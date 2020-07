Reportage Passanten staunen, Busfahrer winken, Autofahrerinnen warten: So war die erste Critical Mass in St.Gallen Fahren zehn oder mehr Velofahrerinnen und Velofahrer zusammen auf der Strasse, dürfen sie gemäss Gesetz die ganze Breite nutzen. Das macht sich die Bewegung Critical Mass zu Nutze. Am Freitag hat die erste Ausgabe in St.Gallen stattgefunden. Marlen Hämmerli 31.07.2020, 23.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach einer Runde durch den Osten der Stadt bewegte sich die erste Critical Mass in St.Gallen gen Westen. Bild: Raphael Rohner

«50 wären mega cool, 100 wären bombastisch», sagt Initiantin Selena Özcelik vor dem Start der ersten Critical Mass in St.Gallen. Am Ende sind es laut Stadtpolizei um die 120 Velofahrerinnen und Velofahrer, die mitradeln. Gemächlich, klingelnd und rufend:

«Hallo, Velo!»

So bewegt sich die Critical Mass wie eine Schlange durch die Strassen von St.Gallen. Immer schön die Hauptachsen entlang. Immer schön die ganze Strasse blockierend. Denn das ist das Ziel: Sind zehn Velofahrerinnen und Velofahrer oder mehr gemeinsam unterwegs, dürfen sie gemäss Strassenverkehrsgesetz die ganze Strassenbreite nutzen.

Die Critical Mass gibt es seit 28 Jahren (ghi/mha) Die Bewegung Critical Mass begann 1992 in San Francisco und hat sich seither von dort auf der ganzen Globus verbreitet. Die weltweit grösste Critical Mass fand im Frühling 2008 in Budapest statt, rund 80'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fuhren durch die ungarische Hauptstadt. In der Schweiz gibt es die Bewegung seit Ende der 1990er-Jahre. In Zürich nahmen im Juni knapp 1400 Personen teil. Im September fand in Frauenfeld erstmals eine Critical Mass statt.

Start am Gallusplatz – ist das ein Zeichen?

Startpunkt der ersten Critical Mass in der Gallusstadt ist auf dem Gallusplatz. Ein Zeichen oder Zufall, dass die Bewegung auf jenem Platz startet, der nach dem Gründer von St.Gallen benannt ist? Schliesslich die Stadt kaum als Velostadt bekannt.

«Sankt Autofrei» - eine klare Ansage eines Velofahrers. Bild: Raphael Rohner

Stattdessen werden immer wieder Stimmen laut, die eine bessere Infrastruktur für Velos fordern. So tut dies an diesem Freitagabend auch Martin. Seinen richtigen Namen will er nicht nennen, doch gibt er bereitwillig Auskunft. Seit 40 Jahren fahre er in St.Gallen Velo:

«Der höchste Stressfaktor ist, wenn man dicht überholt wird.»

Das passiert an dieser Rundfahrt durch St.Gallen niemandem. Um 18.50 Uhr geht es los. Nach einigen Kreisen um die Linde auf dem Gallusplatz, bewegt sich die Bewegung durch die Gallusstrasse über den Oberen Graben, den Blumenbergplatz und biegt ab auf den Unteren Graben:

Allzu viele Autos sind nicht unterwegs – wenig verwunderlich. Schliesslich ist es der Abend vor dem 1. August, der FC St.Gallen spielt seinen zweitletzten Match der Saison gegen Servette. Zudem ist es heiss.

Ist die Ampel rot, die Spitze der Critical Mass aber schon bei grün über die Kreuzung gefahren, dann quert der Rest der Masse die Kreuzung bei Rot. So wird die Bewegung nicht auseinander gerissen. Bild: Raphael Rohner

Nur die A1 ist tabu

Manchem Velofahrer und mancher Velofahrerin steht der Schweiss auf der Stirn. Doch das tut der Laune offensichtlich keinen Abbruch. Auf der Splügenstrasse bei der Autobahneinfahrt St.Fiden rufen einige munter:

«Autobahn, Autobahn.»

Die Spitze wartet an der roten Ampel auf der Splügenstrasse. Bild: Sandro Büchler

Doch die Spitze ignoriert die Rufe. Zur Sicherheit aller gelten auch an einer Critical Mass Regeln. Nicht auf der Gegenfahrbahn fahren, nicht auf dem Trottoir fahren, aufschliessen und «korken».

