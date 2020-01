Parlamentarier wählen die höchste Gossauerin An seiner nächsten Sitzung befindet das Gossauer Stadtparlament zudem über die Erheblicherklärung von zwei Motionen. Perrine Woodtli 02.01.2020, 15.08 Uhr

Die Gossauer Politikerin Silvia Galli Aepli.

Benjamin Manser

Schon bald tagt das Gossauer Stadtparlament wieder im Fürstenlandsaal. An der Sitzung vom 14. Januar steht die Wahl der parlamentarischen Gremien für 2020 im Mittelpunkt. Als neue Parlamentspräsidentin ist Silvia Galli Aepli (FDP) vorgeschlagen und als Vizepräsident Mathias Ebneter (Flig). Als Stimmenzählende nominiert sind Werner Bischofberger (SP), Florin Scherrer (CVP) und Pascal Fürer (SVP, Ersatz). Das neue Parlamentsmitglied Kathrin Moser (FDP) soll die zurückgetretene Brigitta Mettler in der Geschäftsprüfungskommission ersetzen, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Gossau.