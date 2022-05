Gossauer Stadtparlament genehmigt Rechnung 2021

Ukraine-Krieg Die unheimliche Brandserie in Russland hat Moskau erreicht: Tobt in Putins Reich ein Schattenkrieg gegen den Kreml?

Beinahe täglich gehen in Russland Gebäude in Flammen auf. An Zufall glaubt mittlerweile kaum noch jemand. Möglich sind Attacken der Ukrainer. Sie könnten sich dabei gar einem alten russischen Trick bedienen.