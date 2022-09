Pelzige Waisen Wenn die Besitzer überfordert sind: Unbekannte setzen vor Rorschacher Tierklinik zwei Kaninchen aus Überforderte Tierhalterinnen und Tierhalter neigen dazu, ihre pelzigen Kameraden auszusetzen. Experten erklären, warum das keine gute Idee ist und mit welchen rechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist. Valentina Thurnherr Jetzt kommentieren 29.09.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die beiden ausgesetzten Kaninchen befinden sich immer noch in der Obhut des Tierschutzvereins Rorschach und Umgebung. Bild: PD

Immer wieder kommt es vor, dass Personen ihre Haustiere aus welchen Gründen auch immer loswerden wollen. In einigen Fällen geht das so weit, dass die Tiere ausgesetzt werden. So vor kurzem passiert bei der Tierklinik Rorschach, wo vergangenen Donnerstag eine Transportbox mit zwei Kaninchen darin vorgefunden wurde. Da die Klinik am Nachmittag geschlossen ist, wurden die Tiere wohl irgendwann zwischen Mittag und 19.15 Uhr ausgesetzt. Die nur wenige Wochen alten Tiere wurden an den Tierschutzverein Rorschach und Umgebung übergeben, welcher den Vorfall später auf Facebook postete.

Claudio Eicher, Präsident des Tierschutzvereins Rorschach und Umgebung. Bild: PD

«Den Kaninchen geht es im Moment gut», sagt Claudio Eicher, Präsident des Tierschutzvereins Rorschach und Umgebung. «Am Mittwochmorgen waren wir beim Tierarzt mit ihnen, wo sie auch kastriert wurden.» Die vormaligen Besitzer konnten sie leider bis jetzt nicht ermitteln, da die Tierklinik nicht videoüberwacht sei. «Wir haben sämtliche Qualipet-Filialen der Region kontaktiert, da diese jeweils belegen können, an wen sie ihre Tiere verkauft haben. Leider hat das nicht den gewünschten Erfolg gebracht.» Schliesslich hätten sie via Facebook-Post einen Aufruf gestartet. Die Bitte: Wer Angaben zu den Tieren machen könne, solle sich bei ihnen melden.

Kein Einzelfall in der Ostschweiz

Ein eher ungewöhnlicher Fall einer Aussetzung hat sich Ende August im Walter Zoo Gossau ereignet. Dort bemerkten die Tierpflegerinnen und Tierpfleger bei der Reinigung der Meerschweinchen-Anlage, dass sie plötzlich zwei Tiere mehr hatten. «So ein Fall kommt zum Glück sehr selten vor», sagt Thomas Harder, Leiter Marketing Verkauf und Mitglied der Geschäftsleitung Walter Zoo.

«Ein solches Verhalten könnte nämlich gröbere Probleme verursachen, vor allem in Hinblick auf die Gesundheit unserer Tiere.»

Die fremden Meerschweinchen hätten Parasiten oder Krankheiten einschleppen können. «Aus diesem Grund kamen die beiden ausgesetzten Weibchen umgehend in Quarantäne, wo sie auch medizinisch untersucht wurden.»

Thomas Harder, Leiter Marketing Verkauf und Mitglied der Geschäftsleitung Walter Zoo. Bild: Reto Martin

Auch für die Tiere selber sei dieses Vorgehen nicht gut. «Viele Leute schaffen sich Haustiere an und merken dann zu spät, dass sie gar keine Zeit haben. Manche sind gar schlicht überfordert mit der Aufgabe», sagt Harder. «Wer in eine solche Situation gerät, dem empfehlen wir immer, sich erst in der Familie oder bei Bekannten umzuhören, ob diese eventuell bereit wären das Tier aufzunehmen.» Sollte dies nicht möglich sein, solle man sich an Tierschutzvereine oder Tierheime wenden.

