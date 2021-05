Interview «Das Auto bleibt für die Mobilität in der Stadt bis auf weiteres zentral»: Präsident von City Parking St.Gallen zum 50-Jahr-Jubiläum Auf den Tag genau wird die City Parking St.Gallen AG, der grösste Parkhausbetreiber der Stadt, heute 50 Jahre alt. Elmar M. Jud sitzt seit 1992 im Verwaltungsrat, seit 2001 präsidiert er ihn. Er glaubt trotz stagnierender Verkehrszahlen an die Zukunft des Unternehmens. Für ihn geht das Zeitalter des Autos dank neuer Technologien auch noch nicht so rasch zu Ende. Reto Voneschen 07.05.2021, 05.00 Uhr

Elmar M. Jud ist der Initiant und Motor des Wachstums der City Parking St.Gallen AG. Mit seinem Rücktritt an der GV vom 14. Juni geht eine Ära zu Ende. Bild: Arthur Gamsa (6.5.2021)

Die City Parking AG hat sich im April und November des vergangenen Jahres zu den allgemeinen Aussichten des Parkplatzgeschäfts geäussert und ein ziemlich schwarz gemalt. Stand man da unter dem Eindruck der Coronapandemie und verbreitete Zweckpessimismus?

Elmar M. Jud: Nein, das war absolut kein Zweckpessimismus. Es ist meine feste Überzeugung, dass die Zeiten der von Jahr zu Jahr wachsenden Frequenzen und Erträge vorbei ist. Ursachen dafür sind die aktuelle Verkehrssituation in St.Gallen, die Mobilitätstrends und die aktuelle städtische Verkehrspolitik. Der motorisierte Verkehr in der Stadt stagniert oder wächst nur noch geringfügig. Damit ist das grosse Wachstum im Parkplatzmarkt vorbei. Ändern würde dies nur bei einen Bevölkerungswachstum.

Was heisst das für Zukunftsaussichten der City Parking St.Gallen AG?

Wir sind mit unseren gut gelegenen und modernen Parkhäusern sehr gut aufgestellt. Die City Parking AG wird es daher noch lange als prosperierendes Unternehmen geben. Es erweist sich im Nachhinein aber als richtig, dass wir in kein weiteres Parkhaus wie etwa ins UG25 mit über 600 Parkplätzen investiert haben.

Einfahrt ins Cityparking Bahnhof unter der Fachhochschule. Im ersten Untergeschoss befindet sich heute die Vorfahrt für den Hauptbahnhof. Bild: Urs Bucher

(19.10.2013)

Wie schliesst die City Parking AG das schwierige Coronajahr 2020 ab?

Wir schliessen das Jahr sehr positiv mit einem Reingewinn von 1,27 Millionen Franken ab. Zustande gekommen ist dieser Rekordgewinn, weil die Sanierung des Parkhauses Burggraben wesentlich kostengünstiger war, als veranschlagt. Die steuerlich vorgeschriebene Auflösung des nicht beanspruchten Teils der für das Projekt gebildeten Rückstellungen ist in der Jahresrechnung 2020 erfolgswirksam.

Also alles im grünen Bereich?

Nein. Wegen der Coronapandemie waren 2020 viel weniger Leute im Stadtzentrum unterwegs. Das haben wir dramatisch zu spüren bekommen. Wir registrierten in unseren vier Parkhäusern einen Einbruch von durchschnittlich 30 Prozent. Dass wir am Schluss dieses verrückten Jahres so gut dastehen, ist wirklich nur der Auflösung der Burggraben-Rückstellung zu verdanken. Ohne diesen Effekt würden wir nur einen halb so grossen Reingewinn wie 2019 ausweisen, nämlich rund 375'000 Franken.

Die Aktionärinnen und Aktionäre dürfen sich also trotz Coronakrise auf eine Dividende freuen?

Ja. Der Verwaltungsrat beantragt der virtuellen Generalversammlung vom 14. Juni die seit einigen Jahren übliche Dividende von 160 Franken pro Aktie. Zusätzlich möchten wir eine ausserordentliche Dividende zum 50. Jubiläum von 50 Franken pro Aktie ausschütten. Nebenbei gesagt, wird davon auch die Stadtkasse profitieren. Die Stadt hält 40 Prozent am Aktienkapital der City Parking St.Gallen AG.

