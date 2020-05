Parlamentswahlen in der Stadt St.Gallen: Klar ist, dass Grün am 27. September immer noch voll im Trend liegen wird Die Stimmanteile bei den Kantonsratswahlen vom 8. März in der Stadt verraten, in welche Richtung die Reise im Herbst bei den Erneuerungswahlen fürs Stadtparlament gehen wird. Grüne und Grünliberale werden zulegen, alle anderen müssen mit Verlusten rechnen. Reto Voneschen 12.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Grün ist im Trend: Grüne aus der Stadt St.Gallen – darunter alt Nationalrätin Pia Hollenstein rechts hinter dem Blumenstrauss – freuen sich über ihr gutes Abschneiden in den Kantonsratswahlen vom 8. März. Bild: Ralph Ribi

Am 27. September wird in der Stadt St.Gallen das Parlament neu gewählt. Die städtischen Resultate der Kantonsratswahlen vom 8. März zeigen einen klaren Trend:

Grüne und Grünliberale können mit Sitzgewinnen rechnen. Vier bis fünf Sitze liegen insgesamt drin: zwei für die Grünen, zwei bis drei für die Grünliberalen.

und können mit Sitzgewinnen rechnen. Vier bis fünf Sitze liegen insgesamt drin: zwei für die Grünen, zwei bis drei für die Grünliberalen. Auf mindestens je einen Sitzverlust müssen sich FDP , SVP und CVP gefasst machen.

, und gefasst machen. Bei der SP wackelt ebenfalls ein Sitz. Mit etwas Proporzglück könnte es Genossinnen und Genossen aber gelingen von der Mandatszahl her ungerupft durch die Stadtwahlen zu kommen.

wackelt ebenfalls ein Sitz. Mit etwas Proporzglück könnte es Genossinnen und Genossen aber gelingen von der Mandatszahl her ungerupft durch die Stadtwahlen zu kommen. Eine Wundertüte ist die gemeinsame Liste von EVP und BDP . Einen Sitz hat sie auf sicher, ob's für einen zweiten reicht, ist offen.

und . Einen Sitz hat sie auf sicher, ob's für einen zweiten reicht, ist offen. Ungefährdet scheint aufgrund der politischen Grosswetterlage der Sitz der Politischen Frauengruppe (PFG) zu sein. Sie hat sich nicht an den Kantonsratswahlen beteiligt.

zu sein. Sie hat sich nicht an den Kantonsratswahlen beteiligt. Kleinparteien wie Schweizer Demokraten oder Parteifreie dürften im Herbst bei den Stadtparlamentswahlen leer ausgehen.

Kantonsratswahlen bestätigen den Trend

Das Resultat der Kantonsratswahlen vom 8. März in der Stadt St.Gallen ist klar: Die Farbe Grün ist im Aufwind. Grüne und Grünliberale (GLP) haben beim Stimmanteil um 4,4 und sogar 5,7 Prozent zugelegt. Das sind für Stadtsanktgaller Verhältnisse massive Zuwächse. Für die Stadtparlamentswahlen im Herbst liegen so insgesamt vier bis fünf Sitzgewinne drin. Die Grünen kämen so statt auf heute sieben neu auf acht oder neun, die Grünliberalen statt auf fünf auf sieben oder acht Sitze im Waaghaus.

Mit einem Stimmanteil von 13,6 Prozent wurden die Grünen bei den Kantonsratswahlen hinter SP (27,9 Prozent) und FDP (16,5 Prozent) die drittstärkste politische Kraft der Stadt St.Gallen knapp vor der SVP (13,4 Prozent). Und die Grünliberalen (11,8 Prozent) schlossen zur fünftstärksten Partei, der CVP (12,7 Prozent), auf. Auf Platz sieben lag bei den Kantonsratswahlen in der Stadt die gemeinsame Liste von EVP und BDP mit einem Stimmanteil von 3,2 Prozent.

Ausser Grünen und GLP haben alle Stimmanteile verloren

Das Resultat der Kantonsratswahlen lässt sich nicht eins zu eins in eine zuverlässige Prognose für die Erneuerungswahlen ins Stadtparlament vom 27. September ummünzen. Die Zahlen bestätigen aber, dass der Trend aus den Nationalratswahlen ungebrochen ist: Grüne und Grünliberale sind im Aufwind. Alle anderen Parteien haben in der Stadt 2020 gegenüber den Kantonsratswahlen 2016 Stimmanteile eingebüsst.

Wobei’s gegenüber den Nationalratswahlen auch Überraschungen gab. So haben SP und Juso den Abwärtstrend abgebremst, der ihnen bei den Nationalratswahlen 2019 in der Stadt St.Gallen das schlechteste Resultat seit Jahrzehnten eintrug. Sie verloren bei den Kantonsratswahlen nur noch 1,2 Prozent Stimmanteil, was nicht einmal einem Sitz im Stadtparlament entspricht. Für eines der 63 Mandate braucht es dort einen Anteil von knapp 1,6 Prozent. Mit etwas Glück überstehen SP und Juso (heute 19 Sitze) den 27. September sogar ohne Sitzverlust.

FDP, SVP und CVP müssen sich auf Sitzverluste einstellen

Überraschend hart getroffen hat’s bei den Kantonsratswahlen die FDP (heute 12 Sitze im Stadtparlament): Sie hat bei den Kantonsratswahlen gegenüber 2016 2,5 Prozent an Stimmanteil verloren. Da scheint im Herbst im Stadtparlament ein Sitzverlust ziemlich sicher.

Die 63 Mitglieder des St.Galler Stadtparlaments tagen im Schnitt einmal im Monat im Waaghaus. Bild: Urs Bucher (14.1.2020)

Weniger hart als erwartet traf es hingegen die SVP (heute 9 Sitze im Stadtparlament) mit einem Verlust von 1,9 Prozent. Genau wie die CVP (heute 9 Sitze, minus 1,6 Prozent Stimmanteil am 8. März) muss sich die Partei im kommenden Herbst auf einen Sitzverlust einstellen.

EVP und BDP verloren bei den Kantonsratswahlen in der Stadt mit einer gemeinsamen Liste 2,1 Prozent Stimmanteil, kamen aber so immer noch auf 3,2 Prozent, was zwei EVP-Sitzen (heute 1 Sitz) im Stadtparlament entsprechen würde. Dass die beiden Parteien im Herbst diesen Sitz machen werden, ist allerdings unsicher, vor allem weil die BDP in der Stadt kaum mehr spürbar ist, der Stimmanteil also bei den Stadtparlamentswahlen nochmals einen Taucher machen dürfte.

Die politische Frauengruppe (PFG) beteiligte sich wie üblich nicht an den Kantonsratswahlen. Sie dürfte ihren einen Sitz im Stadtparlament im Herbst aber angesichts der politischen Grosswetterlage verteidigen können.

Wahlen gleichzeitig mit umstrittenen Sachabstimmungen

Ein grosser Unsicherheitsfaktor bei jeder Prognose zum Ausgang der diesjährigen Stadtparlamentswahlen ist die Tatsache, dass am 27. September national und städtisch auch noch Sachvorlagen zum Entscheid anstehen werden. Verschiedene davon dürften Gegner und Befürworter stark mobilisieren.

Eidgenössisch sind alle Vorlagen umstritten: Begrenzungsinitiative der SVP, Jagdgesetz mit gelockertem Wolfsschutz, Steuerabzug für Kinderdrittbetreuung, Vaterschaftsurlaub und allenfalls Kampfjetkauf. Für einen scharfen lokalen Wahlkampf bietet sich zudem der SVP die städtische Vorlage für den dritten Anlauf zur Umgestaltung des St.Galler Marktplatzes geradezu an: Die SVP-Fraktion im Stadtparlament lehnt das Projekt als bisher einzige politische Kraft als zu teuer ab.

Da pfuscht die Coronakrise den Wahlkämpfern ins Handwerk: Weil die lokale Abstimmung am 17. Mai – darunter die Neugestaltung des Marktplatzes (Bild) – nicht stattfinden konnte, wird ausnahmsweise am städtischen Wahltermin vom 27. September gleichzeitig über städtische Sachvorlagen entschieden. Bild: Urs Bucher (8.4.2019)

Im Zuge dieser Sachabstimmungen dürfte die Beteiligung an den städtischen Erneuerungswahlen höher liegen als üblich, was das Resultat für Parlament wie Stadtregierung beeinflussen könnte. In welche Richtung dies der Fall sein wird, ist aber schwierig vorherzusehen. Das dürfte nicht zuletzt auch davon abhängen, wie pointiert sich die eine oder andere Partei auf lokaler wie auf nationaler Ebene für oder gegen eine der Sachvorlagen einsetzt.

