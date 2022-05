Cupfinal Der Kampf um die letzten Tickets: Espen-Fans stehen teils seit nachts um 3 Uhr vor dem Kybunpark an – 900 Tickets ab Kasse erhältlich

Die Tickets für den Cupfinal zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Lugano sind heiss begehrt. Am Montag ab 19 Uhr werden 900 Tickets an der Kasse West an Fans verkauft. Ein kleiner Teil davon hat sich schon früh am Morgen zum Kybunpark begeben.