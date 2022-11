Rorschach geht bei der Planung zum Seeufer Ost zurück auf Feld 1

Paukenschlag Rorschacher Stadtrat versenkt das Konzept Staufer & Hasler für das Seeufer Ost: Hafenplatz ist endlich abstimmungsreif Beim Stadtapéro im voll besetzten Stadthofsaal lässt Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths die Katze aus dem Sack. Das Konzept von Staufer & Hasler Architekten für das Seeufer verfolge zwar einen spannenden Ansatz, der Stadtrat sehe heute allerdings verschiedene Stolpersteine bei der Umsetzung, das Konzept stehe daher nicht mehr im Vordergrund. Rudolf Hirtl 26.11.2022, 05.00 Uhr

Stille Wasserflächen und ein neues Hafengebäude sollen ankommende Gäste in Rorschach begrüssen. Visualisierung: PD

Die Bevölkerung hat Anrecht auf Information und eine Diskussion, finden Mittepartei und Rorschach Plus und lancieren im Sommer die Petition Seeufer Ost (Tagblatt vom 23. Juni). Weil eine neue Rutschbahn und Schwimmbeckensanierungen im Strandbad vorgesehen sind, vermuten die Petitionäre, dass der Stadtrat das Konzept Staufer & Hasler, nicht mehr weiterverfolgen möchte und eine grossräumige Entwicklung so verunmöglicht werde.

Beim Stadtapéro vom Dienstagabend lässt Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths durchblicken, dass das Konzept von Staufer & Hasler Architekten grundsätzlich einen spannenden Ansatz verfolge. Für die Idee, das Strandbad auf Rorschacherberger Gemeindegebiet zu verlegen, um auf Rorschacher Boden eine hochstehende Wohnüberbauung zu realisieren, zeigt er sich aber wenig begeistert. «Mit diesem Plan werden wertvolle Grünzonen am Seeufer vernichtet. Das ist das Gegenteil von dem, was die Menschen heute wollen.» Die Lebensqualität am Seeufer solle aus Sicht des Stadtrates für die Allgemeinheit so weit als möglich zugänglich und nutzbar sein. Auch wenn ein Streifen direkt am See öffentlich zugänglich bliebe, wäre gemäss Konzept von Staufer & Hasler Architekten dennoch ein Grossteil der heutigen Grünfläche einigen wenigen Privilegierten vorbehalten.

Sanierung vom Strandbad ist überfällig

Raths macht denn auch kein Geheimnis daraus: «Das Konzept von Staufer & Hasler Architekten steht nicht mehr im Vordergrund.» Die Stadt würde erst in ein neues Seebad investieren, wenn die Einzonung des Baulandes rechtskräftig und die Refinanzierung durch Baulandverkauf gesichert sei. Bis dahin dürften viele Jahre vergehen. Das Strandbad könne ohne Sanierung der Infrastruktur aber nicht mehr so lange betrieben werden. Es würde eine mehrjährige Schliessung ohne adäquaten Ersatz drohen. Zudem sei es mehr als fraglich, ob der Kanton für Anlagen im See, wie beispielsweise dem Sprungturm, nach einem Abbruch wieder eine Konzession für einen Neubau erteilen würde.

Die Gemeinde Rorschacherberg ist laut Stadtpräsident nicht abgeneigt, sich in das bestehende Strandbad einzukaufen und die umfassende Sanierung als gleichberechtigter Partner mitzutragen. Diesbezüglich liefen die Verhandlungen, die unter dem Vorbehalt stünden, dass die Rorschacherberger Bevölkerung einem Kreditantrag zustimme.

Die Ecken des Hafengebäudes wurden neu ausgerichtet, rechts davon gibt es drei stille Wasserflächen mit Seewasser. Plan: PD:

Das Baugebiet der Stadt Rorschach weise grosses Potenzial für attraktiven Wohnraum auf, sagt Raths und erwähnt beispielsweise das Projekt Feldmühle und das Gebiet rund um das Spital; zusätzlich seien sechs Projekte in der Umsetzung, drei im Bewilligungsverfahren, sechs strebten einen Sondernutzungsplan an und sechs seien in Planung. Ehe also das Seeufer Ost verbaut werde, sollte man das Potenzial im Siedlungsgebiet nutzen: «Die Entwicklung von Rorschach soll in erster Linie im Zentrum stattfinden.» Selbstverständlich verliere man auch das Seeufer Ost nicht aus den Augen, alle Einwohnenden sollen im kommenden Frühling im Rahmen einer Mitwirkung die Möglichkeit haben, sich zu diesem Thema zu äussern und Vorschläge einzubringen.

Rorschachs Luftschloss nimmt Konturen an

Thema sind am Stadtapéro auch Hafenplatz und Hafengebäude. Der Hafenplatz, Rorschachs Visitenkarte für ankommende Gäste, soll endlich attraktiver werden. Ein Wasserspiel ist nicht mehr vorgesehen, dafür eine Stillwasserfläche, um die grosse Asphaltfläche aufzuhübschen. Bereits mehrmals hätte über das neue Hafengebäude abgestimmt werden sollen, zuletzt im Herbst dieses Jahres. Daraus wurde nichts. Nun steht das Abstimmungsdatum endlich fest, am 12. März 2023 befinden Rorschachs Stimmberechtigte über den Baukredit für die Neugestaltung des Hafenareals und den Neubau des Hafengebäudes. Vorgängig ist zu diesem Thema ein Stadtapéro geplant, und zwar am 21. Februar 2023.

Das nicht sehr einladend wirkende Hafengebäude soll endlich ersetzt werden. Bild: Rudolf Hirtl

Im Bereich der Schiffsanlegestellen war schon vor zehn Jahren ein neues Hafengebäude mit Restaurant geplant. Mit 943 gegen 886 Stimmen sprachen sich die Rorschacherinnen und Rorschacher im September 2013 gegen den Kredit für ein neues Hafengebäude aus. 3500 Schiffspassagiere kommen an einem Sommertag in Rorschach an. Mit einem ansprechenden Hafenplatz und einem Restaurant hätten diese einen Grund, hier zu verweilen. Dies sieht auch der aktuelle Stadtrat Rorschach so. Weil Corona einen direkten Bürgerdialog während Monaten verhinderte, geriet das revidierte Projekt jedoch in Verzug.

Blick in den Innenraum des nun neu geplanten Hafengebäudes. Visualisierung: PD

Geplant sind nun ein Gebäude für Restaurant (nur noch Saisonbetrieb), Büro Hafenmeister, WC-Anlage und Lagerraum für Mobiliar. Der rechte Winkel des Gebäudes ist nicht mehr vorne am See, sondern neu auf der Südseite. Einerseits, damit man vom Feuergässchen auf den See hinaus sieht und andererseits wird die Gebäudestruktur damit optimiert.