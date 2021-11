Gastronomie: «Piccola Trattoria Nudelhaus» eröffnet in Gossau

Gastronomie Vorliebe für Pasta und der Wunsch nach Eigenständigkeit: 24-Jähriger hat in Gossau ein Nudelhaus eröffnet An der Merkurstrasse in Gossau gibt es neu ein Nudelhaus. Damit hat sich Blerim Asani einen Traum verwirklicht. Seine Speisen bietet er auch zum Mitnehmen an. Rita Bolt Jetzt kommentieren 09.11.2021, 05.00 Uhr

Vater Namik Asani unterstützt seinen Sohn Blerim im neuen Nudelhaus, wenn viele Bestellungen vorliegen. Bild: Ralph Ribi

Blerim Asani liebt Pasta: Spaghetti, Penne und Orecchiette. Da ist er in guter Gesellschaft. Sophia Loren mag Orecchiette, Frank Sinatra isst gerne Spaghetti. An den Wänden im neuen Nudelhaus an der Merkurstrasse 6 in Gossau hängen Fotos, auf denen Loren und Sinatra genussvoll Pasta essen. Und zwar in jenen Räumen, in denen die Gutenberg-Buchhandlung untergebracht war.

Der 24-Jährige hofft, dass seine Pasta-Gerichte ebenso beliebt sein werden, wie es die Bücher waren. Mit dem Nudelhaus habe er sich einen Traum verwirklicht, sagt Asani. Seine Familie und seine Freunde seien sehr oft in den Genuss seiner Pasta gekommen, jetzt könne er für alle Pasta-Liebhaber kochen.

Platz für 40 Personen

Sein Restaurant heisst «Piccola Trattoria Nudelhaus». So klein ist die «Trattoria» gar nicht: Der Raum ist grosszügig und bietet Platz für 40 Personen. Die «Trattoria» ist geschmackvoll möbliert mit dunklen Tischen und hellbraunen Stühlen. Asani sagt:

«Ich mag es eher clean.»

Herzstück des Restaurants ist die Inselküche. Zwei Köche können gleichzeitig arbeiten; beide haben kurze Wege, und können so verschiedene Bestellungen erledigen. «Wir haben überall kurze Wege», sagt der Jungunternehmer. Die Pasta sei jeweils vorgekocht, werde kurz im Wasserbad erhitzt und mit der gewünschten Sauce vermengt. Pro Portion geben es etwa 150 Gramm Pasta. «Gute Esser bekommen auch mal etwas mehr», sagt Asani und lacht. Wer im Restaurant isst, erhält die Pasta auf einem Teller serviert, wer sie mitnimmt, bekommt sie in Recyclingboxen.

Von Juni bis Oktober umgebaut

Asani ist in Visp zur Welt gekommen. Sein Vater ist Bäcker und arbeitete in Saas-Grund bis er ein Jobangebot von der Coop-Grossbäckerei erhielt. Da die Familie Verwandte in Gossau hat, nahm Vater Namik Asani den Job an. Sohn Blerim war vier Jahre alt, als die Familie nach Gossau umzog. Viele Jahre war Vater Namik für Coop tätig, wechselte anschliessend in eine kleine Pizzeria in Deutschland. Sein Wunsch war es, selber eine Pizzeria zu führen.

Diese Chance ergab sich dann an der St.Gallerstrasse am Ochsenkreisel. Namik Asani konnte das Haus kaufen und eröffnete «Piccola Pizzeria». Blerim Asani half jeweils. Er erzählt:

«Ich wollte aber keinen Beruf in der Gastronomie lernen.»

Stattdessen entschied er sich für eine Lehre als Gussformer. Wenn da nur nicht diese Vorliebe für Pasta gewesen wäre und der Wunsch nach Eigenständigkeit.

Im September vor einem Jahr ergab sich die Möglichkeit, die ehemalige Gutenberg-Buchhandlung zu mieten. «Jetzt oder nie, habe ich mir gesagt», erzählt Asani. Im Dezember reichte er das Baugesuch ein und klärte mit dem Heimatschutz Fragen betreffend Fassade. Der Umbau von einer Buchhandlung in ein Restaurant hat dann von Juni bis Oktober gedauert.

Penne sind die beliebtesten Teigwaren

Das Konzept musste Blerim Asani nicht neu erfinden. Er übernahm jenes der «Piccola Pizzeria». Es sei ein «Imbiss-Konzept». «Es ist einfach und wir können gute Qualität liefern.» Auf dem Menu stehen 16 Pasta-Gerichte. Die hausgemachten Saucen könnten frei gewählt werden, die Carbonara-Sauce kann nicht nur für Spaghetti, sondern auch für Penne oder Tagliatelle bestellt werden.

Am beliebtesten sind Penne. Bild: Ralph Ribi

Blerim Asani selbst liebt Penne Casa mit Tomatensauce, Rahm, Schinken und Champignons. Penne Casa sei derzeit der Renner bei der Kundschaft, gefolgt von Penne Arrabiata und Penne Amatriciana (mit Schinken). «Viele mögen auch Carbonara mit Schinken, Rahm und Ei», sagt Asani. Dazu werden Salate serviert. Geplant sei, zukünftig auch einen oder mehrere Desserts anzubieten.

Blerim Asani hat einen Angestellten. Wenn er zu viel zu tun hat, hilft ihm sein Vater oder seine Frau. «Wenn das Nudelhaus geöffnet ist, bin ich da», sagt Asani. Früher betrieb er gerne Krafttraining und Fitness. Dafür bleibe ihm jetzt wenig Zeit. Als Geschäftsführer widme er sich voll und ganz seinem Nudelhaus.