Erholt sich das Parkplatzgeschäft mit dem Abflauen der Pandemie wieder?

Die Pandemie ist für uns mit starken Ertragseinbussen eine wirkliche Zäsur. Einen Teil dieses Rückschlags können wir dieses Jahr sicher wieder aufholen. Bis wir auf dem alten Stand sind, wird es aber in allen Bereichen des Lebens länger dauern, als die meisten heute annehmen: Ich gehe von zwei bis drei Jahren aus.

Was erwarten sie fürs laufende Jahr?

Ich bin zuversichtlich, dass wir trotz weiteren Einbrüchen in den ersten vier Monaten über dem Resultat von 2020 liegen werden, aber noch weit unter jenem aus unserem Rekordjahr 2018.

Die Baugrube für die Erweiterung der Parkgarage Brühltor. Im Hintergrund die Tonhalle. Bild: Sam Thomas

(20.1.2006)

Im den vergangenen 15 Jahren ist die Zahl der öffentlichen Parkplätze in den Parkhäusern rund um die St.Galler Altstadt gewachsen. Wurde so nicht ein Überangebot geschaffen, das sich jetzt negativ auf die Erträge der Parkhausbetreiber auswirkt?

Dass die Zahl der öffentlichen Parkplätze gestiegen ist, trifft zu. Zwischen 2006 und 2015 hat die City Parking AG 450 und haben andere Anbieter in neuen Parkhäusern 235 neue öffentliche Parkplätze, die im Stundentarif bewirtschaftet werden, erstellt. Oberirdisch abgebaut wurden im gleichen Zeitraum erheblich weniger Plätze.

Dass Frequenzen und Erträge stagnieren ist teilweise also doch ein hausgemachtes Problem?

Das sehe ich nicht so. Ich glaube nicht, dass wir zu viele Parkplätze rund um die Altstadt haben. Noch 2018 und 2019 waren alle Parkhäuser sehr gut ausgelastet. Die Entwicklung der Parkplatzzahlen in den vergangenen Jahren war richtig und nötig, um die Bedürfnisse des Stadtzentrums abzudecken.

Man hat manchmal den Eindruck, dass die Parkhäuser oft leer sind.

Wenn man die Parkplatzsituation beurteilen will, kann man das niemals anhand der Belegung in den Randzeiten tun. Ein erfolgreiches Parkhaus hat auf 365 Tage und rund um die Uhr gesehen höchstens eine Auslastung von 30 Prozent. Parkhäuser sind sehr oft «Leerhäuser», nämlich in den Randzeiten und in der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen. Manchmal leert sich unsere Stadt ja bereits um 18 oder 18.30 Uhr.

Und das geht wirtschaftlich auf Dauer auf?

Ja, davon bin ich überzeugt. Die Erträge können durch die Tarifgestaltung und dem Mix zwischen fest vermieteten und im Stundentarif bewirtschafteten Plätzen beeinflusst werden.

Grosszügig und hell: Die City Parking St.Gallen AG investiert seit Jahren auch in die Sicherheit und den Komfort ihrer Parkhäuser. Im Bild das Ende 2019 nach einer Sanierung wiedereröffnete Parkhaus Burggraben. Bild: Michel Canonica

(5.12.2019)

Wir haben also aus ihrer Sicht rund um die Altstadt heute nicht zu viele Parkplätze?

Der motorisierte Individualverkehr wird in den kommenden Jahren wohl nicht mehr stark wachsen. Auch in dieser Situation glaube ich nicht, dass wir im St.Galler Stadtzentrum zu viele Parkplätze haben. Wir müssen genügend Plätze für die Stosszeiten mit grossem Einkaufsverkehr bereithalten, also etwa für Donnerstagabend oder für den Samstag und Sonntagseinkäufe. Dass in den absoluten Spitzenstunden alle Automobilisten auf Anhieb einen Parkplatz finden, ist nie möglich.

