Kunstperformance: Harlis Schweizer zeichnet mitten in St.Gallen

Performance Kunst mit Durchhaltevermögen: Harlis Schweizer zeichnet live in der St.Galler Goliathgasse Wenn Kunst im Auge des Betrachters liegt, dann kann man derzeit sein Auge schulen. Die Ausserrhoder Künstlerin Harlis Schweizer hat ihr Atelier für zwei Tage in die St.Galler Innenstadt verlegt. Sie zeichnet im Kunstschaufenster Hiltibold in der Goliathgasse. Wer sich Zeit nimmt und beobachtet, der wird vielleicht auch Teil der Ausstellung. Julia Nehmiz 21.09.2022, 18.00 Uhr

Künstlerin Harlis Schweizer sitzt im Hiltibold-Schaufenster in der St.Galler Goliathgasse und zeichnet, was sie sieht - auch Passanten. Bild: Arthur Gamsa (21. September 2022)

Als wäre es ein Bürojob. Von 10 bis 18 Uhr wird sie zeichnen. Draussen, in der Gasse, in der Kälte. Zum Mittagessen was vom Imbiss Orange holen. Zwischendurch kurz in die Apotheke, Tape kaufen. Die mitgebrachten Tesa-Kleberli haften nicht auf der Scheibe, die ersten beiden Zeichnungen, die sie in der Goliathgasse erschaffen hat, fallen immer wieder herunter. Und ja, es geht ihr auch um Sichtbarkeit. Sich erklären, Kunst sichtbar machen, zeigen, Kunstschaffen ist ein Job, wie jeder andere auch. Kunst kommt von Können, wie schon der Münchner Kabarettist Karl Valentin sagte. Doch neben dem Können braucht es auch Durchhaltevermögen. Das hat Harlis Schweizer.

Sie gehört zu den arrivierten Kunstschaffenden der Ostschweiz. Im Mai wurde sie mit einem Anerkennungspreis der St.Gallischen Kulturstiftung ausgezeichnet. Für ihre neueste Ausstellung verlegt die 49-Jährige ihr Atelier mitten in die St.Galler Altstadt. Im Kunstschaufenster Hiltibold wird sie am Donnerstagabend Werke ausstellen, die sie dort erschaffen hat. Am Mittwochvormittag hat sie sich an der Goliathgasse eingerichtet. Ein schmales Tischchen auf Rollen, ein Hocker, das Holzkästchen mit Tuschestiften, die Kunstmappe mit Papierbögen. Das Kunstschaufenster, eingelassen in die Stützmauer Magnihalden, ist nicht mal einen Meter tief. Harlis Schweizer hat die Glasflügeltüren geöffnet, sitzt am Tischchen, den Rücken an die Mauer gelehnt, und betrachtet die Gasse. Die erste Zeichnung ist fertig. Blick aufs Brockenhaus, schattenhaft skizziert, wie hingeworfen und doch exakt.

Blick fürs Detail: Harlis Schweizer zeichnet im Kunstschaufenster Hiltibold. Bild: Arthur Gamsa

Zeichnen sei eine introvertierte Tätigkeit, sagt Schweizer. Nur sie und das Bild. Blick nach oben, aufs Objekt, Blick nach unten, aufs Werk. Doch hier, in der Goliathgasse, setzt sie sich ganz bewusst der Öffentlichkeit aus. Keine 24-Stunden-Performance, sie habe kurz überlegt, ob sie eine Matratze ins Schaufenster lege. Aber nein, nachts allein im Schaufenster, das entspräche nicht ihr, sie sei nicht Marina Abramovic.

Passanten werden Teil der Kunstwerke

Harlis Schweizer kann praktisch keine fünf Minuten konzentriert arbeiten, ohne angesprochen zu werden. Aber sie mag das. Gibt jedem Antwort. Nur dem Geschäftsmann, der nach dem Weg zum «Goldenen Schäfli» fragt, kann sie nicht helfen. Die Besucherinnen und Besucher des Katharinenhofs, Treffpunkt für randständige Menschen, wirken aufgekratzt, wieder und wieder kommen sie vorbei. Endlich passiere hier etwas live im Schaufenster, sagt einer. Harlis Schweizer erklärt gut gelaunt und geduldig, was sie macht.

Atelier auf Zeit: Die dort erschaffenen Zeichnungen hängt Harlis Schweizer im Kunstschaufenster Hiltibold auf. Bild: Arthur Gamsa

Bis Donnerstagabend wird sie hier sitzen, zeichnen, erklären. Frieren nicht, sie habe genügend Schichten angezogen. Wird die Perspektive ändern, das Tischchen, den Blickwinkel auf die Gasse verschieben. Und auch mal Passanten zeichnen. Nicht im Vorbeigehen, man muss ihr gegenüberstehen. Dann darf man auch die Farbe auswählen. Und wird Kunst. Ein Bild der Ausstellung, die man schon im Entstehen beobachten kann.

Hinweis: Vernissage am Donnerstag, 22. September 2022, 18 Uhr. Goliathgasse 15, St.Gallen