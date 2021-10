Stadtparlament St.Gallen für Zertifikatspflicht, Stadt bremst

Parlament Gilt auch im St.Galler Stadtparlament bald eine Zertifikatspflicht? Die Fraktionen wären alle dafür, doch die Stadt bremst Auf Bundesebene ist es bereits eingeführt. Seit Samstag gilt im Bundeshaus in Bern die Zertifikatspflicht light: Rein darf nur, wer ein 3G-Zertifikat hat – oder wer eine Maske trägt. Die Fraktionen im St.Galler Stadtparlament würden eine Zertifikatspflicht begrüssen. Denn dann könnten sie wieder ins Waaghaus zügeln. Doch dem steht die Covid-Verordnung des Bundes im Weg. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ort der Sehnsucht: das Waaghaus. St.Galler Stadtparlamentarierinnen und -parlamentarier möchten zu gerne dorthin zurück – und nicht mehr pandemiebedingt in den Olma-Hallen tagen müssen. Bild: Urs Bucher (14. Januar 2020)

Ohne Zertifikat keine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Restaurants, Theater, Kino, Konzert, Clubs, Stadien – überall gilt: Zutritt nur mit Covid-Zertifikat.

Dies war auch der Grund für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Bundeshaus, eine Zertifikatspflicht einzuführen. Nach dem Ständerat stimmte auch der Nationalrat zu und somit gilt seit Samstag: Ins Bundeshaus kommt man nur noch mit Zertifikat. Ausnahme: Politikerinnen und Politiker ohne Zertifikat dürfen auch noch rein, müssen aber eine Maske tragen.

Die Grünen hatten bereits angefragt und eine Abfuhr erhalten

Diese Regelung würden auch Mitglieder des St.Galler Stadtparlaments gutheissen. Die Fraktion der Grünen/Jungen Grünen hatte bereits am 13. September einen Antrag ans Parlamentspräsidium geschickt, ob man nicht baldmöglichst die 3G-Regel einführen könnte. Man habe das nicht breit treten wollen und deshalb auch nicht mit anderen Fraktionen abgesprochen, sagt Fraktionspräsident Andreas Hobi. Man habe einfach nachfragen und die Bereitschaft signalisieren wollen, dass die Grünen und Jungen Grünen eine Zertifikatspflicht gutheissen würden.

Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne. Bild: PD

Doch ihr Anliegen erhielt eine Abfuhr: Manfred Linke, Sekretär des Präsidiums des Stadtparlaments, berief sich im Antwortschreiben auf die Covid-19-Verordnung. Darin heisst es in Artikel 19, dass für politische Versammlungen der Legislative eine Zertifikatspflicht-Zugangsbeschränkung unzulässig sei. Sprich: Parlamente dürfen keine Zertifikatspflicht verlangen.

Andreas Hobi sagt:

«Wir finden, aus Solidarität, Sorgfaltspflicht und Sicherheitsgedanken heraus wäre eine Zertifikatspflicht im Stadtparlament angebracht.»

Ein schöner Nebeneffekt wäre, dass das Stadtparlament dann wieder im Waaghaus tagen könnte, dem historischen, angestammten Platz, und nicht mehr wegen des Abstandsgebots in die weitläufigen Olma-Hallen ausweichen müsste.

Mit Abstand, Maske und Schutzkonzept: Das Stadtparlaments tagt seit einem Jahr in der Olma-Halle. Arthur Gamsa (15. Juni 2021)

Die Debattenkultur habe sich verändert, sagt Hobi. Im Waaghaus sei man den anderen Fraktionen näher, könne schneller und einfacher informelle Gespräche führen.

«In der Olma-Halle herrscht eine spürbar schlechtere interfraktionelle Kommunikation.»

Die Grünen sind nicht alleine mit ihrer Haltung

Das empfinden die anderen Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten ebenso. In seiner einfachen Anfrage an den Stadtrat hat Marcel Baur, Präsident der städtischen GLP, das zwar nicht erwähnt. Dort fragte er, welche Bedingungen für eine Rückkehr ins Waaghaus erfüllt sein müssen und welche Mehrkosten eine Sitzung des Stadtparlaments in der Olma-Halle an Stelle des Waaghauses verursache.

Marcel Baur, Präsident der städtischen GLP. Bild: PD

Doch auch Baur würde eine Zertifikatspflicht im Stadtparlament begrüssen:

«Allein schon aus der Vorbildfunktion heraus.»

Und auch weil man mit einer Zertifikatspflicht wahrscheinlich wieder ins Waaghaus zurückkönnte.

