«Permanence» hat am Hauptbahnhof eröffnet: «Wir entlasten die Spitäler» Am Bahnhofsplatz eröffnet der fünfte Standort der «Polipraxis». Miguel Lo Bartolo

Ema Caluori und Geschäftsführer Marcello Corazza in der «Polipraxis». (Bild: Miguel Lo Bartolo)

Wer mit weniger dringlichen Beschwerden in ein grösseres Spital geht, muss teilweise mehrere Stunden warten. Priorität haben Notfallpatienten. Anfang September hat nun am Hauptbahnhof an der Kornhausstrasse 3 die «Polipraxis-Permanence» eröffnet. Dort könne man diese Wartezeiten umgehen, sagt Geschäftsführer Marcello Corazza.

Die Praxis steht Patienten rund ums Jahr offen, auch ohne Voranmeldung. Damit ist die «Permanence» genannte Filiale der einzige Standort der «Polipraxis», der auch sonntags offen ist. Zu den Dienstleistungen gehören auch Physiotherapien und medizinische Massagen.

Unterstützung der ambulanten Medizin

Geschäftsführer Marcello Corazza hat viel Erfahrung. Vor der Unternehmensgründung war er als Arzt im Kantonsspital St.Gallen tätig. «Wir wollen die ambulante Medizin in der Region unterstützen und ausbauen», sagt Corazza

Die Standortleitung in der «Permanence» hat Michele Cettuzzi inne, selbst ehemaliger Oberarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin am Kantonsspital. Unterstützend an seiner Seite steht Joseph Osterwalder, ehemaliger Chefarzt der Notfallaufnahme am Kantonsspital.

«Die Zusammenarbeit mit den ansässigen Hausärzten und Spitälern ist uns sehr wichtig. Sie ist zentral für die effiziente und sinnvolle Behandlung unserer Patienten», so Osterwalder. Cettuzzi stimmt dem zu. Auch Notfälle werden behandelt. Besonders schwerwiegende Fälle leite man aber an das Kantonsspital weiter.