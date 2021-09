Pandemie «Schutzlos ausgeliefert»: Eltern und Sozialdemokraten üben Kritik an der Corona-Informationspolitik des St.Galler Schulamtes Nicht nur die SP, auch immer mehr Eltern fordern, besser über Covid-Fälle an Schulen informiert zu werden. Was die Direktion Bildung und Freizeit, die städtische Lehrersektion und andere Parteien dazu sagen. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 17.09.2021, 19.00 Uhr

Ein möglichst normaler Schulalltag für die Kinder: Dieses Ziel steht für die Stadt St.Gallen zuoberst. Nur verwirren die unterschiedlichen Massnahmen des Contact-Tracings je nach Schulstufe die Eltern.

«Hoffentlich passiert meiner Tochter nichts.» Das denkt die Mutter einer St.Galler Sekundarschülerin gerade jeden Tag. Mann und Sohn hatte es im vergangenen Herbst erwischt, sie selber hatte Glück und ist unterdessen geimpft.

«Wie kann ich meine Tochter schützen? Diese Durchseuchung von Kindern ist total unethisch. Eine Impfung für Ab-Fünfjährige ist schliesslich in Reichweite.»

Und: Sie wolle ja nicht alle Kinder zwei Jahre lang ins Homeschooling verbannen. «Ich wünsche mir nur regelmässige Reihentests. Zweimal pro Woche. Und dann muss man schnell reagieren.»

Natürlich seien die Verläufe bei Kindern oft mild, fährt sie fort. «Aber es gibt eben auch schwere Fälle, Long-Covid und durch die Kinder gefährdete Familienangehörige.» Es brauche eine strikte und offene Kommunikation, nicht nur wenn Schülerinnen und Schüler erkranken, auch wenn Lehrerinnen und Lehrer betroffen seien.

«Es bringt in einer solchen Pandemie doch nichts, zu verschweigen, wenn jemand positiv ist.»

An der Schule ihrer Kinder gebe es keinen Elternrat, an den man sich wenden könne. «Da wird man schnell zur Einzelkämpferin», sagt die Frau. Sie habe schon letzten Winter verschiedenste Stellen erfolglos angeschrieben. Noch immer fühle sie sich total im Stich gelassen. «Schutzlos ausgeliefert.»

Zu langsam testen, zu langsam informieren

An solche Stimmen wird die SP der Stadt St.Gallen gedacht haben, als sie ein Communiqué zu diesem Thema verfasst hat. «Schulen sind die neuen Coronahotspots. Kommt es an einer städtischen Schule zu einem Corona-Ausbruch, ist rasches Testen zentral, um einen längerfristigen Unterbruch der Schule zu verhindern», schreibt die Partei. Ebenso seien Eltern auf rasche und klare Information angewiesen. «Beides ist zurzeit Mangelware.»

Die Erfahrungen der letzten Wochen hätten gezeigt, dass kein stadtweit einheitliches Vorgehen im Umgang mit dem Virus an den Schulen existiere. Es sei von tagelangen Verzögerungen beim Testen zu hören. Eltern würden das Testen deshalb kurzerhand selber organisieren. Der Umgang mit dem Virus an Schulen sei eine anspruchsvolle Aufgabe, so die SP weiter. Die Stadt schiebe die Verantwortung jedoch immer wieder dem Kanton zu. «Die SP verlangt, dass sie sich dieser Verantwortung stellt.»

Angelica Schmid, SP.



«Eine neue Mutation, neue Symptome, neue Fragen. Darf ich Kinder mit Schnupfen noch in die Schule schicken oder muss ich sie schon testen?», fasst Angelica Schmid, zweifache Mutter und Vorstandsmitglied der städtischen SP, die Situation zusammen. Einige Schulhäuser hätten seit den Sommerferien mehrere Informationen zur Coronalage verteilt, andere keine. «Das verunsichert die Eltern in dieser ohnehin schwierigen Situation», sagt sie. Es brauche jetzt einen einheitlichen Weg an städtischen Schulen.

«Gute Information, die Müttern und Vätern ein gutes Gefühl vermittelt. Jenes, in guten Händen zu sein.»

Nicht nur Eltern, auch Lehrerinnen und Lehrer seien verunsichert, sagt Tamara Wenzler, Präsidentin der städtischen Sektion des kantonalen Lehrerverbands. «Wir müssen stets die Kommunikation des Kantons abwarten. Es ist auch für uns eine Herausforderung, auf dem Laufenden zu bleiben und keine falschen Informationen zu verbreiten.» Wenzler informiert sich unter dem Link: www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus/informationen-fuer-schulen.html. Eltern können die Internetseite ebenfalls einsehen.

Impffrage spaltet Lehrerteams

Tamara Wenzler, Präsidentin der städtischen Sektion des kantonalen Lehrerverbands.

