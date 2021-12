Corona: Das sagen die Ostschweizer Kantone zu Verschärfungen

Pandemie «Nachtclubs lieber schliessen»: St.Galler Regierung stellt sich gegen Einführung von 2G-plus +++ IHK sieht Homeoffice-Pflicht kritisch Die Kantone St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden haben ihre Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Massnahmen des Bundes veröffentlicht. Alle Kantone sprechen sich für 2G mit Sitz- und Maskenpflicht aus. Die St.Galler Regierung tanzt jedoch aus der Reihe: Als einzige lehnt sie sowohl die Testkostenübernahme als auch die 2G-plus-Regel ab. Pascal Keel Aktualisiert 15.12.2021, 16.26 Uhr

Mit der 2G-plus-Regelung hätten nur noch Geimpfte und Genesene mit negativem Covid-Testergebnis Einlass in Nachtclubs. Bild: Valentin Flauraud / KEYSTONE

Der Bundesrat will die Corona-Massnahmen-Schraube anziehen: Aufgrund der kritischen epidemiologischen Lage und der Situation an den Spitälern mit der hohen Belegung der Intensivpflegestationen hat der Bundesrat vergangene Woche zwei Varianten für weitergehende Massnahmen in eine Konsultation gegeben.



Die erste Variante sieht in Innenbereichen die Einführung der 2G-Regel mit Masken- und Sitzpflicht vor. Der Zugang zu Kultur-, Sport- und Freizeitbetrieben, Restaurants sowie Veranstaltungen würde geimpften und genesenen Personen vorbehalten. Wo die Maske nicht getragen oder nicht im Sitzen konsumiert werden kann, ist zusätzlich ein negativer Test nötig (2G-plus-Regel).

In der zweiten Variante sind dort Schliessungen geplant, wo die Maske nicht getragen werden kann. Bei beiden Varianten würden die Basismassnahmen verstärkt, etwa mit einer Home-Office-Pflicht und der Beschränkung privater Treffen.

Kantone sprechen sich für Variante 1 aus

Die Regierungen der Ostschweizer Kantone St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden sind sich gemäss Medienmitteilung einig, dass die Massnahmen verstärkt werden müssen. Die Kantone teilen die Meinung des Bundesrats, dass bei geimpften oder genesenen Personen das Risiko eines schweren Verlaufs der Infektion und damit das Risiko eines Spitalaufenthalts kleiner ist als bei nicht-geimpften Personen.

Bruno Damann, St.Galler Gesundheitsdirektor. Bild: Tobias Garcia

Die Ostschweizer Regierungen sprechen sich daher für die Variante 1 aus. Man wolle Schliessungen so gut es gehe verhindern, führt der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann die Haltung der Ostschweizer Kantone auf Anfrage aus. Die Variante 2 sei darum nicht in Frage gekommen.

«Wir wollen die Geimpften nicht bestrafen.»

Die Kantone befürworten gemäss Mitteilung die Einführung der 2G-Regel mit Masken- beziehungsweise Sitzpflicht, namentlich in der Gastronomie. Für die Ausübung kultureller und sportlicher Aktivitäten sollen aber gewisse Ausnahmen von der Masken- beziehungsweise Sitzpflicht bestehen bleiben. Bei faktischen Teilschliessungen erachtet die St.Galler Regierung entsprechende Härtefallregelungen als angezeigt.

St.Galler Regierung will Clubs schliessen und Testkosten nicht übernehmen

Als einziger Ostschweizer Kanton stellt sich St.Gallen derweil gegen die Einführung der 2G-plus-Regelung in Bereichen, wo keine Sitz- und Maskenpflicht eingehalten werden kann. «Die St.Galler Regierung ist der Meinung, dass 2G überall genügen würde», so Damann. Darum:

«Insbesondere bei Nachtclubs wäre es konsequenter, diese zu schliessen und eine Härtefallregelung vorzusehen, als eine 2G-plus-Regelung einzuführen.»

Gemäss Mitteilung stellt sich der Kanton St.Gallen zudem als einziger Ostschweizer Kanton nicht hinter die Testkostenübernahme des Bundes, die vom eidgenössischen Parlament beschlossen wurde. Für den Kanton St.Gallen «steht die Steigerung der Impfquote im Fokus».

IHK fordert Möglichkeit auf 2G am Arbeitsplatz

Markus Bänziger, Direktor IHK St.Gallen-Appenzell Bild: Ralph Ribi

Alle vier Kantone befürworten die Einführung einer Homeoffice-Pflicht, heisst es in der Medienmitteilung auch. Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK), reagiert mit Unverständnis. «Die Schutzkonzepte funktionieren, viele Betriebe setzen wieder auf Homeoffice, Detailhandel und Skigebiete beschränken ihre Kapazitäten freiwillig», so Bänziger auf Anfrage. Die Unternehmen hätten grosses Interesse daran, ihre Mitarbeitenden und Kunden bestmöglich zu schützen. «Eine allgemeine Homeoffice-Pflicht beurteilen wir deshalb sehr kritisch», sagt Bänziger.

Die IHK fordert mehr Handlungsspielraum in der Umsetzung der Schutzkonzepte:

«Arbeitgeber sollen die 2G-Regelung freiwillig auch am Arbeitsplatz einsetzen und für geimpfte oder genesene Personen Erleichterungen aussprechen können.»

Derzeit dürfen die Arbeitgeber den Immunitätsstatus ihrer Mitarbeitenden nicht abfragen. Eine wirksame Differenzierung in den Schutzkonzepten zwischen immunen und nicht-immunen Personen ist somit nicht möglich. Dies sei schwer nachvollziehbar, so Bänziger. Höchst erfreulich sei allerdings, dass sich die Kantone der Kernregion Ostschweiz so eng abstimmen.

Fernunterricht wird abgelehnt, Anpassungen bei der Einreise erwünscht

Die Kantone lehnen die Einführung von Fernunterricht an Universitäten und Hochschulen ab. Grund dafür ist gemäss Damann die Tatsache, dass der persönliche Austausch innerhalb der Studierendenschaft ein wichtiger Bestandteil in der universitären Ausbildung darstelle. Zudem gehe die Vorlesungszeit an den Universitäten und Fachhochschule bald ohnehin zu Ende. Damann sagt:

«Es wäre sinnlos, für eine Woche Fernunterricht einzuführen.»

Allfällige Massnahmen an den Universitäten und Fachhochschulen müssten vor dem Start des Frühlingssemester im Februar nochmals diskutiert werden.

Das kürzlich eingeführte Testregime, das auch geimpfte und genesene Personen zu Tests vor und nach der Einreise verpflichtet, habe diverse Umsetzungsfragen ausgelöst. Der Bundesrat hat deshalb die Kantone und die betroffenen Branchen auch zu Anpassungen dieses Testregimes befragt. Die Ostschweizer Regierungen begrüssen diese Anpassungen. Diese sehen laut Damann vor, dass geimpfte und genesene Personen nur noch vor der Einreise einen Covid-19-Test machen müssen und somit der Test nach der Einreise wegfällt. Zudem sollen Personen in Zukunft bei der Einreise in die Schweiz auch einen Antigen-Schnelltest (Gültigkeitsdauer 24 Stunden) vorweisen können.

Die Ostschweizer Kantone – mit Ausnahme des Kantons Thurgau – befürworten die Einschränkungen für nicht immunisierte Personen bei privaten Treffen. Diese sind aus der Sicht der Kantone aber weder kontrollier- noch durchsetzbar.