PENSIONIERUNG Bücher in zwanzig Sprachen, Erzählstunden und andere grosse Veränderungen: Eine Leseförderin geht in den Ruhestand Christa Oberholzer, die Leiterin der Stadtbibliothek St.Gallen, tritt nach 22 Jahren ab. Sie freut sich auf Tagträume und mehr Zeit fürs Lesen. Diana Hagmann-Bula 06.09.2021, 05.00 Uhr

Christa Oberholzer zwischen den Büchern in der Hauptpost, mit denen sie als Leiterin der Stadtbibliothek St.Gallen umgeben war. Daheim wartet ein Gestell mit Titeln, die sie schon lange selber lesen will. Bild: Reto Martin

Wer noch immer glaubt, dass Bibliothekarinnen staubtrocken sind und ihre Nase am liebsten in Büchern vergraben, der sollte Christa Oberholzer kennen lernen. Schon nach wenigen Minuten ist klar: Sie liebt die Literatur, aber auch das volle Leben. Nach 22 Jahren als Leiterin der Stadtbibliothek St.Gallen hatte sie vergangenen Dienstag ihren letzten Arbeitstag. Sie habe sich schon ans Freihaben gewöhnt, sagt sie.

«Vor allem geniesse ich es, auszuschlafen. Und auch danach lange im Pyjama zu bleiben.»

Obwohl sie am Abend in die Ferien nach Kroatien fährt und der Koffer noch nicht fertig gepackt ist, nimmt sich die 64-Jährige viel Zeit für das Gespräch. Für zwei Wochen nimmt sie vier Bücher mit. Welche, das entscheidet sie spontan. «Ich habe ein Gestell mit Titeln, die ich schon lange lesen will. Dort werde ich mich bedienen.» Ihr Lieblingsbuch? Jedes Jahr ein anderes. «Ich mag Literatur aus den Balkanstaaten, aus Russland, aus Tschechien, wegen der fantasievollen Sprache», sagt sie. Und erzählt, dass sie früher mehr gelesen habe als heute. Wenn man älter werde, würden Augen und Geist schneller müde, man brauche mehr Erholung. «Als Erstes ist da das Lesen weggefallen. Ich hoffe, dass es jetzt zurückkehrt.»

Bücherboten und Biblio-Bike

Als Christa Oberholzer 1999 die Leitung der Stadtbibliothek antritt, ist diese klein, hat wenig Mitarbeitende und wenig Medien. «In mir sprudeln die Ideen. Ich mag es, etwas zu bewirken», beschreibt sich Oberholzer. Und so führt sie Computer ein, die Erzählstunde für Kinder in mehreren Sprachen und die interkulturelle Bibliothek. Das Team lädt Menschen aus verschiedenen Sprachkreisen ein, Vorschläge zu unterbreiten. «Sie kehrten aus den Ferien in ihrer Heimat oft mit einem Koffer voller Bücher zurück. Und ich habe mich im Rahmen dieses Projektes wohl durch alle Schnäpse des Balkans getrunken», sagt Oberholzer und lacht.

Später setzt sie freiwillige Bücherboten ein, die ans Haus gebundenen Menschen Lesestoff ausliefern. Das Biblio-Bike bringt Bücher dorthin, wo man sie nicht erwartet. In die Badi, aufs Areal Bach oder zur offenen Arbeit mit Kindern. «Dort sprechen wir Buben und Mädchen an, die weniger guten Zugang zu Büchern haben. Wir wecken ihr Interesse immer.»

Leseförderung liegt Oberholzer am Herzen, immer wieder kommt sie darauf zurück. Mit verschiedenen Veranstaltungen und Ausstellungen hat sie auch über Illetrismus, eine Lese- und Schreibschwäche trotz Schulbildung, aufgeklärt.

«Von der Zusammenarbeit mit den Schulen habe ich mir mehr erhofft.»

Zwar seien in der Bibliothekskartei erstaunlich viele Kinder eingetragen, aber die Schulklassen würden nicht regelmässig vorbeikommen. Dabei sei es für Mädchen und Buben elementar, sich in der Bibliothek zurechtzufinden. «Das hilft auch bei der Recherche für die Abschlussarbeit Ende Oberstufe», ist sie überzeugt.

