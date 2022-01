PARLAMENTSPRÄSIDIUM Nach Verzicht auf Parlamentspräsidium: Das sagen die Stadtparteien zum Entscheid von Christian Neff An Silvester hat Christian Neff überraschend seinen Verzicht aufs Präsidium des St.Galler Stadtparlaments publik gemacht. Auslöser war eine Diskussion darüber, dass er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Die SVP sucht jetzt einen neuen Kandidierenden. Die anderen Parteien reagieren von verständnisvoll bis konsterniert. Reto Voneschen 02.01.2022, 19.40 Uhr

SVP-Stadtparlamentarier Christian Neff (rechts) Anfang 2021 bei seiner Wahl zum Vizepräsidenten des St.Galler Stadtparlaments. Bild: Benjamin Manser (12.1.2021)

Das gab’s in der Stadtgeschichte wohl noch nie: An Silvester hat SVP-Stadtparlamentarier Christian Neff, der designierte Stadtparlamentspräsident 2022, überraschend mitgeteilt, dass er auf alle politischen Ämter verzichtet. Damit steht die SVP-Stadtpartei vor der Aufgabe, auf die Schnelle eine Kandidatin oder einen Kandidaten fürs Parlamentspräsidium aus dem Hut zu zaubern. Die Wahl findet am 11. Januar an der konstituierenden Sitzung fürs neue Amtsjahr statt. Wen die SVP als Ersatz ins Rennen schickt, will sie Anfang Woche kommunizieren.