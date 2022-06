Stadtfest Rorschach lockt Tausende an den Bodensee

Partystimmung Stadtfest Rorschach erfolgreich ins Ziel gebracht: Über die Hürden zum Bier am See Das Stadtfest Rorschach war ein voller Erfolg. Um es auf die Beine zu stellen, hatte das OK nach den pandemiebedingten Ausfällen in den vergangenen beiden Jahren einige Hindernisse zu überwinden. Rudolf Hirtl 12.06.2022, 13.10 Uhr

Das Stadtfest Rorschach bietet neben musikalischen und kulinarischen Genüssen, auch ein einmaliges Ambiente. Bild: Michel Canonica

Ein Stadtfest stellt man sich in Gassen und Innenhöfen vor. Nicht so in Rorschach, das den Vorteil hat, direkt am See zu liegen. Vor einigen Jahren ist das Fest zum Hafenplatz gezügelt und profitiert dort vom einmaligen Ambiente. Wenn die Kulisse mit Hafenmeile und Kornhaus abends rot bestrahlt wird, sitzt so mancher Partygast auf der Quaimauer und schaut sich mit einem Drink in der Hand den Sonnenuntergang an.

Das Fest, das die beteiligten Vereine als Festwirte und das OK mit Infrastruktur und Unterhaltung prägen, konnte in den vergangenen beiden Pandemiejahren nicht stattfinden. Beim letzten 2019 traf um 21 Uhr ein Unwetter die Hafenstadt: Das Festareal musste geräumt und der Gig der Cobana Bigband abgesagt werden.

Das OK hatte einige hohe Hürden zu meistern

OK-Präsident Rolf Niederer spricht denn an seiner Eröffnungsrede am Freitagabend von einem sportlichen Kraftakt. Beim Organisieren des Stadtfestes habe das OK seine Hürdenlaufqualitäten unter Beweis stellen müssen. «Einerseits sind pandemiebedingt nur drei Monate Zeit geblieben, um den Anlass auf die Beine zu stellen und anderseits hat der Abbruch 2019 das Fest finanziell in eine herausfordernde Lage gebracht. Zudem haben wir neue Vereine finden müssen.» Bildlich gesprochen sei das OK bei einem 400-Meter-Rennen mit der Eröffnung bei 360 Metern angekommen. Werde nun friedlich, fröhlich und gesellig gefeiert, so könne das OK auch die letzte Hürde erfolgreich nehmen und am Sonntagmorgen, beim Aufräumen, mit einem Lächeln durch das Ziel laufen.

Das Lächeln hat Rolf Niederer bereits am Samstag kurz vor Mitternacht im Gesicht, als er eine erste Bilanz zieht. Der Erfolg von Besucherzahl und Finanzierung hängt stark vom Wetter ab. Und dieses hätte kaum schöner sein können. «Wir sind sehr zufrieden. Der Besucheraufmarsch entspricht unseren Erwartungen, er ist sicher über dem Durchschnitt», so der OK-Präsident. Das erfolgreiche Fest sei nicht nur ein finanzieller Befreiungsschlag. Es sei auch eine tolle Motivation für das Team, das Fest auch 2023 auf die Beine zu stellen.