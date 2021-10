Parkleitsystem Beim St.Galler Hauptbahnhof hat es neu Parkplatzsensoren – das Tiefbauamt möchte sie bei erfolgreichem Probelauf auch für die Ampelsteuerung einsetzen Das Tiefbauamt der Stadt St.Gallen startet einen Probelauf für Verkehrssensoren. Am Donnerstagmorgen wurden 13 Sensoren der LTS AG beim Hauptbahnhof verbaut. Dinah Hauser 07.10.2021, 19.00 Uhr

Die Verantwortlichen der LTS AG und der VR AG begutachten den Einbau der Sensoren. Von Links: Roger Leemann, Geschäftsleiter der VR AG, Thomas Langer und Emanuell Tomes, Co-Gründer der LTS AG, und Hartmut Reuter, Verwaltungsrat der LTS AG. Bild: Dinah Hauser

Beim St.Galler Hauptbahnhof wird am Donnerstagmorgen gebohrt. 13 öffentliche Parkplätze erhalten 6,5 Zentimeter tiefe Löcher von 17 Zentimeter Durchmesser. Hier werden im Auftrag des städtischen Tiefbauamts Sensoren der im thurgauischen Aadorf ansässigen LTS AG eingelassen.

Das Unternehmen hat die ersten Sensoren vor drei Jahren in Zürich für Verkehrsmessungen auf Strassen getestet. Die Bewährungsprobe mit bis zu 21'000 Fahrzeuge pro Tag haben die Sensoren bestanden. «Es ist eine Kombination aus Magnet- und Radartechnologie», sagt Emanuell Tomes. Vor vier Jahren hat er mit Thomas Langer das Unternehmen gegründet. Mit der Kombination der beiden Technologien sei der Sensor weniger störungsanfällig für externe Einflüsse und damit genauer als herkömmliche – etwa bei Schnee oder wenn daneben noch Trams vorbeifahren, sagt Tomes. Die Sensoren sind auch bereits international in Deutschland und in Estland im Einsatz.

Mitarbeiter der Spaltenstein Gartenbau AG bereiten den Einbau der Sensoren vor. Dafür ... Bild: Dinah Hauser ... muss an diesem nassen Morgen erst der Asphalt mittels Brenner getrocknet werden. Bild: Dinah Hauser So sieht dann das vorbereitete Loch aus. Die Weisse Folie dient zum Schutz des Asphalts. Bild: Dinah Hauser Insgesamt werden 13 Sensoren in den Boden eingelassen. Bild: Dinah Hauser Damit die Sensoren eben liegen, ist Millimeterarbeit erforderlich. Damit ... Bild: Dinah Hauser ... die Sensoren dann im Boden halten, wird eine schwarze Zwei-Komponenten-Gussmasse verwendet. Anschliessend ... Bild: Dinah Hauser ... wird der Sensor im Loch platziert und die Halterung mit einem Stein beschwert. Ist die Masse getrocknet und die Folie entfernt, ... Bild: Dinah Hauser ... sieht das Resultat so aus. Zum Vergleich: Ein Sensor passt gut in die Hand einer erwachsenen Person. Bild: Dinah Hauser

Mit dem Einbau in St.Gallen macht die LTS die Kooperation mit der VR AG mit Sitz in Schlieren öffentlich. Diese ist vornehmlich in der Deutschschweiz im Bereich der Verkehrsregelungstechnik tätig und führend in der Entwicklung sowie der Herstellung von Lichtsignalanlagen und Steuergeräten. Derzeit laufe ein weiteres gemeinsames Projekt in der Stadt Bern.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Laut VR-Geschäftsleiter Roger Leemann sind die von der LTS entwickelten Sensoren neuartig in der Ausführung und bieten Vorteile. Für die Lichtsignalsteuerung sind in der Schweiz bisher vorwiegend Induktionsschleifen im Asphalt verbaut. Sie verlaufen über die ganze Fahrbahnbreite und müssen durch eine teure Rohranlage verkabelt werden. Reparaturen bedingen somit eine grössere Baustelle. Die Sensoren von LTS hingegen bedürfen nur einem Loch und ein paar Minuten für die Wartung. Und: Sie lassen sich wie die Induktionsschleife mit der Lichtsignaltechnik verbinden und ermöglichen so eine dem Verkehr angepasste Ampelsteuerung.

Die Spaltestein Gartenbau AG aus Bassersdorf führt am Donnerstagmorgen die Arbeiten aus – die Partnerfirma der VR AG. Die Sensoren werden erst ausgerichtet und danach mit einer schwarzen Zwei-Komponenten-Gussmasse im Asphalt verankert. In St.Gallen kommen nun LTS-Sensoren der 3. Generation zum Einsatz. «Sie sind Modular aufgebaut und können innert Minuten ausgetauscht werden – wie eine Patrone beim Drucker», sagt Langer. Zudem seien sie energieautark und werden unter anderem über die im Sensor verbauten Solarzellen mit Strom versorgt. Beim Hauptbahnhof übermitteln sie die Belegungsdaten an die neue Anzeigetafel, die von der St.Leonhard-Strasse her sichtbar ist. Möglich wäre so ein stadtweites Verkehrsleitsystem und Parkplatzmanagement.

Die Sensoren schicken die Daten an die Anzeigetafel, wo dann ersichtlich ist, wie viele Parkplätze noch frei sind. Bild: Reto Martin

Unabhängig vom städtischen Parkleitsystem

Die Stadt St.Gallen verfolgt schon seit 2017 ein Projekt zum sogenannten Smart Parking. Dazu hat die Stadtpolizei St.Gallen verschiedene Sensoren getestet, rund 2000 Orte besichtigt, dokumentiert und analysiert. Je nach Standort sind Boden- oder Radarsensoren vorgesehen, ist von Polizeisprecher Roman Kohler zu erfahren.

Warum setzt nun die Stadt andere Bodensensoren beim Hauptbahnhof ein? Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr und stellvertretende Stadtingenieur beim Tiefbauamt, gibt Antwort. «Das Tiefbauamt möchte solche Sonden auch für den rollenden Verkehr zur Steuerung der Lichtsignalanlagen testen.» Bewährt sich der LTS-Sensor, könnte er künftig auch für St.Galler Lichtsignalanlagen zum Einsatz kommen. Es sei daher ein Bewährungstest für dieses System, jedoch nicht für das Projekt Smart Parking. Die beiden Projekte liefen unabhängig voneinander.