Sie verstehe nicht, weshalb kurz vor den Sommerferien die unterdessen wieder eingeführte Maskenpflicht an Oberstufen und Kantonsschulen aufgehoben worden sei. «Wir hatten anfänglich eine Riesenarbeit, die Schülerinnen und Schüler daran zu gewöhnen. Nun müssen wir sie erneut davon überzeugen.» Neben kritischen Eltern, die mehr Information und Massnahmen fordern würden, gebe es auch die andere Gruppe. «Jene, die sagen: Lasst mein Kind in Ruhe. Lasst es normal leben und normal zur Schule gehen», so Wenzler. Sie unterrichtet am Oberstufenschulhaus Schönau. Ein Grossteil des Lehrerteams sei geimpft sagt sie. Die Lehrerin oder den Lehrer des Kindes fragen, ob sie oder er geimpft sei? Ein No-Go, meint Wenzler:

«Fragen kann man schon. Die Frage ist, ob man eine Antwort erhält.»

Die Impffrage entzweie gerade auch Lehrerteams. «In unserem Beruf ist es sehr wichtig, dass die Teams gut zusammenarbeiten. Das funktioniert besser, wenn man sich versteht.» Diese «Spaltung» erachtet sie als gefährlicher als die Pandemie selber. Ihre Prognose für den weiteren Schulalltag? «Es wird wohl noch lange Klassen mit vielen Kindern in Quarantäne geben. Mit häufigerem Testen liesse sich die Ausbreitung eindämmen.» Die halbe Klasse im Schulzimmer, die halbe Klasse daheim: Eine Mehrbelastung für die Lehrperson, wie Wenzler betont. «Neben der regulären Unterrichtsplanung muss auch die Betreuung der Lernenden in Quarantäne organisiert werden.»

Karin Winter-Dubs, Präsidentin der SVP-Fraktion im Stadtparlament, meint zu den Vorwürfen der SP: Diese Verunsicherung sei nicht ein Problem der Eltern und der Schule, sondern ein Problem der ganzen Gesellschaft.

«Wenn sogar der Bundesrat seine Meinung immer wieder ändert – zuerst sollen Tests ab Oktober kosten, dann vielleicht doch nicht mehr – wirkt sich das auf uns alle aus. Wir verlieren die Orientierung.»

Die Mitte sieht die Lage weniger düster als die SP

Patrik Angehrn, Die Mitte.

Patrik Angehrn, Die-Mitte-Stadtparlamentarier und Vater eines schulpflichtigen Kindes, bestätigt: «Als Eltern leben wir bezüglich Informationen zu Corona an der Schule gerade von der Hand in den Mund. Ich wünschte mir, es wird schon beim ersten Fall in der Klasse informiert, ob und wann die Klasse in Quarantäne muss.» Alles befinde sich momentan im Fluss.

Der Bundesrat beschliesst, der Kanton muss den Vollzug auf seiner Ebene definieren, die Stadt hat abzuwarten. «Wenn es deshalb bei der Information zu Verzögerungen kommt, habe ich Verständnis. Hätte man von Anfang an kommunizieren können, dann nicht.» Grundsätzlich erlebe er die städtischen Schulen jedoch als sehr bemüht, Eltern in dieser hektischen Zeit «nach bestem Wissen und Gewissen» über Covid-Ausbrüche zu unterrichten.

«Mehr ist immer möglich. So schlecht wie die SP die Lage wahrnimmt, stufe ich sie nicht ein.»

Oberstes Ziel müsse es sein, so wenig Klassen wie möglich daheim zu unterrichten. «Vor allem nach den Sommerferien hätte häufigeres Testen Sinn ergeben. Ob es sich jetzt noch lohnt? Momentan bringt Impfen ab 12 wohl mehr.»

Letzte Woche noch habe sich die Bildungskommission beim Stadtrat nach der Lage erkundigt. «Es hiess, die Fallzahlen wären leicht abnehmend. Da der Kanton die Massnahmen für die Pandemie definiere, würde sich die Stadt voll und ganz daran halten», sagt Eva Crottogini, SP-Politikerin und Präsidentin der Bildungskommission. Auch habe die Kommission nachgefragt, ob denn nicht etwa das Schularztamt die Fälle in der Stadt managen könnte. Die Antwort des Stadtrates habe gelautet: Aus Kapazitätsgründen sei dies nicht möglich.

Stadt verweist auf «sehr gefordertes» Contact-Tracing

Stadtrat Mathias Gabathuler, welcher der Direktion Bildung und Freizeit vorsteht, hätte es begrüsst, wenn sich die SP vor einer Medienmitteilung bei der Dienststelle Schule und Musik erkundigt hätte. «Die Situation ist für die gesamte Gesellschaft angespannt. Es ist deshalb darauf zu achten, dass die Stimmung nicht weiter angeheizt wird, sondern, dass mit einer gewissen Zurückhaltung mässigend gewirkt wird.»

