Parkgeld bezahlt und doch gebüsst: St.Galler ist enttäuscht

PARKING Parkgeld bezahlt und trotzdem gebüsst: Der enttäuschte Parkierer, der bei der St.Galler Stadtpolizei Diskussionsbereitschaft vermisst Pius Küng hat für seinen Parkplatz bezahlt, nur für den falschen. Die Polizei hat ihn deshalb gebüsst. Und lässt nicht mit sich diskutieren. Diana Hagmann-Bula 03.07.2021, 05.00 Uhr

Pius Küng am Oberen Graben: Hier hat er sein Auto parkiert, jedoch aus Versehen für eine andere Zone per App bezahlt. Und dann wollte er mit der Stadtpolizei über seine Busse diskutieren. Ohne Happy End. Bild: Tobias Garcia

Kann nicht sein. Das denkt sich der St.Galler Pius Küng am Abend des 22. Juni, als er in sein gegenüber dem «Seeger» parkiertes Auto steigen will. Da hatte er die Parkgebühren per App bezahlt und nun liegt da trotzdem ein Bussenzettel. 40 Franken soll er bezahlen. Ärger steigt im 73-Jährigen auf. Einen Tag später ist der Ärger noch grösser.

Der Unternehmer, der Businesspläne und Geschäftsstrategien für Firmen ausarbeitet, hat unterdessen bei der Stadtpolizei nachgefragt, ob sie sich denn nicht vielleicht geirrt und ihn zu Unrecht gebüsst habe. Nein, lautet die Antwort. Schriftlich teilt man Küng mit:

«Sie haben beim Parkplatz Oberer Graben parkiert. Bezahlt haben Sie jedoch für den Parkplatz Blumenberg. Das ist der Fehler. Daher ist die Busse berechtigt.»

Und: «Falls Sie nicht einverstanden sind, können Sie, nachdem das ordentliche Verfahren eingeleitet worden ist, bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Einsprache erheben.»

Pius Küng wird nicht gerichtlich vorgehen. «Dafür ist mir meine Zeit und die des Rechtsanwaltes zu schade», sagt er. Er stehe zu seinem Fehler.

«Ein Missgeschick. Ich habe Zone 19 statt 17 eingetippt. Ich habe keine Vorteile für mich herausschinden wollen.»

Küng stört die «sture Anwendung». Und er bedauert, dass die Polizei zu keiner Diskussion bereit ist. «Wenn jemand absichtlich mehrere Male so vorgeht, hätte sie recht. Aber nicht in meinem Fall.»

Ein Fall, der selten vorkommt

Will man die Parkgebühr mit der von Küng verwendeten App Parkingpay bezahlen, ploppt eine Liste mit den umliegenden Parkzonen auf. Am Oberen Graben steht die 17, die richtige Zone, zuoberst. Die 19, die Küng ausgewählt hat, folgt gleich darunter, wie der Selbstversuch zeigt. Wie leicht kann man sich vertun? Nachfrage bei der Digitalparking AG, welche die Parkingpay-App betreibt.

«Herr Küng ist bestimmt nicht die erste Person, der das passiert ist. In absoluten Zahlen kommt das aber selten vor», sagt Reto Schläpfer, Chief Technology Officer (CTO) bei Digitalparking. 70'000 Transaktionen zählt das Unternehmen schweizweit pro Tag per Parkingpay und Twint.

Alltäglich seien solche Beschwerden dennoch nicht, so Schläpfer. «Zu einem Fall werden sie ohnehin nur, wenn die Polizei kontrolliert und strikt bleibt.» Häufiger als die unkorrekte Zone werde das Kennzeichen falsch eingegeben. Jenes des Firmen- statt Privatwagens etwa. Solche Vertipper liegen gemäss Schläpfer in der Sache der Natur.

«Wir stellen fest, dass viele Menschen beim Parkieren in Gedanken anderswo sind.»

Schon an der bevorstehenden Sitzung oder ohnehin in Eile und deshalb weniger aufmerksam.

Der 73-Jährige hat sich in der Parkingapp Parkingpay in der Zone vertan. «Aus Versehen», sagt er. Bild: Tobias Garcia

Ungenaue Geodaten und Zone an Zone

Nicht immer steht in der Auswahl aber jene Zone zuoberst, in der man sich gerade befindet. «Nur in 80 bis 85 Prozent der Fälle ist die oberste Zone auch die richtige», bestätigt Schläpfer von Digitalparking. Dann müsse der richtige Ort auf dem Bildschirm zuerst gesucht werden. «Wir können nichts dagegen unternehmen. Die Geodaten der Handys sind noch zu ungenau.»

Hinzu komme, dass in manchen Städten verschiedene Parkzonen nahe beieinander liegen würden. «Auf der linken Seite der Strasse liegt eine andere Zone als auf der rechten.» Gemäss Schläpfer gehen die Polizeikorps in der Schweiz unterschiedlich um mit solchen Fällen.

«Tourismusregionen geben sich eher kulanter. Städte, wo die Parkplätze knapp und Autos im Zentrum nicht gern gesehen sind, sind eher wachsam. Die Busse hat manchmal fast schon eine politische Aussage.»

Man fragt sich, ob das digitale Bezahlen des Parkplatzes nun eine Erleichterung ist oder eine Bürde. Die Vorteile: Nicht mehr mühsam nach Münzen im Portemonnaie suchen und dann doch zu wenig dabei haben. Ausserdem bezahlt man per App nur noch jene Parkzeit, die wirklich beansprucht wird. Dauert ein Geschäftstermin weniger lange als erwartet, drückt man auf dem Display einfach den Stopp-Knopf.

Der Nachteil: sich in der Eile vertippen. Doch auch auf der alten guten Parkuhr konnte das passieren. Wie schnell ist doch Parkplatznummer 3 statt 4 gedrückt. «Ob Parkuhr oder App: Es liegt in der Verantwortung der Nutzerin oder des Nutzers, die Parkzeit richtig zu lösen», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen.

Strikte Polizei, aber Einsprache möglich

Das gelte auch im beschriebenen Fall. Die Parkgebühren seien zwar in beiden Zonen gleich hoch, in der parkierten Zone, dem Oberen Graben, dürfe ein Wagen aber nur eine Stunde stehen bleiben, in der bezahlten Zone, dem Blumenbergplatz, hingegen drei Stunden. «Man kann also länger lösen als tatsächlich möglich», sagt Widmer.

Die Anzahl solcher Vorkommnisse sei sehr klein. In früheren Fällen habe die Stadtpolizei jedoch festgestellt, dass teils wissentlich die falsche Parkzone eingegeben worden sei, um sich Vorteile zu verschaffen.

«Deshalb halten wir an der grundsätzlichen Handhabung fest und teilen Bussen aus. Wer sich ungerecht behandelt fühlt, kann Einsprache erheben.»

Bei der Staatsanwaltschaft, aus dem Ordnungsbussenverfahren wird dann ein ordentliches Verfahren. Gut möglich, dass das Betroffene abschreckt und die Gegenwehr erstickt. «So etwas frustriert», sagt Pius Küng. Er wird bezahlen. «Auch wenn ich das Ganze nicht verstehe.»