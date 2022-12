Nach 30 Jahen geht Sozialarbeiter Bernhard Brack in Pension.

Pension «Gespräche wie am warmen Feuer»: Der St.Galler Sozialarbeiter Bernhard Brack hat nun mehr Zeit fürs Schreiben Drei Jahrzehnte lang hat er älteren Menschen geholfen, Probleme zu lösen. Nun geht der Sozialarbeiter Bernhard Brack in Pension. Und will ermuntern, über die Liebe nachzudenken. Gabriela Hagen Jetzt kommentieren 15.12.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der St.Galler Sozialarbeiter und Autor Bernhard Brack. Bild: Kevin Roth

«Ich will Clochard werden und unter einer Brücke an der Seine leben.» Das war Bernhard Bracks Berufswunsch als Teenager in den 1970er-Jahren. Eine Antikarriere hatte er im Sinn. Zur Erleichterung von Bracks Eltern hat er sie nicht in die Tat umgesetzt.

Heute, drei Jahrzehnte später, räumt Bernhard Brack sein Büro bei den Sozialen Diensten der katholischen Kirche. Nach 32 Jahren als Sozialarbeiter in St.Gallen geht er Ende Jahr in Pension. Vom Wunschtraum Clochard bis zum erlernten Beruf Sozialarbeiter war es ein weiter Weg. Der Reihe nach.

Brack absolviert die Wirtschaftsmatura. «Während der Kanti war ich schachkrank», erzählt er. Die epischen Duelle zwischen den Schachspielern Boris Spasski und Robert Fischer begeistern den 15-Jährigen. Der Russe Spasski, der den Kommunismus verkörpert, und sein Rivale, der Amerikaner Fischer, Inbegriff des westlichen Kapitalismus, kreuzen auf dem Schachbrett die Klingen. Brack ist fasziniert von dem logisch-taktischen Spiel. Darunter leiden die Schulnoten, und Brack muss, auf Druck seiner Lehrer und Eltern hin, mit Schach aufhören.

«Ich wollte keine Karriere machen»

«Englisch und Französisch bringen dich weiter», meint sein Vater. Daraufhin arbeitet Brack in einer Giesserei in Moudon und lernt dort Französisch. Oft hat er während der Arbeit drei bis vier Stunden nichts zu tun. Brack weiss sich zu helfen und taucht wieder in seine geliebte Schachwelt ab.

Wie es der Vater wünscht, absolviert Brack anschliessend einen Auslandaufenthalt, um Englisch zu lernen. Vier Monate lang arbeitet der damals 19-Jährige in der Wäscherei des Hotels Sheraton in Newport, Boston, USA.

Nach seiner Rückkehr startet er bei dem Unternehmen Tetrapack in der Romandie. «Digitale Erfassung aller Prozesse» lautet sein Auftrag. «Die Computer damals waren zwei mal zwei Meter gross und die Kassetten dazu riesig», erinnert sich Brack und deutet mit den Händen die Grösse einer Schuhschachtel an. Für Tetrapack arbeitet er in Singapur und Australien. Das Jobangebot in der brasilianischen Grossstadt Rio de Janeiro schlägt er aus. «Ich wollte keine Karriere machen», sagt Brack.

Lieber will er sich seiner Leidenschaft für die Literatur widmen. Er beginnt an der Universität Fribourg ein Literaturstudium. Brack hält drei Semester durch, obwohl ihm das Studium zu abstrakt ist. «Es fühlte sich künstlich an wie in einem Gewächshaus.» Mit Schreiben begonnen hat er bereits als 16-Jähriger. Kurzgeschichten, immer mit autobiografischem Ansatz. «Ich schreibe Geschichten auf, um sie loszulassen», sagt Brack.

Das Grösste und Schönste Gut im Leben: Die Liebe

Es folgen Anstellungen in Kinder- und Erwachsenenheimen, bis Bernhard Brack mit 30 Jahren die Ausbildung zum Sozialarbeiter absolviert. Nach zwölf Jahren Sozialarbeit in der Geriatrischen Klinik kommt die Vakanz bei der katholischen Kirche gerade recht. Gesucht ist ein Sozialarbeiter für Altersarbeit. Brack ist evangelisch. Ein Widerspruch? «Keineswegs, wir agieren nach Sozialarbeiterkonzept, losgelöst von Religion», sagt Brack.

Während 18 Jahren hat Brack nun unzählige Menschen in schwierigen Lebenssituationen beraten. «Der Klient soll sich für eine Stunde wie an einem warmen Feuer fühlen», sagt Brack. Er gebe den Betroffenen administrative Ratschläge, um ihre Probleme zu lösen, Werkzeuge für die Seele und das Herz seien genauso wichtig. Achtsamkeit, Dankbarkeit für die kleinen Dinge und eine grosse Bescheidenheit habe er mitgenommen.

Der künftige Pensionär freut sich, fortan die jahrelang gesammelten Notizen zu Papier zu bringen, mit seiner Frau zu reisen, in seiner Dachkammer zu lesen – und auf den TrouvAmour. Eine Figur, die Brack erfunden hat und die über die Pension hinaus am Leben bleibt. Die freie Wortschöpfung TrouvAmour setzt sich aus Troubadour, dem Minnesänger, und Amour, dem französischen Wort für Liebe, zusammen.

Mit Frack und Melone zieht Brack dann durch die Gassen von St.Gallen und trägt Passanten Liebesgedichte vor, die er als aufgerollte Zettelchen in der Innentasche seines Frackes bei sich trägt. Sich Gedanken über das grösste und schönste Gut im Leben zu machen, die Liebe, dazu will er als TrouvAmour auf zarte Weise anregen. «Tausend Tode» stirbt er jedes Mal, wenn er wildfremde Leute anspricht, offenbart Brack. Trotzdem mache es ihn glücklich.

Wenn Bernhard Brack nicht als TrouvAmour unterwegs ist, trifft man ihn an einem seiner Lieblingsorte. Dem Café Blumenmarkt, in der Waldegg oder im Restaurant «Splügen». Beim Schachspielen, wie könnte es anders sein.

Bernhard Brack neustes Buch «Krieg, Krankheit und Vergebung» heisst Bernhard Bracks viertes Buch. Während zweier Jahre hat er 30 Interviews mit dem Juden David, einem Bekannten, der anonym bleiben will, geführt. Entstanden ist ein intimer Einblick in den jüdischen Mikrokosmos und die Parallelen zur heutigen Gesellschaft. David, Sohn polnischer Juden, wächst im Israel der Nachkriegszeit auf. Davids Eltern, vom Krieg traumatisiert, begegnen ihrem Sohn mit Strenge und Gewalt. Er heiratet und wird als junger Vater ins Militär eingezogen. Im Jom-Kippur-Krieg verteidigt er die Golanhöhen für Israel. Die Rückkehr in seine eigene Familie misslingt. Mit sexuellen Abenteuern und Grossspurigkeit hält er sein kleines Ego über Wasser. Er verliebt sich in die Schweizerin Verena, die in Israel in einem Kibbuz arbeitet. David verlässt Frau und Kinder und folgt Verena in ihre Heimat. Das Einleben in die kühle, durchgeplante Schweiz führt zu freudigen, absurden und niederschmetternden Erlebnissen. Bernhard Brack: Krieg, Krankheit und Vergebung, 2022, ILV-Verlag, 20 Franken