SVP kündigt Widerstand gegen Parkverbot auf Dorfplatz Abtwil an

Parkplätze Streit über Parkverbot auf dem Abtwiler Dorfplatz: SVP Gaiserwald fordert, dass dort auch künftig Autos abgestellt werden dürfen – das sagt die Gemeinde dazu Seit kurzem ist es grundsätzlich nicht mehr erlaubt, Autos auf dem Dorfplatz in Abtwil zu parkieren. An dieser neuen Regelung hat die SVP Gaiserwald gar keine Freude und kündigt eine Petition an, falls die Gemeinde nicht auf den Entscheid zurückkommt. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 25.10.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Abtwiler Dorfplatz neben dem Feuerwehrdepot. Bild: Michel Burtscher

Das Schild sticht den Autofahrerinnen und Autofahrern sofort ins Auge. In der Mitte ist ein grosses Verbotszeichen zu sehen, darüber steht «Parkverbot». Ende September hatte die Gemeinde Gaiserwald mitgeteilt, dass auf dem Dorfplatz in Abtwil künftig keine Autos mehr abgestellt werden dürfen, die dortigen Parkplätze aufgehoben würden.

Doch nun regt sich Widerstand gegen diesen Entscheid.

Aber der Reihe nach: Jüngst habe die Nutzung des Dorfplatzes als Parkplatz stark zugenommen, schrieb die Gemeinde. Und zwar obwohl dort nie eingezeichnete oder markierte Parkfelder existierten. An dieser Entwicklung hat man im Gemeindehaus anscheinend wenig Freude. Der Platz solle wieder zu seiner ursprünglichen Funktion als Freifläche und Ort für Veranstaltungen zurückgeführt werden, hiess es in der Mitteilung.

Eine kurze Mitteilung, die nun Wellen schlägt

Für grössere Anlässe im Dorf könne der Platz auf Gesuch hin weiterhin kurzfristig als Parkplatz genutzt werden. Öffentliche Parkplätze stünden der Bevölkerung zudem in beschränkter Zahl in der Tiefgarage des Feuerwehrdepots zur Verfügung, so die Gemeinde. Es war eine kurze Mitteilung über einen Entscheid, der nicht überall auf Anklang stösst.

Philipp Köppel, Präsident SVP Gaiserwald. Bild: PD

Keine Freude daran hat die SVP Gaiserwald. Präsident Philipp Köppel schreibt in einer Medienmitteilung, dass seine Partei von verschiedenen Seiten angegangen worden sei, dagegen zu intervenieren. «Es gibt einige Bürgerinnen und Bürger dieser Gemeinde, die mit dem Parkverbot ganz und gar nicht einverstanden sind.»

Gemeinde biete keine vernünftige Alternative

Er erwähnt den Musikverein, der nebenan im Feuerwehrdepot probt. «Wo sollen dessen Mitglieder während der Probe parkieren?» Und was mit den Dorfbewohnern sei, fragt er, die abseits lebten, aber gerne mit dem Bus nach St.Gallen fahren. «Diese Leute sind auf eine Parkgelegenheit im Dorf angewiesen.» Ein Bürger habe gesagt, so Köppel weiter, dass der Dorfplatz der einzige Ort sei, wo Autos noch ganztags abgestellt werden könnten.

Das Verbotsschild beim Dorfplatz. Bild: Michel Burtscher

Da keine vernünftige Alternative geboten werde, fordert die SVP Gaiserwald, dass der Platz weiterhin als Parkplatz genutzt werden kann. Auch die angrenzenden Betriebe seien darauf angewiesen, dass Autos dort parkieren können. Und sowieso sei dieser Kiesplatz, «eingezwängt zwischen Betonwänden», kein Dorfplatz und werde es auch nie sein, schreibt Köppel.

SVP will eine Petition einreichen, falls Gemeinde ihre Haltung nicht ändert

«Also nutzen wir ihn so gut wie möglich zum Parkieren, zum Verkaufen für Waren und für die jährliche Chilbi.» Für Veranstaltungen könne der Platz immer gesperrt werden. Dafür hätten alle Verständnis. Sollte die Gemeinde am Parkverbot festhalten, so kündigt die SVP Gaiserwald an, werde man eine Petition starten und den Entscheid anfechten.

Boris Tschirky, Gemeindepräsident Gaiserwald, CVP.

Benjamin Manser

Was sagt man im Gaiserwalder Gemeindehaus zu dieser Kritik? Gemeindepräsident Boris Tschirky antwortet: Der Gemeinderat habe schon vor Jahren den Beschluss gefasst, den Dorfplatz als Freifläche und Ort für Veranstaltungen zu reservieren, sagt er.

Der Platz sei bisher durch verschiedenste Aktivitäten belegt gewesen, beispielsweise durch Verkaufsstände, den Jahrmarkt, durch Advents- und Silvesterveranstaltungen oder an Sammeltagen für Wertstoffe. «Aus Coronagründen fanden jedoch im vergangenen und laufenden Jahr keine solche Anlässe statt, sodass allem Anschein nach der Eindruck entstanden ist, dass dort nichts läuft», sagt Tschirky.

Es gibt Alternativen zum Parkieren

Er weist zudem darauf hin, dass es durchaus Alternativen zum Parkieren gebe: Neben den «einigen wenigen Parkplätzen» in der Tiefgarage des Feuerwehrdepots existierten im Umkreis von wenigen Gehminuten grosse Freiflächen im «Steinbruch», die zur Parkierung genutzt werden könnten. Dort befinde sich auch eine Haltestelle des öffentlichen Verkehrs.

Tschirky beruft sich beim Parkverbot auch auf den Volkswillen: Bei der partizipativen Erarbeitung der Legislaturziele 2021 bis 2024 sei von der Bevölkerung häufig der Wunsch geäussert werden, den Dorfplatz in Abtwil attraktiver zu gestalten. Der Gemeinderat habe darum beschlossen, diesem Anliegen Rechnung zu tragen.

Eine Arbeitsgruppe bespricht die Zukunft des Dorfplatzes

Die Ziele seien der Bevölkerung im Frühsommer auch so kommuniziert worden. Tatsächlich steht dort, dass man lebendigere Dorfkerne kreieren möchte. Im November tagt eine Arbeitsgruppe, um eine Auslegeordnung zu machen und anschliessend Massnahmen für eine attraktivere Gestaltung des Dorfplatzes vorzuschlagen. Was daraus entsteht, wird man sehen. Dass es Parkplätze sind, das darf jedoch bezweifelt werden.