Parkplätze Beim grössten St.Galler Parkhausbetreiber geht eine Ära zu Ende: Elmar M. Jud tritt nach 29 Jahren im Verwaltungsrat zurück Nach 2002 ist die City Parking St.Gallen AG massiv gewachsen. Heute ist sie die mit Abstand grösste Parkhausbetreiberin der Stadt St.Gallen. Das Unternehmen ist wirtschaftlich eine Erfolgsgeschichte. Mit dem Rücktritt von Elmar M. Jud Mitte Juni geht eine Ära zu Ende. Reto Voneschen 07.05.2021, 05.00 Uhr

Cityparking-Verwaltungsratspräsident Elmar M. Jud bei der Eröffnung des frisch sanierten Parkhauses Burggraben.

Bild: Michel Canonica (5.12.2019)

Die City Parking St.Gallen AG ist mit 1'525 Parkplätzen die grösste Parkhausbetreiberin der Kantonshauptstadt. Und heute Freitag wird sie auf den Tag 50 Jahre alt. Gefeiert wird das wegen der Pandemie erst im Herbst. Gegründet wurde die Parkgarage AG, wie das Unternehmen bis 2006 hiess, am 7. Mai 1971. Die erste Generalversammlung fand am 21. Juni jenes Jahres statt. Damals hielt die Stadt 48 Prozent des Aktienkapitals; heute sind es noch 40 Prozent.

Strassen und Parkplätze für die Grossstadt St.Gallen

Die Wurzeln der City Parking AG gehen allerdings noch weiter zurück: 1965 erliess der Grosse Gemeinderat, der seit 2005 Stadtparlament heisst, den Generalverkehrsplan. Er skizzierte nicht nur das Strassennetz für eine autogerechte Stadt St.Gallen mit einer Bevölkerung von über 100'000 Personen, er umfasste bereits auch das grundsätzlich bis heute gültige Konzept, die oberirdischen Parkplätze in der Altstadt durch einen Ring von Parkhäusern mit insgesamt bis zu 3000 unterirdischen Parkplätzen darum herum zu ersetzen.

Direkter Auslöser für die Gründung der gemischtwirtschaftlichen Parkgarage AG war der Bau des Parkhauses am Brühltor. Der Planungskredit dafür wurde 1968, der Projektierungskredit 1970 gesprochen. Der Spatenstich erfolgte am 8. November 1971, die Eröffnung am 1. Dezember 1973. Damals konnte man für fünfzig Rappen anderthalb Studen parkieren. Gebaut wurde das Parkhaus von der Stadt, bezahlt und betrieben dann von der Parkgarage AG.

Von 422 auf 1'525 Parkplätze gewachsen

Seither ist das Unternehmen stark gewachsen. Die Expansion von 422 auf 1'525 Parkplätze wurde ab dem Jahr 2002 geplant und realisiert. Das Parkhaus Brühltor wurde erweitert (Inbetriebnahme 29. April 2006). Neu gebaut wurden das Cityparking Stadtpark unter dem Athletikzentrum (Eröffnung 1. Dezember 2006) und das Cityparking Bahnhof unter dem Neubau der Fachhochschule (Eröffnung 1. Oktober 2012).

Wer erinnert sich noch? Früher lag die Ausfahrt des Parkhauses Brühltor an der Museumsstrasse. Die ausfahrenden Autos wurden durch ein Wohnquartier geleitet. Mit der Erweiterung wurde dieses Problem 2005/2006 mit der Ein-/Ausfahrt an der Torstrasse gelöst. Bild: Sandra D. Sutter (7.1.2004)

Kaufen und sanieren konnte die City Parking AG zudem das Parkhaus Burggraben (Wiedereröffnung im Dezember 2019). Nicht realisiert wurde das Parkhaus Schibenertor; das entsprechende Projekt wurde im Mai 2017 nach langen öffentlichen Diskussionen aufgegeben. Verzichtet hat die City Parking AG aus wirtschaftlichen Überlegungen auf eine Investition ins derzeit im Bau stehende Parkhaus UG25.

Präsident Elmar M. Jud hört nach zwanzig Jahren

Die Expansionsphase der City Parking St.Gallen AG dürfte damit auf längere Sicht hinaus abgeschlossen sein, wie Verwaltungsratspräsident Elmar M. Jud im Interview erläutert. Im 50. Jubiläumsjahr kommt es jetzt aber auch noch zum Ende einer Ära: Nach 29 Jahren im Verwaltungsrat, 20 davon als Präsident, tritt Elmar M. Jud nämlich auf die GV vom 14. Juni aus diesem Gremium zurück. Gestern Donnerstag leitete er seine letzte Verwaltungsratssitzung; es war die 95.

Als Nachfolger an der Spitze der City Parking AG vorgeschlagen ist der heutige Verwaltungsratssekretär Thoms Schönenberger. Ebenfalls aus dem Verwaltungsrat ausscheiden wird nach 15 Jahren Hans-Jürg Bernet. Seine Nachfolge soll Sibylle Jung antreten, die Inhaberin einer St.Galler Kommunikationsagentur.