Die Fallzahlen an den St.Galler Schulen seien seit drei Wochen rückläufig. «Ich habe Verständnis für die herausfordernde Situation für Eltern, wenn ihr Kind zu Hause in Quarantäne bleiben muss», so Gabathuler. Seine Direktion kläre deshalb aktuell mit dem Kanton Verbesserungspotenzial ab: Etwa ob eine Schulleitung Kinder früher aus der Quarantäne zurück an die Schule beordern könne. Gabathuler:

«Die Schulleitungen geben ihr Bestes in der Elterninformation. Sie sind zurzeit alle stark gefordert.»

Martin Annen, der Leiter der St.Galler Dienststelle für Schule und Musik.

Bild: Benjamin Manser

«Die St.Galler Schulen sind kein Coronahotspot», kontert auch Martin Annen, Leiter der Dienststelle Schule und Musik. Am Montag seien lediglich 29 von 6500 Kinder positiv auf das Virus getestet gewesen. «Wir informieren Eltern per Brief, per Telefon, per Chat und nach den Vorgaben des kantonalen Contact-Tracings.» Man stelle jedoch fest, dass das Contact-Tracing aktuell sehr gefordert sei. Es dauere lange bis zur Ausbruchtestung. Und es dauere lange, bis die Resultate vorliegen würden. Zeit, in der sich das Virus weiterverbreiten kann. Annen vergleicht:

«Wenn die Feuerwehr erst nach zwei Tagen kommt, brennt die Hütte richtig.»

Das Vorgehen bei positiven Fällen ist je nach Schulstufe unterschiedlich. Im Kindergarten: keine Ausbruchstests, keine Quarantäne. Für erste bis vierte Klassen gilt: Treten zwei oder mehr Covid-Fälle auf, ordnet das Contact-Tracing an, die ganze Klasse zu testen. Bis zum Erhalt der Resultate bleiben alle Schülerinnen und Schüler daheim.

Annen: «Manche Eltern erhalten das Resultat früher, die anderen später. Auch wenn der Test beim eigenen Kind negativ ausfällt, kann es erst wieder zur Schule, wenn die Resultate aller Kinder eingetroffen sind. Das führt manchmal zu Unzufriedenheit bei den Familien.» Ab der fünften Klasse ist keine Klassenquarantäne mehr vorgesehen. Die positiv getesteten Kinder gehen in Isolation, die anderen besuchen die Schule – bis ihr Testergebnis bekannt ist mit Maske. Ihre Freizeit müssen aber auch sie daheim und in Quarantäne verbringen. Treffen sich Eltern von Kindern in verschiedenem Alter im Quartier und tauschen sich aus, staunen sie über die unterschiedlichen Strategien im Umgang mit der Pandemie je nach Schulstufe.

«Ich verstehe, dass das verunsichert. Die meisten wissen zudem nicht einmal, wo sich ihr Kind Covid geholt hat.»

Das herrliche, aber typische Spätsommerwetter trägt nicht gerade zur Beruhigung bei. Tiefe Temperaturen und Jackenwetter morgens, nachmittags über 20 Grad und Kurze-Hosen-Wetter. «Aktuell haben wir pro Klasse mindestens vier Kinder mit Schnupfen. Sie dürfen den Unterricht besuchen.»

Auf glimpflichen Verlauf und etwas Normalität für alle warten

Manche Eltern wünschen sich, anders als das Contact-Tracing es handhabt, Information ab dem ersten auftretenden Fall in einer Schülergruppe. Annen:

«Das wäre voreilig, weil noch keine Übertragungskette vorliegt.»

Was hält er von Reihentests nach den Herbstferien, wenn viele Familien vielleicht nochmals Wärme im Ausland getankt haben werden? Der Kanton habe sich gegen Reihentests und für Ausbruchstests entschieden. «Ich gehe davon aus, dass er die Situation laufend neu beurteilen wird.»

Bis ihr Kind angesteckt werde, schicke sie es in den Kindergarten, sagt eine Mutter. «Ich hoffe, Kinder können das Virus wirklich so gut wegstecken, wie Experten immer betonen.»

Eine andere Mutter hat vergangene Woche einen Drittklässler mit seiner Mutter auf der Strasse angetroffen. Seine Lehrerin habe Corona, habe er ihr erzählt. Und dessen Eltern, dass sie ihren Sohn beobachten und nur bei Symptomen testen lassen müssten. «Ich habe zum Glück noch von keinem Fall in der Gruppe meines Kindes gehört. Und wenn es einen gäbe, wünschte ich mir transparente, schnelle Information.» Massentests? Ja, solange die Situation angespannt sei und die Tests helfen würden, einzelne Kinder in Isolation statt ganze Klassen in Quarantäne zu schicken. Eigentlich erhofft sie sich nur eines. Einen normalen Alltag. Für Kinder und ihre Eltern. Und die Lehrer, «viele von ihnen hoffentlich geimpft».