Was passiert, wenn der motorisierte Verkehr bald einmal massiv zurückgeht? Es ist ja immer wieder vom Ende des Zeitalters des Autos die Rede.

Ich glaube, da wird etwas verwechselt: Nicht die Ära des Autos geht zu Ende, sondern die Ära des Verbrennungsmotors. Er wird durch neue Antriebstechnologien ersetzt. Das Auto aber bleibt für unsere Mobilität zentral. Die Zahl der Neuwagen wird aufgrund neuer Trends allenfalls stagnieren, einen massiven Rückgang wird es aber meiner Meinung nach nicht geben. Dazu kommt, dass der Wechsel vom Verbrennungs- zum Elektro- oder Wasserstoffmotor seine Zeit braucht. Zwischen 2030 und 2050 werden wohl noch viele konventionelle Autos auf unseren Strassen unterwegs sein. Dies nur schon wegen der Lebensdauer der heute gekauften Neuwagen mit Verbrennungsmotor.

Das Leitsystem für Elektroautos weist auf vorhandene und leere Parkplätze mit Ladestation in der Parkgarage Burggraben hin. Bild: Ralph Rib (10.7.2020)

Sind die neuen Technologien eine grosse Herausforderung für Parkhausbetreiber?

Ja sicher. Es stellen sich für uns neue Fragen, für die wir im Alltag praktikable Antworten finden müssen. So wird es künftig zusätzliche Ladestationen für Elektroautos in Parkhäusern brauchen. Allerdings wird sicher nicht jeder Platz damit ausgestattet. Wir werden vermehrt Parkplätze zum Aufladen der Batterien aber weiter auch Parkplätze haben, auf denen wie heute «nur» parkiert wird. Problem ist, wie man Autofahrer dazu bringt, ihr Elektroauto nicht über die Ladezeit hinaus auf einem der knappen Plätze mit Ladestationen zu lassen und ihn so unnötig zu blockieren. Ein anderes Problem ist, dass man durch die Ladestationen plötzlich viel mehr Strom in den Parkgaragen benötigt und dafür die Zuleitungen massiv ausbauen muss. Dafür sind grössere Investitionen nötig, die wir bis 2030 tätigen müssen.

Zurück zur Situation rund um die St.Galler Altstadt: Da braucht es heute aber auch nicht mehr Parkplätze?

Blick in die Baustelle des Parkhauses UG25. Die City Parking AG wollte hier aus wirtschaftlichen Überlegungen nicht investieren. Gebaut wird jetzt durch die Pensionskasse St.Gallen. Betrieben wird die Anlage dann durch den weltweit grössten Parkhausbetreiber Indigo aus Frankreich. Bild: Arthur Gamsa

(5.11.2020)

Die City Parking AG hat nach dem Scheitern des Parkhausprojektes am Schibenertor derzeit keine konkreten Pläne für ein neues Parkhaus. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass die Nachfrage in den nächsten Jahren auf dem bisherigen Niveau stagniert. Ich möchte allerdings nicht falsch verstanden werden: Alle Parkplätze, die man oberirdisch aufheben will, müssen in zumutbarer Gehdistanz ersetzt werden.

Was heisst «zumutbare Gehdistanz»?

Wenn jemand im Restaurant Dufour, dem heutigen «Brauwerk», einkehrt, ist das UG25 zu weit weg und deshalb für ihn kein Ersatz für die aufgehobenen oberirdischen Parkplätze an Bahnhofstrasse oder Schützengasse. Dass hier nach Eröffnung des UG25 weitere Plätze aufgehoben werden sollen, ist eine Politik, die ich nicht nachvollziehen kann.

Da gibt’s aber doch das Parkhaus unter dem Rathaus?

…mit nur 90 öffentlichen Plätzen, die fast immer belegt sind. Die Parkplatzzahl ist eben nicht das einzige Kriterium. Es kommt auch darauf an, wo ein Parkhaus liegt und wo sich seine Zu- und Wegfahrt befindet. Paradebeispiel bei der City Parking AG ist das Parkhaus Burggraben, das kürzlich saniert wurde – wobei wir, nebenbei gesagt, zugunsten des Ausbaustandards 60 Parkplätze aufgehoben haben. Aufgrund seiner zwei Ausgänge direkt in die Altstadt wird der Burggraben in den nächsten Jahren wohl zu unserem am besten belegten Parkhaus werden.

