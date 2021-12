Besuchereinbruch bei Freizeitanlagen in St.Gallen und der Region

Pandemie «Früher waren das Spitzentage»: Wegen der 2G-Regel registrieren Freizeitanlagen in der Region St.Gallen einen Besucherrückgang Seit bald zwei Wochen gelten auch in Freizeitanlagen verschärfte Schutzmassnahmen. Dabei wären die Weihnachtsferien und das schlechte Wetter perfekte Bedingungen für die Boulderlounge St.Gallen oder den Säntispark. Die Besucherzahlen sind mit der Vor-Corona-Zeit nicht zu vergleichen. Es gibt aber Ausnahmen. Michel Burtscher und Sabrina Manser Jetzt kommentieren 30.12.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Klettern mit Maske geht: Die Boulderlounge in St.Gallen spürt dennoch seit der Einführung der 2G-Regeln einen Einbruch. Bild: Ralph Ribi

Am 20. Dezember führte der Bund verschärfte Coronamassnahmen ein. So gilt seither in Innenbereichen wie zum Beispiel Freizeitanlagen die Regel 2G-plus oder 2G mit Maskenpflicht. Das trifft die Ostschweizer Hallenbäder stark. Um bis zu 50 Prozent waren die Besucherzahlen kurz nach der Einführung eingebrochen. Auch andere Freizeitanlagen sind zur Ferienzeit normalerweise gut besucht. Eine erste Bilanz seit den Verschärfungen fällt jedoch durchzogen aus, wie eine Umfrage zeigt.

In der Boulderlounge gleich neben dem Eissportzentrum Lerchenfeld gilt 2G mit Maskenpflicht. Beim Bouldern wird ohne Kletterseil und Klettergurt an Felswänden oder an Kletterwänden bis zur Absprunghöhe geklettert. «Wir haben das Glück, dass wir beim Bouldern eine Maske tragen können», sagt Geschäftsleiterin Lena Stürm. Trotzdem spüre man seit der Einführung der verschärften Massnahmen vor Weihnachten einen Einbruch. Etwa um 20 Prozent sei die Zahl der Besucherinnen und Besucher zurückgegangen. Schon bei der Einführung der 3G-Regel seien einige Kunden ausgeblieben. Stürm sagt:

«Wir hatten uns leicht erholt, dann kam schon die nächste Verschärfung.»

Zudem habe es im Gegensatz zur Schliessung im letzten Winter bisher keine Unterstützungsmassnahmen gegeben, sagt Stürm.

Lena Stürm, Geschäftsleiterin Boulderlounge. Bild: Severin Bigler

Seit 2018 gibt es in St.Gallen die Boulderlounge. Man habe mittlerweile eine etablierte Kundschaft, dennoch hätten nun einige ihr Abonnement pausiert, weil sie weder genesen noch geimpft seien. Stürm sagt:

«2G-plus wäre für uns hart.»

Dann wäre eine Schliessung mit entsprechender Kurzarbeit sinnvoller, sagt die Geschäftsleiterin.

Nun sind Weihnachtsferien und das Wetter ist nass und kalt. Zu normalen Zeiten perfekte Bedingungen für einen Besuch in der Halle. Doch in der ersten Ferienwoche harzte es. Stürm sagt: «Vor den Festtagen waren die Leute zurückhaltend, da sie ihr Fest nicht gefährden wollten.» Nun in der zweiten Woche ziehe es leicht an. Zudem würden zunehmend Personen bouldern, die ansonsten im Fitness trainieren.

«Beim Klettern stört die Maske weniger als auf dem Laufband.»

Ein Bowlingabend oder eine Squashrunde während der Weihnachtsferien klang – wie so vieles – früher verlockender als heute. Mit den Besucherzahlen im Freizeitzentrum Säntispark seit Weihnachten sei man den Umständen entsprechend zufrieden, sagt Andreas Bühler, Leiter der Unternehmenskommunikation der Genossenschaft Migros Ostschweiz. Im Bereich Sport und Spiel, wo Bowlingbahn, Minigolfanlage und Billardtische sind, gilt seit dem 20. Dezember 2G und Maskenpflicht. Wer Badminton oder Squash spielen will, für den gilt 2G-plus. Vor Weihnachten habe man dort wesentlich tiefere Besucherzahlen als in der Vor-Corona-Zeit gehabt. Bühler sagt:

«Seit Weihnachten stellen wir aber bei Badminton und Squash eine gute Nachfrage fest, auch wenn die Plätze nicht ausgebucht sind.»

Wer im Säntispark bowlen will, muss genesen oder geimpft sein und eine Maske tragen. Bild: Michel Canonica

Im Vorjahr war das Freizeitzentrum um diese Zeit ganz geschlossen. «So gesehen sind wir sehr glücklich, dass wir heute wieder viele Gäste bei uns begrüssen dürfen», sagt Bühler.

