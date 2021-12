Pietro Cappelli: Der St.Galler Kultbäcker im Panettone-Stress

Panettone-Wahnsinn Ansturm auf St.Galler Panettone von Bäcker Pietro Cappelli: «So eine stressige Weihnachtszeit mache ich nicht mehr mit» Seit der St.Galler Bäckermeister Pietro Cappelli kürzlich fünf weitere Goldmedaillen abgeräumt hat, wollen noch mehr Leute seinen Panettone essen. Der Chef muss aufgrund der hohen Nachfrage viele Absagen erteilen - und leidet unter Stress. Melissa Müller Jetzt kommentieren 17.12.2021, 17.10 Uhr

Viel Butter, viel Eigelb und ein saurer Vorteig: Der St.Galler Pietro Cappelli verarbeitet täglich bis zu 900 Kilo Panettoneteig. Bild: Michel Canonica

Das Handy von Pietro Cappelli klingelt im Minutentakt. «Nein, wir liefern keine Panettone mehr aus», sagt der Bäckermeister. «Wenn Sie noch einen wollen, müssen Sie zu uns in den Laden kommen.» Der Online-Shop ist aufgrund der grossen Nachfrage geschlossen.

Vor der «Fabbrica del Panettone» im Quartier Linsebühl bildet sich eine Menschentraube. Es duftet nach Vanille. Kundinnen kommen mit prallen Tüten aus dem Laden und verstauen ihre Beute im Kofferraum. Ein eleganter Herr fragt den Bäcker: «Sind Sie Herr Cappelli? Ich wollte den Maestro schon immer einmal persönlich sehen.»

Wie jedes Jahr ist St.Gallen im Panettonerausch - aber diesmal ist es besonders heftig. Im November hat Pietro Cappelli an der Swiss Bakery Trophy für seine Panettone-Spezialitäten fünf Goldmedaillen, einmal Silber und einmal Bronze abgeräumt. «Bravo, sehr fein, speziell, ausgezeichnet», lobte die Jury den fruchtig-leichten Mandarinen-Panettone und vergab 100 Punkte. Seither ist die Nachfrage noch einmal gestiegen. Medien aus der ganzen Schweiz berichten über den «St.Galler Panettone-Papst».

Jeden Tag bis zu 900 Kilo Teig verbacken

Cappelli wiegt jede Mischung im Voraus ab und kandiert die Früchte von Hand. «Ich habe noch nie so viel Mandarino vorgekocht und passiert, für etwa 1000 Kilo Teig. Als hätte ich es geahnt», sagt Cappelli. Und: «Wir mussten die Produktion um 20 Prozent herauffahren». 700 bis 900 Kilo werden in der «Fabbrica» in der Hochsaison pro Tag frisch verbacken. Im Team packt Bäckerkollege René Wernli mit an, der bis 2017 eine Bäckerei in St.Fiden betrieben hat.

Es gibt 15 Sorten, darunter Marroni, Apfel-Zimt, Birnen-Schokolade, Caramel, Kaffee oder Zitrone. Die beliebteste Sorte ist mit Pistazien. «Ausgerechnet dieser Panettone gibt am meisten zu tun, wegen der weissen Schokoladenglasur», sagt der Panettone-König. Die Leute reissen sich die hellgrünen Hefekuchen aus der Hand.

«Um Hamsterkäufe zu vermeiden, geben wir nur noch zwei Pistazien-Panettoni pro Person ab.»

Der Chef springt zwischen Backstube und Laden hin und her, organisiert da noch ein paar Kilo Rosinen, hilft dort den Chauffeuren beim Einladen, gibt seien italienischen Mitarbeitern noch eine Anweisung: «Dai! Venti pezzi!» Fünf Frauen, einige aus Cappellis sizilianischer Verwandtschaft, verpacken die Weihnachtskuchen im Akkord mit Folie und bunten Schleifen.

Die frisch gebackenen Hefekuchen werden von fünf Frauen verpackt. Bild: Michel Canonica

Die Weihnachtsproduktion hält den 61-Jährigen das ganze Jahr über auf Trab. Es geht schon im Januar los mit den Bestellungen. Viele Firmen, die ihre Weihnachtsessen absagen mussten, kommen kurzfristig auf die Idee, ihren Mitarbeitenden Panettone zu verschenken. Da könne er leider nicht weiterhelfen, sagt Cappelli. «Dafür sind wir zu klein. Ich habe täglich Anfragen, muss aber 90 Prozent davon absagen.» Eine Ausnahme macht er für das Weingeschäft Martel, das den Panettone zusammen mit dem Süsswein Moscato verkauft. Oder für eine 94-jährige Frau aus Basel, die ihn angerufen hat. Sie sei schlecht zu Fuss, könne nicht nach St.Gallen kommen.

Papiermangel und teurere Lebensmittel

Die Pandemie macht es nicht einfacher: Weltweite Probleme mit stockenden Lieferketten erfassten auch die Backbranche und führten zu Preisaufschlägen, etwa bei Nüssen und Mehl. «Ich hatte Mühe, alles zusammenzubringen. Sogar die Papierbackformen für die Panettoni waren schwer zu bekommen.» Aufgrund des Papiermangels konnte er keine roten Schachteln auftreiben.

Cappelli könnte sich auf Grossaufträge konzentrieren und sich eine goldene Nase verdienen. «Das ist aber nicht meine Philosophie.» Er will nicht, dass die ganze Ware durch Reservationen weg geht und die Leute im Laden vor leeren Regalen stehen. «Sonst verliert das Ganze sein Charisma. Sinn und Zweck ist ja, dass die Leute hierher kommen. Das gehört dazu!» Cappelli mag die direkte Begegnung, er ist kein Fan von Online-Shopping. Man werde dadurch nur fauler.

Wenig Schlaf, viel Adrenalin

Er wolle «lieber zehn zufriedene Kundinnen und Kunden als einen Zufriedenen und neun Unzufriedene». Anders formuliert: Cappelli will alle glücklich machen. Das fordert seinen Tribut. «Ich schlafe keine fünf Stunden im Tag. Bin immer in Alarmbereitschaft.»

Ewig könne das so nicht weitergehen. «Noch so eine hektische Weihnacht mache ich nicht mit.» Was sagt Frau Cappelli dazu, die im Hintergrund die Rechnungen schreibt? «Sie sagt: Das hast du dir selbst eingebrockt», sagt der Bäcker und lacht.

«Unsere Zeit ist abgelaufen. Wir haben unsere Arbeit geleistet.»

Darum müsse eine neue Lösung her. Cappelli hat diverse Anfragen, sagt aber: «Solange ich noch Kraft zum Panettonebacken habe, wird eine komplette Übernahme nicht möglich sein.»

Er prüfe drei Optionen. Sein grösstes Anliegen sei, dass die Produktion in St.Gallen bleibt. Und er mehr Zeit für Hobbys hat, wie Velofahren und Stand-up-Paddling an seinem zweiten Wohnsitz direkt am Bodensee. «Ich komme ja vom Meer.» Und wie feiert er Weihnachten? «Todmüde.»

