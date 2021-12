Massentest an Primarschule St.Georgen nach Coronaausbruch

Pandemie «Wir retten uns knapp in die Weihnachtsferien»: An zwei St.Galler Primarschulen werden nach Corona-Ausbruch alle Schülerinnen und Schüler getestet An der Primarschule in St.Georgen und im Grossacker haben sich in den vergangenen Tagen die Coronafälle gehäuft. Die Lage spitzt sich weiter zu. Nun werden am Donnerstag in beiden Schulhäusern alle auf das Virus getestet. Eine Ausnahme, wie Martin Annen, Leiter der städtischen Dienststelle Schule und Musik, sagt. Auch nach den Ferien ist es das Ziel, dass die Schulen offen bleiben. Sabrina Manser Aktualisiert 16.12.2021, 13.52 Uhr

Sind mehr als zwei positive Fälle in einer Schulklasse bekannt, wird mit Absprache des Kantonsarztamts ein Massentest angeordnet. Bild: Severin Bigler (Brugg, 26. Mai 2021)

Juhu, bald sind Weihnachtsferien. Nur werden diese nicht für alle so feierlich sein. Denn einige Schülerinnen und Schüler dürften während den Weihnachtsferien in Quarantäne oder in Isolation sein. Wie in der ganzen Schweiz spitzt sich die Coronasituation auch an St.Galler Schulen zu. In der Primarschule in St.Georgen und im Grossacker wurden in mehreren Klassen mindestens zwei Schülerinnen und Schüler positiv getestet. Aufgrund dieser Ergebnisse ordnete das Kantonsarztamt an beiden Schulen Massentests an, wie Martin Annen, Dienststellenleiter Schule und Musik der Stadt St.Gallen, auf Anfrage bestätigt. «Heute werden die Massentests durchgeführt.»

Martin Annen, der Leiter der St.Galler Dienststelle Schule und Musik.

An den beiden Schulen gelte bis zur Ausbruchstestung sowie am Freitag eine Maskenpflicht, sagt Martin Annen. Bis die Testergebnisse vorliegen, dauert es 24 bis 48 Stunden. Am Freitag ist schon der letzte Schultag in diesem Jahr, dann sind für zwei Wochen Weihnachtsferien. Einige Kinder müssen sich also direkt in Isolation begeben. Das können einsame Festtage werden. Annen sagt:

«Dass gleich zwei ganze Schulhäuser getestet werden, ist ein Ausnahmefall.»

Aktuell würden wöchentlich fünf bis acht Ausbruchtestungen durchgeführt, jedoch nur von Klassen, nicht von ganzen Schulen. «Bisher hatten wir zum Glück keine weiteren Ausbruchsherde.» Nach einer Ausbruchstestung in einer Klasse würden meist zwei bis drei weitere Fälle aufgedeckt. Kinder und Jugendliche haben meist sehr milde Symptome, zudem ist momentan Erkältungszeit. Das mache es schwierig, zu merken, ob jemand mit dem Virus infiziert sei oder nicht.

Lage spitzt sich seit den Herbstferien zu

Wie eine Mutter, deren Kinder die Primarschule in St.Georgen besuchen, sagt, habe es in der Schule seit Wochen positiv Getestete gegeben. Ob und wann ein Ausbruchstest durchgeführt wird, ordne das Kantonsarztamt in Absprache mit der Schulleitung an, sagt Dienststellenleiter Annen. Dass die Tests erst jetzt stattfinden, habe nichts mit den Ferien zu tun.

Die Lage spitze sich schon länger zu, sagt Annen. Am Montag erhebt die Dienststelle jeweils die Fallzahlen. Am 13. Dezember wurden 103 von insgesamt 6500 Schülerinnen und Schüler sowie 17 Lehrpersonen gemeldet, die positiv auf das Virus getestet worden sind. Die 103 Fälle würden sich auf 13 Schulhäuser verteilen, an vier Schuleinheiten gebe es keine Fälle, sagt Annen. Zusätzlich befinden sich 158 Kinder sowie neun Lehrpersonen in Quarantäne.

«Seit den Herbstferien erleben wir eine stetige Zunahme der Fallzahlen», sagt der städtische Dienststellenleiter.

«Wir retten uns knapp in die Weihnachtsferien.»

Dass regelmässig Ausbruchstestungen in einzelnen Klassen durchgeführt werden, sei mittlerweile Alltag.

Parallel unterrichten

Den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten, wenn 17 Lehrpersonen in Quarantäne und neun in Isolation sind, sei eine Herausforderung. Stellvertretungen liessen sich kaum finden, sagt der städtische Dienststellenleiter Annen. «Diese Probleme herrschen momentan in der ganzen Deutschschweiz.»

Hinzu komme, dass Lehrpersonen Schülerinnen und Schüler vor Ort, aber auch jene in Quarantäne unterrichten müssen. Man stelle nicht komplett auf Onlineunterricht um. Dennoch müssen Aufträge erteilt werden, je nach Stufe geschieht dies online oder per Couvert.

«Für Lehrpersonen und die Schulleitung ist das eine riesige Belastung.»

Wie es weitergehen soll

Derzeit sind für die Volksschulen keine weiteren Schutzmassnahmen geplant, über diese würde der Kanton entscheiden. Ebenso entscheidet der Bund am Freitag über verschärfte Massnahmen. Annen sagt: «Wir haben zudem die Erfahrung gemacht, dass Ferien eine gewisse Beruhigung der Fallzahlen mit sich bringen.»

Derzeit gilt für alle Erwachsenen in den Räumen der Volksschule und für Schülerinnen und Schüler der Stufe Sek I eine generelle Maskenpflicht. Vorstellbar wären zudem repetitive Tests. Der Dienststellenleiter sagt:

«Wenn repetitive Tests gut organisiert sind und gut funktionieren, könnte das hilfreich für uns nach den Ferien sein.»

Andere Kantone wie Graubünden zeigen, dass diese Strategie durchaus erfolgreich sein kann. Derzeit setzt der Kanton aber auf Ausbruchstests und nicht auf repetitive Tests. Annen sagt: «Wir befinden uns derzeit auf dünnem Eis.» Trotzdem steht für ihn fest: «Die Schulen sollen offen bleiben.»