gezeigt hat. Wie denkt man bei der Stadtverwaltung St.Gallen über das Thema? «Welche Verbesserungen noch möglich sind, werden in einem Parlamentsvorstoss im Herbst beantwortet», sagt Irene Züblin von den Personaldiensten.

Lüthi ist froh, dass ihre Aufgabe eine Stadt und nicht ein ganzes Land betrifft, sie schnell zu Hause bei den Kindern ist, aber auch schnell wieder im Büro im Amtshaus. Und dass der Geburtstermin gut fällt. Wenn alles verläuft, wie errechnet, bleibt der Familie immerhin die Sommerpause, um sich mit ihrem dritten Kind einzuleben.

