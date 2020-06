Parteien wehren sich gegen Absage des Kinderfests - SVP reicht dringliche Interpellation ein In der Bevölkerung regt sich Widerstand gegen die Absage des Kinderfests 2021 und auch in der Politik wird sie zum Thema. Marlen Hämmerli, Luca Ghiselli 18.06.2020, 05.00 Uhr

Das Kinderfest soll nach 2018 nicht nächstes Jahr, sondern 2024 wieder stattfinden. Zumindest wenn es nach dem Stadtrat geht. Hanspeter Schiess

Die Stadt St.Gallen muss sparen und tut das unter anderem am Kinderfest. Statt nächstes Jahr soll der Traditionsanlass erst 2024 wieder stattfinden. Das Vorhaben stösst auf Widerstand in der Bevölkerung und in der Politik. Bis Mittwochabend haben über 600 Personen die Petition «Rettet das Kinderfest!» unterschrieben, die den Stadtrat auffordert, das Kinderfest 2021 doch durchzuführen. Aber auch im Stadtparlament wird die Absage zum Thema: Die SVP-Fraktion hat eine dringliche Interpellation eingereicht.