Das empfiehlt auch Claudio Eicher. «Im Fall von Hunden oder Katzen besteht oft auch die Möglichkeit, das Tier an die Organisation oder den Züchter zurückzugeben, von denen man es gekauft hat.» Dies sei meist entsprechend in den Vermittlungsverträgen festgelegt. Sollte dies nicht möglich sein, könne man den Tierschutz oder ein Tierheim kontaktieren. «Hier bitten wir aber um Verständnis, denn unsere freien Plätze sind beschränkt», sagt Eicher. «Wir führen jeweils eine Warteliste und je nachdem kann es Wochen oder Monate dauern, bis wir ein neues Tier aufnehmen können.»

Gegenseitiger Austausch Jedes Tier, dass durch den Tierschutz oder ein Tierheim vermittelt wird, landet in deren Datenbank. «Hier werden auch die neuen Besitzer gespeichert», sagt Claudio Eicher. «Sollte eines der Tiere später wieder bei uns oder einem anderen Tierheim oder Tierschutzverein auftauchen, können wir die Halter so ausfindig machen.» Dieser Austausch funktioniert vor allem unter den verschiedenen Tierschutzvereinen der Schweiz sehr gut. «Wünschenswert wäre auch, dass wir einen ähnlichen Austausch mit Tierheimen und Zoofachhandeln wie etwa Qualipet erreichen könnten», sagt Eicher. In den meisten Fällen funktioniere das auch, aber eine engere Zusammenarbeit würde die Ermittlung der Besitzer vereinfachen. (vat)

Rechtliche Konsequenzen

Beatrice Giger, Mediensprecherin Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen. Bild: PD

Wenn davon auszugehen ist, dass ein Tier ausgesetzt wurde, erstatten die Tierschutzvereine oder Tierheime bei der Polizei Anzeige. «Sollte es der Polizei nicht gelingen, die Täterschaft ausfindig zu machen, wird gegen sogenannte unbekannte Täterschaft rapportiert», sagt Beatrice Giger, Medienbeauftragte der Staatsanwaltschaft St.Gallen. «In diesem Fall würde die Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen Verdachts der Tierquälerei in Folge Aussetzens von Tieren in der Absicht, sich ihrer zu entledigen, einstellen.» Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine mögliche Täterschaft ermittelt werden können, würde das Verfahren wieder aufgenommen.

«Die Täterschaft würde verzeigt und, falls Anhaltspunkte für eine Strafbarkeit vorliegen, gegebenenfalls zu einer Einvernahme vorgeladen.»

Im Falle der beiden Kaninchen könne die Staatsanwaltschaft St.Gallen jedoch keine Stellung nehmen, da noch nicht an sie rapportiert wurde. «Ausserdem gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung», sagt Giger.

Die Strafzumessung hänge zudem immer von den konkreten Umständen des Einzelfalles ab. Allgemein gesprochen reiche der Strafrahmen bei vorsätzlicher Tierquälerei von einer Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren. «Aussetzungen werden im Allgemeinen im Strafbefehlsverfahren abgehandelt, wobei als Sanktionen eine Geldstrafe im Vordergrund steht, die – je nachdem, ob Vorstrafen vorliegen – bedingt oder unbedingt ausgesprochen wird.»

Ein Happy End für die Meerschweinchen

Die beiden Kaninchen in Rorschach werden jetzt erst einmal mit den anderen Zwergkaninchen des Tierschutzvereins vergesellschaftet. «Dann werden wir für die beiden ein neues Zuhause suchen», sagt Claudio Eicher.

Die beiden Meerschweinchen dürfen im Walter Zoo bleiben. Bild: Walter Zoo

Immerhin für die beiden Meerschweinchen-Damen im Walter Zoo gibt es ein Happy End. «Das ist aber ein absoluter Ausnahmefall», sagt Thomas Harder. «Dass es gerade so gepasst hat, ist wirklich ein glücklicher Zufall. Da es zwei gesunde Weibchen sind, können wir sie gut in unsere Gruppe einfügen.» Nach dreissig Tagen in Quarantäne dürfen die beiden ausgesetzten Meerschweinchen heute also in ihr neues Zuhause ziehen.

Hinweis

Wer Angaben zu den beiden ausgesetzten Kaninchen machen kann, kann den Tierschutzverein Rorschach und Umgebung unter folgender Nummer oder E-Mail-Adresse kontaktieren: +41 76 442 08 80 oder info@tierschutz-rorschach.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen