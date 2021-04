Parkierungsreglement «Eine Farce», «Es wäre falsch, diese Vorlage zu bekämpfen»: Das sagen die Gossauer Parteien zur geplanten Gebührenpflicht für grössere Parkierungsanlagen Der Gossauer Stadtrat will, dass private, öffentlich zugängliche Parkierungsanlagen ab 50 Parkfeldern künftig kostenpflichtig sind. Während SP und Flig dieses Vorhaben begrüssen, lehnt die SVP dieses bestimmt ab. Stadträtin Gaby Krapf sagt: «Uns ist bewusst, dass die Gebührenpflicht nicht nur Begeisterung auslösen wird.» Perrine Woodtli 23.04.2021, 19.00 Uhr

Die Parkplätze vor der Migros Gossau befinden sich seit einigen Jahren in der Erweiterten Blauen Zone. Bild: Ralph Ribi

In Gossau gibt es mehrere öffentlich zugängliche, private Parkierungsanlagen. Wer heute dort parkiert, kann dies an vielen Orten gratis tun. Das soll sich nun aber ändern. Grössere öffentlich zugängliche Parkierungsanlagen von Einkaufs-, Sport- und Freizeitzentren sollen künftig gebührenpflichtig sein. Das hat der Stadtrat kürzlich mitgeteilt.

Konkret sieht er eine Bewirtschaftungspflicht bei Anlagen vor, die über 50 Parkfelder bieten. Der Stadtrat beantragt dem Parlament eine entsprechende Ergänzung des Parkierungsreglements. Von der Neuerung nicht betroffen wären die Parkplätze von kleineren Detailhandelsgeschäften und Restaurants.

Ungleichbehandlung zwischen den Anlagen

Das Stadtparlament hatte 2016 einstimmig das Stadtentwicklungskonzept erlassen. In diesem ist eine verstärkte monetäre Bewirtschaftung von Parkplätzen festgehalten. Diesen Auftrag möchte der Stadtrat nun umsetzen, sagt Stadträtin Gaby Krapf-Gubser. Der Stadtrat habe das Thema 2019 das erste Mal diskutiert. Krapf sagt:

Gaby Krapf-Gubser, Stadträtin und Departementsvorsteherin Bau Umwelt Verkehr. Bild: PD

«Dabei haben wir schnell gesehen, dass es heute eine Ungleichbehandlung zwischen bestehenden und neuen Parkierungsanlagen gibt.»

Werde heute eine grössere Anlage gebaut, die Mehrverkehr generiert, werde im Rahmen des Sondernutzungsplans eine Bewirtschaftungspflicht festgehalten. Das sei etwa bei der geplanten Zentrumsüberbauung in Arnegg der Fall. Auf bestehende Anlagen hingegen könnten Parkplätze weiterhin gratis sein.

«Das ist nicht gerecht», sagt Krapf. «Wir haben uns deshalb dazu entschieden, das Parkierungsreglement zu ergänzen, um eine Grundlage zu schaffen, die auch die bestehenden Anlagen in die Pflicht nimmt.» Für die Umsetzung der Gebührenpflicht sieht der Stadtrat eine Übergangsfrist von drei Jahren vor.

Gebührenpflicht soll sich auf das Mobilitätsverhalten auswirken

Von der Regelung wären Parkierungsanlagen mit mindestens 50 Parkfeldern betroffen. Wieso genau 50? Der Stadtrat habe sich erkundigt, wie andere vergleichbare Städte dies regeln, sagt Krapf. Man habe schliesslich eine Zahl festgelegt, die einen merklichen Mehrverkehr generiere. 50 Parkplätze würden täglich zwischen 400 und 600 Fahrbewegungen auslösen. «Die Bewirtschaftung dieser Parkplätze ist eine verkehrsplanerische Pushmassnahme und trägt zur Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf den ÖV und den Fuss- und Veloverkehr bei.»

Natürlich könnte man auch bereits ab einer kleineren Anzahl Parkplätze eine Bewirtschaftungspflicht fordern, sagt Krapf.

«Dem Stadtrat ist jedoch bewusst, dass diese Gebührenpflicht nicht nur Begeisterung auslösen wird.»

Deshalb habe man sich auf eine Zahl geeinigt, die mehrheitsfähig sei. Neu betroffen von der Regelung wären laut Krapf zehn Anlagen, unter anderem jene von Migros, Center Moos, Landi und Walter-Zoo.

SP will noch konsequentere Lösung

Kurz nachdem die Stadt über die Gebührenpflicht informiert hatte, meldete sich die SP Gossau-Arnegg. Die Partei begrüsse es, dass der Stadtrat diese Parkplätze nun bewirtschaften wolle, hiess in einer Mitteilung. Dieser Schritt sei überfällig.

Die Sozialdemokraten finden jedoch, dass die Vorlage «ambitionierter und konsequenter» ausgestaltet sein müsste. Die Gebührenpflicht solle nicht erst ab 50 Parkplätzen eingesetzt werden, sondern spätestens ab 20. Für die Umsetzung brauche es zudem nicht drei Jahre, ein Jahr reiche. Weiter müsse die Bewirtschaftungspflicht ab der ersten Minute gelten.

Gaby Krapf begründet die dreijährige Frist damit, dass die betroffenen Unternehmen durch die neue Regelung neue Infrastruktur anschaffen müssten, etwa Parkuhren. Weiter sehe die wirtschaftliche Situation aufgrund der Coronapandemie derzeit nicht rosig aus, weshalb man den Unternehmen diese «grosszügige Frist» gewähre.

Zur Bewirtschaftungspflicht ab der ersten Minute sagt sie, dass diese im Rahmen der parlamentarischen Beratung für das Parkierungsreglement gescheitert sei. Die ersten 30 Minuten bleiben weiterhin überall gratis. Pro Stunde kostet ein Parkplatz einen Franken. Die Parkgebühren gehen an den Eigentümer der Anlage.

«Jenseits des guten Menschenverstands»

Ganz anderer Meinung als die SP ist – wenig überraschend – die SVP. Die Partei lehne die Bewirtschaftungspflicht kategorisch ab, sagt Ortsparteipräsident Andreas Oberholzer. «Es ist eine Farce, dass aufgrund von linken Vorstössen nun das Reglement angepasst werden soll.» Das Parlament habe 2019 den Nachtrag zum Parkierungsreglement abgesegnet, der unter anderem vorsah, dass für den Gebührentarif der Stadtrat zuständig ist. «Lassen wir es so, wie es ist. Ich sehe nicht auch nur einen Grund, weshalb wir das Reglement anpassen sollten.»

Andreas Oberholzer, Parteipräsident SVP Gossau-Arnegg. Bild: PD

Dass man Detailhändler und Private wie den «Freihof» oder den Walter-Zoo dazu auffordere, ihre Parkplätze kostenpflichtig anzubieten, sei «jenseits des guten Menschenverstands». Vor ein paar Monaten noch habe die SP für Coronagutscheine für das Gewerbe Werbung gemacht.

«Jetzt dreht sie dem Gewerbe das Messer im Rücken noch um.»

Neue Regelung schade dem Gewerbe nicht

Anders tönt es bei der Flig. Man befürworte die Vorlage des Stadtrates, müsse an der Fraktionssitzung aber noch die Details besprechen, sagt Fraktionspräsident Stefan Harder. Die Forderungen der SP erachte man aber nicht als zielführend. «Ich denke, dass beispielsweise die Frist von drei Jahren ein guter Vorschlag ist.»

Stefan Harder, Fraktionspräsident Flig Gossau. Bild: PD

Die ganze Bevölkerung wolle weniger Verkehr und ein besseres Klima. Mit der Gebührenpflicht könne man einen kleinen Teil dazu beitragen. Das Stadtentwicklungskonzept sei 2016 zudem einstimmig erlassen worden. Es wirke unglaubwürdig, wenn man im Nachhinein nun regelmässig Nein dazu sage.

«Es wäre daher völlig falsch, die Bewirtschaftungspflicht zu bekämpfen.»

Wenig überraschend male die SVP den Teufel an die Wand, weil sie gravierende wirtschaftliche Folgen für das Gewerbe und die Bürger befürchte, sagt Harder. Dem müsse man entgegenhalten, dass es sich bei den meisten Unternehmen, die von der neuen Regelung betroffen wären, um Milliardenkonzerne handle. Harder erwähnt etwa Migros, Coop, Aldi und Lidl. Beim «Freihof» oder beim Walter-Zoo sei es etwas anderes, aber auch dort bezweifle er, dass deswegen weniger Gäste kommen werden.

«Ich glaube, die Auswirkungen werden völlig überschätzt.»

Am Mittwoch hatte sich «Freihof»-Geschäftsführer Victor Ledergerber auf «Gossau24.ch» geäussert. Der «Freihof» werde sich mit allen rechtlichen Möglichkeiten gegen die Bewirtschaftungspflicht wehren. Die Forderungen der SP seien absurd. Die Partei solle sich lieber dafür einsetzen, dass das Niederdorf einen Anschluss an das Busnetz erhalte. Dieser Einsatz wäre gewinnbringender als die Verkehrsverhinderungspolitik. Dazu sagt Harder: «Ledergerbers Forderung nach einem Bus ins Niederdorf stösst bei uns auf offene Ohren. Leider gibt es auch ÖV-Verhinderer, und zwar die SVP.»

Vor dem «Freihof» hat es 115 Parkplätze. Bild: Ralph Ribi

«Absolut verständlich, dass es einen Aufschrei gab»

Bei der FDP Gossau-Arnegg heisst es, man befinde sich noch im Meinungsbildungsprozess, teilt Parteipräsident Andrin Fröhlich mit. «Momentan prüfen wir die Vorlage, die dann in der Fraktionssitzung von kommender Woche vertieft besprochen wird.»

Andrin Fröhlich, Parteipräsident FDP Gossau-Arnegg. Bild: PD

Die FDP setze alles daran, den Wirtschaftsstandort Gossau zu stärken und optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Zudem liege ein weiterer strategischer Schwerpunkt in der Förderung eines Gesamtverkehrskonzeptes. «Die Absichten des Stadtrates müssen also zwingend vor diesem Hintergrund geprüft werden», so Fröhlich.

«Es ist absolut verständlich, dass es aufgrund dieser Vorlage einen Aufschrei im Gewerbe und bürgerlichen Lager gab.»

Die CVP Gossau-Arnegg konnte diese Woche noch keine Auskunft geben. Parlamentsgeschäfte würden zuerst in der Fraktion besprochen, teilt Parteipräsidentin Ruth Lehner mit. Die Sitzung sei noch ausstehend.