Die Mehrkosten sind rasch geklärt: Manfred Linke sagt, eine Sitzung des Stadtparlaments in der Olma-Halle koste rund 11'000 Franken – abhängig von der Technik, die aufgebaut werden müsste.

Egal wen man fragt, Felix Keller (FDP), Karin Winter-Dubs (SVP), Patrik Angehrn (Mitte), Peter Olibet (SP), quer durch alle Parteien und Fraktionen hindurch ist man sich einig: Eine Zertifikatspflicht wäre gut. Und alle sagen, die Kosten für die Olma-Halle sollten dabei keine Rolle spielen – es gehe um die Gesundheit. Und darum, dass das Parlament überhaupt tagen dürfe.

«Die Stadtpolitik gehört ins Waaghaus»

Felix Keller, Fraktionspräsident FDP/Jungliberale. Bild: PD

«Wenn man für Restaurants und Veranstaltungen ein Zertifikat braucht, warum dann nicht auch im Stadtparlament», sagt Felix Keller, Fraktionspräsident der FDP/Jungliberalen. Auch im Sinne der Solidarität stehe er einer Zertifikatspflicht nicht abgeneigt gegenüber. Bedingung für ihn:

«Es darf niemand vom Parlamentsbetrieb ausgeschlossen werden.»

Karin Winter-Dubs, Fraktionspräsidentin SVP, sagt, bislang sei das kein Thema in der Fraktion gewesen. Sie selber könne aber gut leben mit einer Zertifikatspflicht, denn: Sie würde sehr gerne wieder zurück ins Waaghaus. Das Parlament gehöre dort hin. «Vielleicht bin ich Traditionalistin», sagt sie.

«Aber das Waaghaus ist unser Ort, an dem Politik gemacht wird, es ist der Saal, in dem Entscheidungen für die Stadt gefällt werden.»

Die Stadtpolitik gehöre ins Waaghaus. Die Kosten für die Olma-Halle als Ausweichquartier müsse man nicht diskutieren. Es gehe schliesslich darum, dass das Parlament überhaupt tagen könne. Winter-Dubs vermutet, dass auch ein grösserer Teil ihrer Fraktion einer Zertifikatspflicht zustimmen würde, wenn man denn wieder ins Waaghaus zurückkehren könnte. Voraussetzung: Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die nicht geimpft seien, sollten sich gratis testen lassen können. Oder allenfalls wie im Bundeshaus eine Maske tragen.

«Das Bundesparlament hat es vorgemacht, wir können nachziehen»

Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Die Mitte/EVP, sagt:

«Es gibt keinen Grund, warum das Stadtparlament sich herausnehmen soll aus der Zertifikatspflicht.»

Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Die Mitte/EVP. Bild: PD

Er erachte es als verhältnismässig, dass die wenigen Politikerinnen und Politiker, die noch nicht geimpft seien, sich dann testen liessen. Sollte eine andere Fraktion einen Antrag auf Zertifikatspflicht stellen, seine Fraktion würde diesen mehrheitlich unterstützen. Und: Die Kosten für die Miete der Olma-Halle, die man einsparen könne, damit könne man noch lange Tests für ungeimpfte Mitglieder des Parlaments bezahlen.

Auch Peter Olibet, Co-Präsident der städtischen SP, steht einer Zertifikatspflicht offen gegenüber:

«Ich würde es begrüssen, wenn das Stadtparlament mit gutem Beispiel voranginge.»

Peter Olibet, Co-Präsident der städtischen SP. Bild: PD

Denn überall, wo sich viele Menschen in einem Raum begegnen, braucht es ein Zertifikat. «Das Bundesparlament hat es vorgemacht, wir können nachziehen.» Das Bundesparlament habe die Zertifikatspflicht light einfach beschlossen, ohne die Covid-Verordnung zu ändern – das Stadtparlament könne dies doch auch beschliessen. Und vor allem: Das Parlament könne zurück ins Waaghaus, könne ohne Maske diskutieren und ohne Abstand halten zu müssen.

Doch das ist nicht so einfach. Manfred Linke, Stadtschreiber und Mitglied im Präsidium des Stadtparlaments, sagt: Auf kommunaler Ebene könne man eine Zertifikatspflicht fürs Parlament erst dann einführen, wenn der Bund die Covid-Verordnung oder die gesetzliche Grundlage angepasst habe.

Manfred Linke. Bild: PD

«So lange sind uns die Hände gebunden.»

Bundesrecht schlägt kantonales Recht schlägt kommunales Recht. Er verfolge die Debatten und Entwicklungen auf Bundesebene sehr genau. Sollte sich an den Regelungen etwas ändern, dann könne man auf städtischer Ebene über eine Einführung der Zertifikatspflicht im Parlament sprechen.

Das Stadtparlament wäre bereit.