Nicht werten: Hauptsache, es wird gelesen

2011 setzt sich Oberholzer für die Bibliotheks-Initiative ein, die eine «Public Library» fordert und die nach der Verabschiedung des Bibliotheksgesetzes zurückgezogen wird. 2015 wechselt sie nicht die Stelle, aber den Arbeitsort: Die Stadtbibliothek und die Kantonsbibliothek werden in der Hauptpost zusammengelegt. Oberholzer begleitet den Prozess eng. Auch bringt sie ihr Know-how bei den Vorbereitungen für das Projekt Neue Bibliothek ein, die am Blumenmarkt entstehen soll. Wenn zwei Organisationen fusionieren, treffen verschiedene Kulturen und Systeme aufeinander. «Sie zu vereinen, war etwas vom Schwierigsten in den 22 Jahren», sagt Oberholzer. Die Vadiana sammle und bewahre auf, die Katharinen hingegen scheide aus, was sie nicht mehr brauche. «Die Kantonsbibliothek orientiert sich eher am Bestand, wir an den Menschen.» Besucherinnen und Besucher wundern sich immer wieder, warum Stadt- und Kantonsbibliothek manchmal dieselben Titel führen. Gerne hätte sie die Belletristikabteilungen der beiden Bibliotheken zusammengeführt, sagt Oberholzer. «In der Hauptpost verwalten wir 100'000 Medien. Da muss der Zugang möglichst niederschwellig und einfach sein. Die doppelt geführten Bücher verwirren die Kunden nur.» Bei den Sachbüchern hingegen haben die beiden Institutionen die Gebiete aufgeteilt. Die Kantonsbibliothek konzentriert sich auf das Wissenschaftliche, die Stadtbibliothek auf Alltagsthemen. Sogar Schauspielerin und Model Gwyneth Paltrow lacht hier vom Buchdeckel und schreibt, wie ein gesundes Leben gelingt.

«Auch das braucht es. Man darf nicht werten. Es ist wie bei den Kindern: Wenn sie gerne Comics lesen, sollen sie doch. Immerhin sind sie aktiv und konsumieren nicht TV.»

Schon als Kind ist Oberholzer eine Leseratte. Das Mädchen eines Malers und einer Schneiderin wächst in Gossau auf, liest auch dann noch mit der Taschenlampe unter der Bettdecke, wenn das Licht schon aus ist. «Der Klassiker», sagt sie. Eigentlich will sie den gestalterischen Vorkurs belegen. Das Künstlerdasein sei zu brotlos, meinen aber die Eltern. Also lässt sie sich zur Buchhändlerin ausbilden, später an der Kantonsbibliothek zur Diplombibliothekarin. Die dreifache Mutter und Ex-Frau von Bundesrichter Niklaus Oberholzer arbeitet stets in einem Kleinstpensum weiter. «Meine Mutter, meine Brüder, die Nachbarn, alle halfen mit, dass das möglich war.» In Büchern habe sie fürs Leben gelernt. Sei es für die Kindererziehung oder um andere Lebensmodelle zu verstehen.

«Bücher können trösten oder nur unterhalten. Und wenn die Protagonisten in Tiefs stecken, ist man froh, nicht jedes selber erleben zu müssen.»

Enkel hüten, weben, träumen

Nun freut sich die pensionierte Bibliothekarin auf mehr Zeit. Mehr Zeit für Bücher, mehr Zeit für ihre Enkel. An zwei Tagen pro Woche fährt sie nach Zürich, um sie zu hüten und ihrer Schwiegertochter den beruflichen Wiedereinstieg zu vereinfachen. «Ich sehe es als Privileg an, noch einmal Kinder aufwachsen zu sehen.»

Ein Nachmittag pro Woche ist für die Frauen reserviert, mit denen sie in einem Keller auf einem Handwebstuhl Vorhänge, Kissen und Schals webt. «Ich habe mir dieses Hobby bewusst in Hinblick auf den Ruhestand ausgesucht.»

Und dann wird sie auch «nuschä», wie Oberholzer es nennt. Dinge hervor räumen, aussortieren und wieder verräumen. Tönt doch ganz nach ordnungsliebender Bibliothekarin. Oberholzer verneint. Es gehe ihr um die Gedanken, die dabei kommen. «Für die will ich jetzt ganz viel Zeit haben. Und auch mal einfach in den Tag hineinträumen.»