«Damals waren die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, insbesondere bei schlechtem Wetter, absolute Spitzentage.»

Teilschliessungen habe man nicht in Betracht gezogen. Ebenso habe man bei den Gästen keine starke Nachfrage nach einem Testzentrum vor Ort festgestellt. Diese Option werde deshalb aktuell nicht in Betracht gezogen.

«Die Leute kommen immer noch», heisst es beim Sportfeld Gründenmoos. Die Regelung 2G-plus ist mit dem Beginn der Ferien in Kraft getreten, dann finden jeweils keine Tennislektionen statt. Die Auswirkung auf die Tennislektionen wird sich also erst noch zeigen. Aber: «Im normalen Spielbetrieb sind die Hallen gut besucht», sagt Matthias Berger, Geschäftsführer des Sportfelds. Unter der Woche betrage die Auslastung der Tennisplätze etwa 70 Prozent, seit der neuen Regelung sei sie bei 60 Prozent. In diesen zwei Wochen Ferien würden die Besucherinnen und Besucher über den Tag verteilt meist spontan vorbeikommen.

«Die neuen Regeln wurden mit Ausnahmefällen gut angenommen», sagt Berger. Eine 2G-Regel mit Maskenpflicht beim Tennisspielen umzusetzen, wäre schwieriger gewesen. Die meisten Kunden dürften genesen oder dreifach geimpft sein, sagt der Geschäftsleiter.

Ein Vergleich zu Vorjahren ist nicht möglich, da das Sportfeld die Anlage im Gründenmoos erst im Oktober 2020 von der Migros Genossenschaft übernommen hat. Zudem war die Anlage vor einem Jahr coronabedingt geschlossen.

Im Oktober 2020 hat das Sportfeld die Anlage im Gründenmoos von der Migros Genossenschaft übernommen. Bild: Urs Bucher

Einbussen spürt das Sportfeld im Gastronomiebereich. Berger sagt:

«Mit der 2G-Regel und den Ferien ist der Umsatz markant tiefer.»

Leute, die bei einem Spaziergang auf einen Kaffee vorbeikommen oder solche, die im Restaurant zu Mittag essen, würden fehlen. Im Kursbereich könne die Auswirkung der neuen Schutzmassnahmen noch nicht abgeschätzt werden, da Ferienpause herrsche. Grundsätzlich gelte 2G und Maskenpflicht, jedoch würden die externen Kursanbieter die Regeln, ob 2G-plus oder 2G mit Maskenpflicht, selbst bestimmen und kontrollieren.

Der Indoorspielplatz Fägnäscht in Rorschach bietet auf rund 3200 Quadratmetern viel Bewegung und Spass. Ein beliebter Ort für Familien, gerade wenn es draussen nicht so schön ist. Trotzdem sei die erste Woche der Weihnachtsferien schlechter gelaufen als in anderen Jahren, sagt Inhaber Reto Schirmer.

«Gefühlt wäre ohne die neuen Coronamassnahmen wohl mehr los gewesen.»

Diese Woche jedoch kamen wieder mehr Gäste. «Am Dienstag und Mittwoch war es, als hätte es die Pandemie nie gegeben.» Grund dafür sei bestimmt auch der Regen gewesen, so Schirmer. «Immerhin haben wir noch das Wetter, das uns hilft.»

Spass auf dem Trampolin: das Fägnäscht in Rorschach. Bild: Lisa Wickart (16. Juni 2017)

Im Trampolinpark und Sportbereich gilt 2G-plus für alle über 16-Jährigen. «Beim Springen wären Masken gefährlich», sagt Schirmer. Nicht wegen der Atmung, sondern weil sie über die Augen rutschen könnten. Im normalen Spielplatz gilt 2G mit Maske, die Konsumation ist nur im Sitzen erlaubt. Am Eingang wird das Zertifikat kontrolliert, dann gibt es einen Stempel auf den Arm. Bei den Coronaregeln fahre man eine Nulltoleranzstrategie, betont Schirmer. Die Gäste hätten Verständnis dafür.

«Mittlerweile gibt es fast keine Diskussionen mehr, die Leute haben sich daran gewöhnt.»

Am Anfang, bei der Einführung der 3G-Regel, sei es mühsamer gewesen. Ganz allgemein sei das vergangene Jahr für seinen Betrieb ein Auf und Ab gewesen. Auf einen guten Sommer folgte ein Herbst, in dem die Besucherzahlen eher tief waren. «Ein Bombenjahr war 2021 sicher nicht», sagt Schirmer. Wie es im nächsten Jahr weitergeht, werde man sehen. Der Blick auf die derzeitigen Fallzahlen stimmt ihn jedoch nicht sehr optimistisch. Er hofft, dass er den Spielplatz nicht wieder schliessen muss.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen