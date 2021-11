Gossauer Parlament weist Parkierungsreglement an Stadtrat zurück

Parlamentssitzung Gossauer Stadtrat muss über die Bücher: Parlament weist Änderung des Parkierungsreglement an ihn zurück Der Stadtrat wollte, dass in Gossau künftig auch private, aber öffentlich zugängliche Parkplätze mit mindestens 50 Feldern bewirtschaftet werden müssen. Das Parlament hat aber noch offene Fragen. Eine Mehrheit nahm einen Rückweisungsantrag der Flig an, auch wenn einige Mitglieder das Geschäft am liebsten gleich ganz beerdigt hätten. Michel Burtscher 02.11.2021, 20.38 Uhr

Das Gossauer Stadtparlament diskutierte am Dienstagabend über eine Änderung des Parkierungsreglements. Bild: Urs Bucher

Wenn es um die Bewirtschaftung von Parkplätzen geht, wird die politische Diskussion schnell einmal hitzig. So war es auch am Dienstagabend im Gossauer Stadtparlament bei der Debatte über einen Nachtrag zum Parkierungsreglement. Damit wollte der Stadtrat festlegen, dass künftig auch öffentlich zugängliche, private Parkplätze mit mindestens 50 Parkfeldern bewirtschaftet werden müssen.

Dies solle die Verfügbarkeit von Parkplätzen verbessern und zu einem stadtverträglichen Verkehr beitragen, argumentierte er. Betroffen hätte das Parkierungsanlagen von Einkaufs-, Sport- und Freizeitzentren. Das Vorhaben war schon vor der Parlamentssitzung umstritten: Die vorberatende Kommission beantragte, die Änderung des Reglements abzulehnen. Der Stadtrat hielt jedoch an seinem Antrag fest.

Stadtrat muss noch einige Fragen beantworten

In der Debatte im Fürstenlandsaal wurde dann viel darüber diskutiert, ob eine solche Bewirtschaftungspflicht tatsächlich zu einer Verhaltensänderung in der Bevölkerung führen würde und ob sie nicht im Rahmen des Gesamtverkehrskonzeptes angeschaut werden müsste. Am Ende entschied das Stadtparlament mit 20 Ja- zu 9 Nein-Stimmen, das Geschäft an den Stadtrat zur Überarbeitung zurückzuweisen.

Die Mehrheit der Legislative folgte damit einem Antrag der Flig-Fraktion. Stefan Harder hatte die Rückweisung gefordert, verbunden mit Aufträgen für den Stadtrat: Es solle aufgezeigt werden, welche Kosten und Erträge auf die Stadt und die Eigentümer zukommen bei der vorgeschlagenen Änderung des Parkierungsreglements. Und es solle geprüft werden, ob eine Ausnahme für Betriebe ohne ÖV-Anschluss möglich wäre.

Ein ausführlicher Bericht über die Parlamentssitzung folgt am Mittwoch.