Aber was ist eine «zumutbare Gehdistanz» für Autofahrerinnen und Autofahrer zwischen Parkplatz und Laden oder Beiz?

Die zumutbare Gehdistanz zwischen Parkplatz und Ziel sollte gemäss Rechtssprechung 200 bis 250 Meter betragen. Das entspricht etwa dem Fussweg zwischen der Rondelle auf dem Marktplatz und unserem Parkhaus Brühltor. Und da gibt es am westlichen Rand der Altstadt wegen des Scheiterns unseres Projekts unter der «Union» eben eine Lücke zwischen Marktplatz und Rathaus. Das Parkhaus Manor ist wegen der geringen Zahl öffentlicher Plätze und der wenig befriedigenden Situation der Ausfahrt direkt auf eine ÖV-Achse nicht geeignet, diese Lücke zu füllen.

Für Elmar M. Jud eine Option: Die Rathaus-Parkgarage (im Bild die Einfahrt) unters Bahnhofpärkli vergrössern um 100 Parkplätze als Ersatz für oberirdische Abstellplätze zu gewinnen? Bild: Michel Canonica

(20.12.2012)

Ein neues Parkhaus ins Bahnhofsquartier zu stellen, dürfte politisch kaum machbar sein...

Da braucht es kein neues Parkhaus. Da hat es schon eines: Wieso nicht das bestehende Parkhaus unter dem Rathaus ausbauen? Die Zu- und Wegfahrt ist doch ideal. Wenn ich Stadtrat wäre, würde ich mir das ernsthaft überlegen. Zwei Geschosse Richtung Bahnhofpärkli, 100 zusätzliche Plätze würden da schon viel bringen. Damit könnte man die oberirdischen Parkplätze in der Nachbarschaft, deren Aufhebung geplant ist, in zumutbarer Gehdistanz in den Untergrund verlegen. Das würde auch das Problem des unsäglichen Suchverkehrs in den Nebengassen zwischen der Post- und der Bahnhofstrasse lösen.

Gibt’s noch andere Orte, an denen sie sich Neu- oder Ausbauten vorstellen können?

Im Bereich der Innenstadt ist die Situation auf dem Spelteriniplatz aus meiner Sicht unbefriedigend. Wieso hier nicht mit einer zweigeschossigen Parkgarage in den Untergrund gehen? Dafür könnte man den Platz darüber quasi als Verlängerung des Stadtparks grün und vielfältig nutzbar gestalten, so dass er für den Circus Knie und die Jahrmärkte genutzt und für den Rest des Jahres als Freifläche fürs Quartier dienen könnte.

Wäre das ein Projekt für die City Parking AG?

Das wäre vertieft zu prüfen. Wir reissen so ein Projekt aber sicher nicht an. Wenn die Stadt von sich aus aktiv würde und auf uns zukäme, würden wir uns das aber sicher überlegen.

Ein altes Thema: Wohin mit den Autos, um den Spelteriniplatz fürs Quartier, den Circus Knie und die Jahrmärkte umzugestalten? Ist der Bau einer Tiefgarage, wie Elmar M. Jud vorschlägt, eine Lösung? Bild: Hannes Thalmann (1.11.2004)

Und was halten sie von der im Wahlkampf 2020 geäusserten Idee, Zentren und Strassen in den Quartieren durch Parkhäuser zu entlasten? Wäre das ein neues Geschäftsfeld für die City Parking AG?

Solche kleineren Quartierparkhäuser fände ich prüfenswert. Aus meiner Sicht ist das aber keine Aufgabe für einen Parkhausbetreiber. Das müsste man wohl eher dezentral jeweils für mehrere Liegenschaften zusammengefasst planen. Das bräuchte allerdings die Zustimmung aller Grundeigentümer. Und es ginge wohl auch nicht ohne eine Mitfinanzierung durch die Stadt aus der Spezialfinanzierung für Parkplätze.