Korken bedeutet: Autos blockieren. Radeln die Velofahrerinnen und Velofahrer an einer Seitenstrasse entlang oder bei Rot über eine Kreuzung, blockieren einzelne die Strassen links und rechts. Dies verhindert, dass Autofahrerinnen und Autofahrer in die Critical Mass geraten.

Die zwei Velofahrer ganz links hinter dem Umleitungsschild «korken». Bild: Sandro Büchler

Doch das braucht etwas Übung. Vier Velofahrer aus Zürich sind mit dabei und helfen, zu korken. Sie sind am Freitag bei über 30 Grad aus der Limmatstadt in die Gallusstadt geradelt.

Die Velogruppe vom ersten Critical Mass in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

Vier Fraktionen treffen sich zu einer Masse

Die Critical Mass St.Gallen setzt sich an ihrem ersten Abend in der Stadt aus vier Gruppierungen zusammen: Leute von der SP und der Juso haben sich versammelt. Grüne sind dabei, etwa die Nationalrätin Franziska Ryser, Veloaktivistinnen und Veloaktivisten sowie junge Klimastreikende. Darunter Thuraya Abass. Sie habe über Instagram vom Anlass erfahren. «Ich finde solche Umweltdemos generell wichtig für die Zukunft.» Darum sei sie heute, an ihrem freien Nachmittag, hier.

Zurück in die Innenstadt geht es via Rorschacher Strasse und Lämmlisbrunnenstrasse. Leute am Strassenrand bleiben stehen, einige – vor allem jene mit Kindern – winken. Vor dem FCSG-Fanlokal, dem «Bierhof», sitzt eine Schar unter Sonnenschirmen und staunt. Ein Jugendlicher guckt irritiert aus dem Fenster. Kaum ein Autofahrer, kaum eine Autofahrerin hupt. Und wenn, tun sie es, um die Masse anzufeuern. Die Autofahrer nehmen die kurzzeitige Blockade scheinbar gelassen, wie auch die meisten Busfahrer. Einer winkt am Marktplatz fröhlich zurück, als ihn zwei Velofahrerinnen begeistert begrüssen.

Die Busspur bleibt frei. Bild: Sandro Büchler

Zufällig endet die Fahrt dort, wo sie begonnen hat

Als Ziel der Fahrt wurde von Beginn an das Güterbahnhof-Areal bestimmt. Denn es gibt zwei Arten, eine Critical Mass wieder aufzulösen: Entweder tut sie es von alleine, indem immer mehr Velofahrerinnen und Velofahrer den Heimweg antreten, bis zuletzt weniger als zehn unterwegs sind. Oder man bestimmt eben von Anfang an einen Zielort.

Jedoch bestimmt die Spitze, wo es langgeht. So endet die Fahrt nach gut einer Stunde unplanmässig dort, wo sie angefangen hat: auf dem Gallusplatz. Initiantin Selena Özcelik ist zufrieden: «Es lief sehr gut. Der Fahrfluss, die Länge der Critical Mass und das Happening.»

Auch bei der Stadtpolizei heisst es nach Ende des Anlasses, das Ganze sei grundsätzlich problemlos abgelaufen. «Wir haben die Critical Mass beobachtet und hätten eingegriffen, wenn jemand gefährdet oder wenn eine Kreuzung blockiert worden wäre», sagt Mediensprecher Dionys Widmer. Aber bei der Fahrt durch die Stadt wurden doch Kreuzungen blockiert? Solche Situationen müsse man immer einzeln beurteilen, sagt Widmer.

Initiantin Selena Özcelik dreht eine Runde am Gallusplatz. Bild: Raphael Rohner

Eines betont Özcelik am Schluss aber noch: Sie möchte nicht im Vordergrund stehen. «Die Kritische Masse besteht aus kritischen Einzelteilen. Ohne all die einzelnen Velofahrerinnen und Velofahrer gäbe es keine Critical Mass.»

Özcelik hat den Ball – oder besser die Velos – ins Rollen gebracht und die Critical Mass in St.Gallen initiert. Nun müssen die Fahrräder ohne sie weiterfahren. Jeden letzten Freitag im Monat sollen all die kritischen Einzelteile wieder zusammenfinden.