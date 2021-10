Parlamentarischer Vorstoss Eine Anpassung der umstrittenen Lohnzulagen lässt auf sich warten – St.Galler Stadtparlamentarier wollen jetzt aber vom Stadtrat wissen, wo sie bleibt 39 Mitglieder des St.Galler Stadtparlaments haben eine Interpellation unterzeichnet und erwarten vom Stadtrat Informationen über den Verbleib der seit Jahren hängigen Revision des Personalreglements. Dinah Hauser 07.10.2021, 05.00 Uhr

Viele städtische Angestellte pendeln von auswärts und verzichten auf die Wohnsitzzulage. Wie lange es sie noch gibt, ist Thema der Revision der Lohnzulagen. Bild: Hanspeter Schiess

Der Stadtrat hat vor Jahren die Revision des Systems der Lohnzulagen in Auftrag gegeben. Sie hätte bis zum Ende der vergangenen Legislaturperiode – also bis Ende 2020 – vorliegen sollen. So hatte es der Stadtrat angekündigt. Doch präsentiert wurde die Revision immer noch nicht. Zudem hat der Leiter der Personaldienste, der mit der Modernisierung betraut wurde, unterdessen die Kündigung eingereicht. Grund genug für drei Mitglieder des Stadtparlaments, mittels Interpellation nachzuhaken.