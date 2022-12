Rorschacher SGKB-Filiale zügelt auf den Curtiparkplatz

Parkplätze Rorschacher SGKB-Filiale zügelt vorübergehend auf den Curtiparkplatz Die St.Galler Kantonalbank baut ihre Liegenschaft am Rorschacher Marktplatz um. Aus diesem Grund soll ein Provisorium auf dem vielgenutzten Curtiparkplatz entstehen. Davide De Martis Jetzt kommentieren 12.12.2022, 19.00 Uhr

Auf dem Curtiplatz in Rorschach stehen Bauvisiere, die zu reden geben: Dort soll das SGKB-Provisorium aufgestellt werden. Bild: Ralph Ribi

Auf dem Curtiparkplatz in Rorschach soll ein Provisorium für die St.Galler Kantonalbank entstehen. Auf dem Parkplatz stehen bereits Bauvisiere. Über das Vorhaben wurde von der Stadt noch nicht informiert. Der Standort sei besonders für das umliegende Gewerbe von Bedeutung, weshalb das Bauvorhaben bereits für Gesprächsstoff sorge, wie das Onlineportal «Rorschacher Echo» berichtete.

Grund für das Provisorium ist der Umbau der jetzigen Liegenschaft der St.Galler Kantonalbank (SGKB) am Rorschacher Marktplatz. «Die St.Galler Kantonalbank investiert laufend in ihr Niederlassungsnetz und modernisiert jährlich einen bis zwei ihrer 38 Standorte», sagt Mediensprecherin Jolanda Meyer.

Angebot bleibt unverändert

Damit die Kundschaft während der gesamten Umbauzeit wie gewohnt bedient werden könne, soll das Provisorium auf dem Curtiparkplatz als Standort für die rund 25 Mitarbeitenden der SGKB Rorschach dienen. «Die Kundinnen und Kunden werden auch während des Umbaus in Rorschach alle Dienstleistungen rund ums Finanzieren, Anlegen und Vorsorgen bei uns erhalten», sagt Meyer.

Der Baustart ist voraussichtlich für das Jahr 2024 geplant. Die Gesamtsanierung der Bankliegenschaft am Marktplatz dauert rund eineinhalb Jahre. Meyer sagt:

Jolanda Meyer, Leiterin der SGKB-Medienstelle in St.Gallen. Bild: Daniel Ammann

«Die Stadt hat uns diesen Platz als Standort für das Provisorium angeboten. Er liegt zentral und nahe zum bestehenden SGKB-Standort am Marktplatz.»

Das Provisorium werde voraussichtlich zwölf von 45 Parkfeldern auf dem Curtiparkplatz belegen. Ein Grossteil der bestehenden Parkplätze soll trotzdem weiterhin genutzt werden können.

Das vorfabrizierte, zweistöckige Provisorium werde mit sehr kurzer Bauzeit vor Ort aufgestellt, weshalb auch keine aufwendige Fundation nötig sei, sagt Meyer. Für den Bau zuständig ist die RLC Architekten AG aus Rheineck. Sie wirken als Generalplaner für den Umbau der Bankliegeschaft am Marktplatz.

Beide Baueingaben liegen bei der Stadt Rorschach auf. Die Mieterschaft in der jetzigen SGKB-Liegenschaft sei laut Meyer frühzeitig über die Umbaupläne informiert worden. Die St.Galler Kantonalbank werde jedoch erst detailliert über den geplanten Umbau informieren, sobald alle Bewilligungen und Zustimmungen für den Baustart vorliegen.

Informationen der Stadt folgen

Der Rorschacher Stadtschreiber Richard Falk. Bild: Michel Canonica

«Der Stadtrat hat der vorübergehenden Belegung einiger Parkfelder auf dem Curtiplatz durch das Provisorium der St.Galler Kantonalbank bereits im Sommer zugestimmt», sagt Stadtschreiber Richard Falk. Das entsprechende Baugesuch sei wie üblich direkt bei der Bau- und Stadtentwicklung eingegangen, welche dieses bearbeitet und nun auch publiziert habe.

«Die für die Kommunikation zuständige Stadtkanzlei ist im Baubewilligungsverfahren erst wieder involviert, wenn das Bauvorhaben zur Genehmigung an den Stadtrat geht», sagt Falk. Diese unterschiedlichen Zuständigkeiten hätten dazu geführt, dass in diesem Fall keine vorgängige öffentliche Information stattgefunden habe. «Wir werden das in der nächsten Stadtinfo aber nachholen», sagt Falk.

